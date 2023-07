Friday, 21 July 2023, 20:51 HKT/SGT Share: 沛嘉醫療公佈2023年上半年度未經審核營運數據 料收入按年升85%至94%

香港, 2023年7月21日 - (亞太商訊) - 2023年7月21日,沛嘉醫療有限公司(「沛嘉醫療」或「公司」連同其附屬公司,統稱「集團」;股份代號:9996.HK)今天公佈截至2023年6月30日止六個月(「2023年上半年度」)若干未經審核營運數據,預期2023年上半年度收入約人民幣2.2億至2.3億元,按年增加85.2%至93.6%。



2023年上半年度,本集團收入按年錄得增長,主要歸功於本集團經導管主動脈瓣置換產品(包括第一代產品TaurusOne®及第二代可回收產品TaurusElite®)加速商業化,市場份額進一步擴大。



此外,由於本集團現有神經介入產品(包括Tethys®中間導引導管、SacSpeed®球囊擴張導管、Jasper®顱內可電解脫彈簧圈及Syphonet®取栓支架等)於2023年上半年度不斷放量,持續貢獻本集團收入增長。



同時,隨著本集團於2022年第二季度獲國家藥監局批准註冊申請的缺血類產品(包括Fastunnel®輸送型球囊擴張導管等)開始商業化,亦為本集團收入增長帶來貢獻。



由於本公司仍在落實本集團截至2023年上半年度的中期業績,上述營運資料僅供投資者參考。



沛嘉醫療有限公司

沛嘉醫療有限公司於2012年成立,總部位於中國江蘇蘇州,2020年5月在港交所上市(股票代碼09996.HK)。公司秉持「至善盡心,敬畏生命」的理念,始終將生命和安全放在首位,深耕技術,堅持創新,竭盡所能助力生命健康。公司定位「創新為本,心腦同治」戰略佈局,專注於創新、研發及生產結構性心臟病和腦血管介入領域高端醫療器械,涵蓋主動脈瓣、二尖瓣、三尖瓣及手術附件,腦血管介入出血類、缺血類、通路類產品,構建起內地結構性心臟病和腦血管介入領域較為全面的產品組合及解決方案。





