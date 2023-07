校正自來源：趙長穎教授榮獲威廉·貝格爾熱科學與工程卓越獎

DANBURY, CT, 2023年7月25日 - (亞太商訊) - 趙長穎教授是上海交通大學備受尊敬的教職員之一。他因終身成就和對熱科學與工程領域的廣泛貢獻,榮獲了享有盛譽的威廉·貝格爾熱科學與工程卓越獎章。這一崇高的榮譽將在南非開普敦舉行的第十七屆國際傳熱大會(IHTC-17)上頒發給趙教授。



趙教授在熱工程領域的突破性研究處於前沿地位已有30多年。目前,他是上海交通大學特聘教授、工程熱物理研究所所長和中英低碳大學學院院長。趙教授的研究興趣主要涵蓋微/納米尺度熱輻射、多孔介質傳熱和熱能儲存。他在《國際傳熱與傳質學報》等著名期刊上發表了250多篇高質量論文,總引用超過15000次。自2014年起,趙教授每年都被Elsevier評為最具引用量的中國研究人員之一。



趙長穎教授同時擔任多個專業學會的董事或理事,包括國際傳熱與傳質中心(ICHMT)、亞洲熱科學與工程聯盟(AUTSE)、中國傳熱學會,以及納木谷紀念獎理事會成員。趙教授還是《碳中和》的主編,《熱科學與工程進展》的副主編,以及其他多個傑出期刊的編輯委員會成員。



威廉·貝格爾熱科學與工程卓越獎的頒發證明了趙教授對該領域的堅定承諾和卓越貢獻。他的創新研究不僅推動了我們對熱科學與工程的理解,還為能源、製造和醫療等各行業的變革性應用鋪平了道路。



在獲得這一崇高榮譽時,趙長穎教授表達了對同事、學生和學校的感激之情,並重申了他進一步推動研究和促進跨學科合作、推動創新以應對未來全球能源挑戰的承諾。



全球學術界共同祝賀趙長穎教授取得的卓越成就,並祝愿他在未來的道路上繼續獲得成功。



欲了解更多關於威廉·貝格爾獎章的信息,請訪問https://www.begellhouse.com/begell/。



更正:在之前的發布中錯誤地陳述了威廉·貝格爾獎章是因趙昌穎教授的演講《微觀/納米尺度熱輻射》而獲得的。事實上,該獎章是授予在熱科學領域終身成就的榮譽,與特定的演講或出版物無關。



關於Begell House Inc.:



國際領先的STEM出版商Begell House Inc.已經在科學、技術和醫學界提供前沿研究和進展超過30年。作為受教育、研發和工業發展領域信賴的工程和生物醫學研究來源,他們廣泛的同行評審期刊、電子書、數據庫和會議論文涵蓋了機械工程、熱力學、能源、材料和環境科學、電信、人工智能/機器學習計算、應用工程、生物醫學工程和癌症研究等領域。憑藉全球的編輯、作者、評審員和訂閱者網絡,Begell House推進了對重要問題的科學理解,為研究人員創造了開放的討論和可能的解決方案,並在學術界和工業界之間建立了橋樑。了解更多信息,請訪問 https://www.begellhouse.com/。



