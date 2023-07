Thursday, 13 July 2023, 18:56 HKT/SGT Share: 將軍澳中心‧仲夏「蟹」逅 千奇百趣靚蟹大召集 全港首度展出超過10款特色蟹種 探索、欣賞、保育 三大維度展覽體驗

五大參觀重點 親子教育一站通

香港, 2023年7月13日 - (亞太商訊) - 炎炎夏日,又是一眾大自然愛好者出動的大日子!今個暑假,將軍澳中心搖身一變成為夢幻貝殼世界,呈獻「將軍澳中心‧仲夏『蟹』逅」,由7月21日至8月30日,帶來13款來自世界各地、外型及顏色獨特的特色陸蟹和寄居蟹於全港首度展出,配合現場不同的感官效果及場外活動,帶來「探索、欣賞、保育」三大維度的展覽體驗。約定你一家大細,今個仲夏,一同經歷一場充滿趣味及教育意義的夏日「蟹」逅!





【浪漫之最】饅頭蟹:分布於東印度西太平洋熱帶海域,生活於潮間帶至水深150米的沙泥質海底。行動敏捷,擅於挖洞,外殼堅厚。受到驚嚇時,雄蟹會緊緊地抱著雌蟹狂奔,等到感覺安全後,雄蟹會挖一個坑將雌蟹隱藏起來,然後又在雌蟹的身邊挖坑把自己隱藏起來。在雌蟹要蛻殼時,雄蟹更會一直守護在雌蟹的身邊,以免雌蟹受到各種危險。

【美艷之最】惡魔蟹:蘇拉威西蟹,簡稱蘇蟹,俗稱惡魔蟹。種類多、顏色艷、個性兇。顏色多變,有不同的花色表現。這是一種產於印尼蘇拉維西島的淡水螃蟹,屬雜食性偏肉食。



【安全之最】短腕寄居蟹:短腕寄居蟹是世界上最大型的陸上寄居蟹之一,體長最大可達十公分以上,通常體色為紫色,也有極個別為紅色。眼晴呈長條圓柱狀。眼柄呈深啡色至黑色。圓形的眼睛有助於觀察來自頭頂的危險。

【火紅之選】草莓寄居蟹:草莓寄居蟹是一種分布於熱帶地區的陸生寄居蟹。顏色主要為火紅色、紅色、橙色,佈滿顆粒,關節處有深色的斑紋。草莓寄居蟹在人工環境下蛻皮之後體色往往會變淡,經過試驗發現經常提供海水能有助於體色的保持。

齊集探索、欣賞、保育三大維度 必睇必試五大活動

「仲夏『蟹』逅」這個創意十足的展覽,從探索、欣賞到保育每個環節也一絲不苟,讓大人小朋友就算身處商場,也能獲得探險知識;更有大量延伸活動,例如帶大家到戶外考察,全面擁抱大自然!必睇必試五大活動如下:



1. 像真度十足!夢幻貝殼世界 【探索】展覽布置以夢幻貝殼世界為題,勢必吸引熱愛大自然之士,一眾小朋友統統化身保育大使,勇闖海底,探索蟹之世界!



2. 打卡熱點!感官互動巨型貝殼 【欣賞】場內打卡熱點,必選感官互動巨型貝殼,大人小朋友可以坐進貝殼裡,探索光影互動,同時聆聽海底的聲音。



3. 千奇百趣!觀賞十多款靚蟹 【欣賞】「蟹」逅的主角,當然是13款特色蟹和寄居蟹,它們將於水族箱內醒目登場,大人小朋友都可以留神觀賞!相信大家對蟹不會陌生,而頂著其他動物外殼的寄居蟹外貌介乎蝦和蟹之間,常被戲稱為「清道夫」;在日本更是指定的天然紀念物,值得保護。搶先看展覽必睇四大名蟹:



4. 保育先鋒!小小館長及戶外考察活動 【保育】展覽將帶來一系列保育主題活動,當中包括小小館長及戶外海底考察活動等,詳情不日公佈。



5. 駐足細看!戶外活動主題市集 夏日最適合參與戶外活動,與陽光大玩遊戲!展覽更特設戶外活動主題市集,齊集多個戶外活動用品品牌,方便大家一站式搜購所需物資,盡情參與戶外活動!



更多展覽詳情,將於稍後面世,敬請期待!約定大家,於「仲夏『蟹』逅」,一站式體驗暑期親子教育!









