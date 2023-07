Wednesday, 26 July 2023, 18:00 HKT/SGT Share: 將軍澳中心‧仲夏「蟹」逅 千奇百趣珍貴蟹種大召集 全港首度展出13款特色陸蟹 探索、欣賞、保育三大維度展覽體驗 兩大打卡熱點 四大保育活動

焦點活動:「一日館長」親身照顧寄居蟹 乘坐玻璃船觀賞海底世界

追加仲夏「Sun」活.好物市集!

香港, 2023年7月26日 - (亞太商訊) - 炎炎夏日,又是一眾大自然愛好者出動的大日子!今個暑假,將軍澳中心搖身一變成為夢幻貝殼世界,呈獻「將軍澳中心‧仲夏『蟹』逅」,由7月21日至8月30日,帶來13款來自世界各地、外型及顏色獨特的特色陸蟹和寄居蟹於全港首度展出,是次展出的蟹種更充滿故事性,配合現場不同的感官效果及多項保育活動,帶來「探索、欣賞、保育」三大維度的展覽體驗。可愛至極的13款特色陸蟹和寄居蟹固然是重點,但兩大打卡位及四大保育主題活動亦不可錯過,從「一日館長」到戶外考察,透過不同主題學習保育知識,讓大家感受大自然的奧秘!場內更特設仲夏「Sun」活.好物市集,方便大家整裝待發,全面擁抱大自然!約定大家,今個仲夏,一同經歷一場充滿趣味及教育意義的夏日「蟹」逅!







兩大打卡熱點 四大保育主題活動 13款千奇百趣靚蟹蓄勢待發

「將軍澳中心‧仲夏『蟹』逅」從探索、欣賞到保育三大方向欣賞展出蟹種,讓大人小朋友先了解13款特色陸蟹及寄居蟹的習性,並透過光影互動的感官效果,深入牠們的世界,更可以在專業料理員帶領下照顧蟹的起居飲食,以及參與「海洋王國歷險記」工作坊,作近距離接觸;意猶未盡的大自然愛好者更可聯同將軍澳中心走到戶外,參加「海下初探」及「潮間帶生物考察」兩大生態遊,結合戶內及戶外元素,與大自然開展今夏的探險「蟹」逅之旅。



【探索】像真度十足!夢幻貝殼世界

展覽以夢幻貝殼世界為題,勢必吸引熱愛大自然之士,一眾小朋友統統化身保育大使,勇闖海底,仔細探索蟹之世界!



【欣賞】打卡熱點!感官互動巨型貝殼

場內打卡熱點,必選感官互動巨型貝殼。大家平日把貝殼放在耳邊,便能聽到貝殼共振的頻率,仿如沉醉在水底世界!大人小朋友在場內可以坐進貝殼裡,探索光影互動,同時聆聽海底的聲音。



【欣賞】千奇百趣!觀賞十多款珍貴蟹種

「蟹」逅的主角,當然是13款特色蟹和寄居蟹,它們將於水族箱內醒目登場,大人小朋友都可以留神觀賞!相信大家對蟹不會陌生,而頂著其他動物外殼的寄居蟹外貌介乎蝦和蟹之間,常被戲稱為「清道夫」,值得保護,帶大家細看展覽每款正蟹:



【浪漫之最】饅頭蟹

饅頭蟹分佈於東印度-西太平洋熱帶海域,生活於潮間帶至水深150米的沙泥質海底。牠們行動敏捷,擅於挖洞,而且外殼堅厚。交配季節時,當饅頭蟹受到驚嚇,雄蟹會緊緊地抱著雌蟹狂奔,並挖洞隱藏及守護雌蟹,以免受到各種危險。



【美艷之最】惡魔蟹

俗稱惡魔蟹的蘇拉威西蟹有著一對引人注目的霓虹燈眼睛,顏色艷麗且多變,個性兇猛,是螃蟹界中名副其實的邪惡代表。牠們屬於淡水螃蟹,產地為印尼的蘇拉維西島,雜食性偏肉食,如魚、蝦、螺類、昆蟲或動物屍體,也食水稻、甘蔗、茭白等水生植物的根莖和種子。



【防禦力Max】短腕寄居蟹

短腕寄居蟹是世界上最大型的陸寄居蟹之一,體長最大可達十公分以上。其體色通常為紫色,也有極少數為紅色。其眼晴呈長條圓柱狀,有助於觀察來自頭頂的危險,而眼柄則呈深啡色或黑色。



【幾可亂真】草莓陸寄居蟹

草莓陸寄居蟹是一種分佈於熱帶地區的陸生寄居蟹。體色呈紅色、橙色,牠們的身體佈滿顆粒,關節處有深色的斑紋,也有極少數為白色。野生於岩礁海岸,草莓陸寄居蟹喜歡攀爬於海岸石塊區或棕櫚樹等海濱植物上,會在夜間湧至潮間帶覓食。



