領尖企業(XBE)發布「全球首個DOT標準3+2證券代幣發行(STO)」 擁獨特科技優勢,清晰記錄資產所有權

推動Web 5及虛擬資產的未來重大發展

香港, 2023年7月13日 - (亞太商訊) - 自國家「十四五」規劃明確支持香港建設成為國際創新科技中心,香港特區政府陸續推出多項措施推動Web 3、虛擬資產和智能城市的健康發展,帶動市場對數碼資產驗證的需求增加。作為業內領導者之一,領尖企業有限公司(「領尖企業」或「XBE」)今天欣然宣布,基於其首創的數碼擁有權代幣(Digital Ownership Token,DOT)技術推出「全球首個DOT標準3+2證券代幣發行(Security Token Offering,STO)」,推動Web 5(Web 2的中心化網際網絡 + Web 3的去中心化網絡、自治權和以擁有權為中心的原則)及虛擬資產的未來重大發展,並取得客戶的認同及支持。

(圖片說明) 領尖企業有限公司(XBE)創辦人及主席李應樵博士(左五)、集團行政總裁蘇漢明先生(右四)聯同黃志光先生,JP 香港特別行政區政府資訊科技總監(左六)及一眾主禮嘉賓慶祝「全球首個DOT標準3+2證券代幣發行(STO)」的發布

(圖片說明) 領尖企業有限公司(XBE)集團行政總裁蘇漢明先生(右)與滙智諮詢有限公司(Prosynergy)董事總經理、前證監會副總監李國弟先生(左)分享及講解「DOT標準3+2 STO」的發展潛力、市場趨勢及未來發展。

領尖企業首創的DOT有別於其他數碼代幣。DOT採用區塊鏈技術鑄入法律文件及智能合約,清晰地記錄資產的擁有權及使用權,使其代表獨一無二的實體及/或數碼資產。DOT為資產持有人建立穩健的「憑證」,輕易有效地解決實體或數碼資產驗證的難題。DOT以區塊鏈或其他分散式賬本技術(Distributed Ledger Technology,DLT)創建,更能在不同領域及範疇上使用,例如:任何的知識產權、地產樓宇、會員證明等。



「DOT標準3+2 STO」提高確定性、效率和安全性



是次發布的「DOT標準3+2 STO」是以DOT標準將債券文件連同其相應的智能合約鑄入債券證券代幣中,使代幣本身成為證券,讓代幣持有人能直接持有及操控證券,大大提升證券代幣的確認性、安全性、效率和透明度。同時,DOT消除了對第三方託管人持有證券的需求,並降低與傳統證券託管相關的風險。領尖企業憑藉DOT標準STO為債券發行提供更高效、安全及具成本效益的先進替代方案。該STO除了使用DOT標準,「3+2 STO」包括三項專業審計(即證券代幣、法律及監管審計)及兩份意見書(即法律及監管意見書),完全合法合規,更為證券代幣帶來更高的確定性和安全性。「DOT標準3+2 STO」真正實現和證明區塊鏈和智能合約技術,證券所有權的清晰記錄有效地保障投資者利益,為資本市場提供更安全、高效及透明的創新發售模式。



首創DOT技術創新債券市場最前端



領尖企業樂見獨有的「全球首個DOT標準 3+2 STO」技術受客戶支持及認同,是次合作方中國信息科技發展有限公司(「中國信息科技」或「CITD」,香港股份代號:8178),發行本金總額最多為1億港元之債券。債券將使用DLT作為替代紙張的工具發行,並將應用DOT標準。這項技術將為債券證券代幣持有人提供更高的效率、安全性和透明度,更具成本效益地產生資本,同時也降低了與傳統證券託管相關的風險,DOT標準的證券代幣將成為未來的主流,在未來定必廣泛採用,最終取代紙質證券,而香港將在全球這項發展中處於領先地位,為企業業務在Web 5應用領域上處於最前端,提高品牌形象及開拓更多新商機,造成多贏局面。



領尖企業有限公司(XBE)創始人及主席李應樵博士表示:「XBE一直致力推動Web 2 + Web 3、虛擬資產及智能城市的發展,配合內地及香港的未來發展。非常高興能以DOT標準發行證券代幣,證明集團團隊創建的DOT技術能應用於不同範疇上。」



中國信息科技發展有限公司(CITD)主席及行政總裁黃景兆先生表示:「這次以分散式賬本技術(DLT)作為替代紙張的工具發行本金總額最多為1億港元之債券,成功證明利用區塊鏈及智能合約技術能真正實施DOT標準STO,也樂見香港在全球處於領先地位。」



作為「DOT標準3+2 STO」的開拓者,領尖企業利用區塊鏈和DOT技術有效地解決實體或數碼資產之認證問題,繼續將DOT創新和升級,應用於不同領域及範疇上,為科技企業及數碼資産創造新的價值及帶來革命性進展,致力在全球Web 5發展中提供更多新的可能性,鞏固其行業領先地位。



有關領尖企業有限公司(XBE)

領尖企業有限公司(XBE)是一所於 Web 5(Web 2 + Web 3)領域上擁有專業知識、豐富應用經驗和資源實力的科技集團。XBE利用區塊鏈和DOT技術以顛覆傳統營商模式,創建更持久和提升知識產權的價值,當中包含擁有權和其行使權應用;成功為初創科技企業擔任高效率風險建設者角色,讓科技創業人才發展其業務,為業界培育創科新企業。XBE目前兩所成功的公司現已在美國場外交易市場上市,包括:全球第一家以藝術、收藏品DOT公司COINLLECTIBLESTM:及媒體和娛樂行業的DOT公司MARVIONTM。



如欲查詢更多資料,請瀏覽 www.XBE.com。



有關中國信息科技發展有限公司 (CITD - 8178.HK)

中國信息科技(CITD - 8178.HK)是香港證券交易所上市的公司,全資擁有兩間分公司 — DataCube及Macro Systems;集團主要業務是為亞洲各行業不同企業提供人工智能(AI)綜合營銷解決方案、大數據分析服務、雲端技術、系統集成供應商以及數據儲存等服務。



關於CITD的更多資訊,請瀏覽 www.CITD.com.hk。