【溪中惡霸】印支溪蟹

印支溪蟹常棲息於海拔2000米的高山溪流石下,啡中帶藍的外殼至為吸睛,是性情強悍的溪蟹品種之一,活潑好動。牠們為雜食性,善於捕食魚蟲,也吃水生植物及植物的種子或落葉。



【蟹界刀神】越南勾手蟹

產地越南的勾手蟹是為肉食性蟹,特色在於其不對稱的兩鰲。牠們的主鰲成圓月彎刀狀, 像單手持月牙鐮刀的勇士,因此被稱爲「勾手蟹」。



【橫行軍人】普羅維登西亞黑蟹

普羅維登西亞黑蟹是哥倫比亞普羅維登西亞島和聖卡塔利娜島獨有的螃蟹,有著黑色的外殼和帶有黃色斑紋的紅色腿。每年4月至7月之間,成千上萬的普羅維登西亞黑蟹會從陸地前往海邊進行產卵;當地政府亦規定在螃蟹繁殖遷移的這段時間禁止捕捉,更會派出軍隊進行保護。



【乳白變紫】紫陸寄居蟹

紫陸寄居蟹年幼時體色是乳白色的,但隨著成長,紫色的部分會漸漸增加,最後身體完全變成紫色或藍色。紫陸寄居蟹只會在初夏至初秋時的夜間出現在海濱,其餘時間牠們都會躲在靠海岸的森林裏。



【樹根隱士】西伯利斯陸寄居蟹

西伯利斯陸寄居蟹是一種分佈於墨西哥灣與加勒比海地區的陸寄居蟹,是美國最常見的陸寄居蟹品種。牠們野生於巖礁海域附近,喜好較內陸的樹林區,喜歡躲在樹根和洞穴內。幼蟹為黃棕色,其螯腳呈淡淡的紫色,隨著成長,紅色的部分會漸漸增加。



【紅樹林常客】粗腿招潮蟹

粗腿招潮蟹喜歡棲息在紅樹林間較為泥濘的沼澤,而有力的「粗腿」是挖洞的利器,雌蟹會建築煙囪形的洞口。牠們身體的顏色變化多,雌雄顏色有時差異很大,同一隻招潮蟹的體色花紋會隨時間變化,受驚嚇時甲色也會變暗,生性喜歡隱密,揮動大螯的動作緩慢,一有風吹草動會快速地奔回洞穴內躲藏。喜歡吃泥土中的有機質。常為黑色底朱紅色斑或黑色底具有綠色與藍綠色或淡褐色的雲紋,也有整隻朱紅色的個體,因此有「紅豆招潮」之稱。



【豔光四射】紫羅蘭束腰蟹

一身豔麗非常的深紫色,紫羅蘭束腰蟹為束腹蟹科束腰蟹屬的一種動物,屬於沿海常見的淡水蟹,喜歡棲息於小池邊的洞穴中。牠們的頭胸甲略隆,表面光滑具微細凹點,而且色彩豐富,是一款具有觀賞性的螃蟹。牠們喜歡食用魚蝦肉、各種蟲類,適合在近水的淺水蟹,不能長時間呆在深水。



【三色雪糕】忍者蟹

原產自印尼爪哇的忍者蟹是一種體色多樣的小型兩棲蟹,紅、藍、黃三色辨識度甚高。牠們可以成群飼養,也可以全水飼養,但是對水體氧含量要求較高。忍者蟹喜歡肉食,經常在夜間活動,主要以六至八隻個體組成小群生活。



【變化多端】陶瓷娃娃蟹

陶瓷娃娃蟹是一種小型螃蟹,體型和惡魔蟹差不多 。牠們生活在陸地上,喜歡躲在樹葉和木頭底下,或者在沙地上挖洞。娃娃蟹身上的花紋圖案變化很大,有的甲殼上完全沒有圖案,也有些個體則會出現粉紅色並帶有大量的斑點。



【保育】動起來!四大保育主題活動 小小館長+戶外考察

夏日最適合參與戶外活動,與陽光大玩遊戲,西貢更是熱門地點之一!將軍澳中心是連接西貢的中途站,往來兩地只需乘搭城巴路線792M約20分鐘即可,十分方便!這次展覽帶來四大保育主題活動,當中除了有於商場室內舉行的「一日館長」和「海洋王國歷險記」工作坊,更特別帶領一眾環保勇士遠征西貢,進行分別由世界自然基金會(WWF)和小樹林自然教育籌辦的「海下初探」和「潮間帶生物考察」兩項生態遊,等各位家長小朋友在野外環境中親親大自然,留下愛護環境的種子!



「一日館長」

小小館長將由專業料理員帶領下照顧蟹的起居飲食,近距離接觸小動物,增強同理心並學懂愛護環境。

日期:7月26日、8月2及9日(星期三)

時間:11am-12nn(60分鐘)

地點:G/F 中庭展館

名額:8個(每個名額供1人參加)

年齡:6歲或以上

換領方法:7月21日起消費滿$1,000*即可換領,額滿即止。



*於將軍澳中心、PopDeli、PopFood以電子貨幣消費,最多累積3組不同商戶發出的即日電子貨幣消費單據, 每組單據須滿HK$100。



生態遊1:「海下初探」

由世界自然基金會(WWF)舉辦,透過顯微鏡觀察浮游生物、認識生態足印、乘坐玻璃船觀賞珊瑚。

活動地點:西貢海下灣海岸公園

日期:7月30日及8月20日(星期日)

時間:8am-1:30pm

集合時間:7:45am

集合地點:將軍澳中心B1落客區(玻璃門)

名額:15個/日(每個名額供2人參加)

年齡要求:5歲或以上;15歲以下小童必須由成人陪同。

換領方法:2,000積分預留 + 消費滿$8,000*



換領證將於7月18日(7月30日生態團)及8月8日(8月20日生態團),約下午1時,於The Point App 將軍澳中心之「我的活動/My Events」的「會員專享/Member Exclusive」頁面可供換領。憑換領證於指定日期前,於將軍澳中心、PopDeli、PopFood消費滿指定金額,即可換領名額一個(每個名額供2人參加)。

*最多累積5組不同商戶發出的即日電子貨幣消費單據,每組單據須滿HK$100。



生態遊2:「潮間帶生物考察」

在小樹林自然教育的導師帶領下在泥灘探索,尋找在鹹淡水交間生活的潮間帶生物,認識香港泥灘的重要性及學會珍惜海岸生物。

活動地點:西貢企嶺下

日期:7月23日及8月6日(星期日)

時間:3:30-7:30pm(7月23日);4-8pm(8月6日)

集合時間:3:15pm(7月23日);3:45pm(8月6日)

集合地點:將軍澳中心B1落客區(玻璃門)

名額:15個/日(每個名額供2人參加)

年齡要求:5歲或以上;15歲以下小童必須由成人陪同。

換領方法:2,000積分預留 + 消費滿$6,000*



換領證將於7月14日(7月23日生態團)及7月21日(8月6日生態團),約下午1時,於The Point App 將軍澳中心之「我的活動/My Events」的「會員專享/Member Exclusive」頁面可供換領。憑換領證於指定日期前消費滿指定金額,即可換領名額一個(每個名額供2人參加)。

*最多累積5組不同商戶發出的即日電子貨幣消費單據,,每組單據須滿HK$100。



「海洋王國歷險記」工作坊

室內工作坊由小樹林自然教育策劃,透過代入歷險故事引導學生認識海洋生物,從而教導學生愛惜大海。

日期:7月29日及8月5日(星期六)

時間:2pm,3pm,4pm,5pm(45分鐘一節,共4節)

集合地點:L2 Park Campus

名額:10個/每節(每個名額供1人參加)

年齡:3歲或以上

換領方法:7月21日起消費滿$1,000*即可換領,額滿即止。



*於將軍澳中心、PopDeli、PopFood以電子貨幣消費,最多累積3組不同商戶發出的即日電子貨幣消費單據, 每組單據須滿HK$100。



【追加】駐足細看!仲夏「Sun」活.好物市集

除了充滿教育意義的展覽,場內更特設仲夏「Sun」活.好物市集,齊集多個戶外活動用品品牌,方便大家一站式搜購所需物資,盡情上山下海,參與戶外活動!記得憑消費換領涼浸浸禮品和贈券組合,才不浪費仲夏的每分每秒!



涼浸浸禮品換領

日期:7月21日起(換完即止)

時間:1-10pm

地點:G/F 中庭換領專櫃



斜揹防水袋

電子貨幣消費滿HK$800

(最多累積2組不同商戶發出的消費單據)



水霧手提風扇

電子貨幣消費滿HK$1,200

(最多累積3組不同商戶發出的消費單據)



*接受於將軍澳中心、PopDeli、PopFood以電子貨幣消費,每組單據須滿HK$100。



童心購物賞

日期:7月21日至8月31日

時間:1-10pm

地點:G/F 中庭換領專櫃

換領方法:消費滿$1,500*,即送HK$80 贈券組合 (名額:150個)



*於將軍澳中心、PopDeli、PopFood以電子貨幣消費,最多累積4組電子消費單據,其中一組須由指定兒童服飾用品及娛樂商戶發出,每組單據須滿HK$100。



將軍澳中心.仲夏「蟹」逅

日期:7月21日至8月30日

時間:12nn-8pm(星期六日延長至12nn-9pm)

地點:G/F 中庭





