國家電投江西公司與特斯聯設立合資公司 發掘資本在碳中和與新能源行業的潛在投資機遇

香港, 2023年7月12日 - (亞太商訊) - 近日,特斯聯與國家電投集團江西電力有限公司簽署全面戰略合作協議,成立合資公司,雙方將發揮在能源、數智化及金融領域的產業優勢,通過存量項目融入發電側,促進傳統能源產業的智能化升級;共同投資、開發包括氫能、光伏、風電、港口換電、鐵路交通光儲節能等為代表的新能源業務;為能源產業引入GPT大模型等AGI技術;借助資本賦能手段,共同找尋、鎖定高回報項目並進行有效投資,探索能源金融體系的構建路徑,助推能源產業資本化、證券化,促使能源結構優化、產業組織變革,為能源產業的碳達峰、碳中和提出全新模式。

國家電投江西公司黨委委員、總會計師朱小平(前排右)與特斯聯高級副總裁王磊(前排左)簽署戰略合作協議,國家電投江西公司黨委書記、董事長徐國生(後排右二),國家電投江西公司黨委副書記、董事、總經理劉敬山(後排右一),特斯聯創始人兼CEO艾渝(後排左二),特斯聯COO塗孫紅(後排左一)見證簽約

特斯聯與國家電投江西公司進行座談

國家電投江西公司黨委書記、董事長徐國生

國家電投江西公司黨委副書記、董事、總經理劉敬山

特斯聯創始人兼CEO艾渝

特斯聯創始人兼CEO艾渝一行調研國家電投江西公司,國家電投江西公司黨委書記、董事長徐國生,國家電投江西公司黨委副書記、董事、總經理劉敬山陪同調研

特斯聯創始人兼CEO艾渝一行調研國家電投江西公司

國家電投江西公司黨委委員、總會計師朱小平與特斯聯高級副總裁王磊代表雙方簽署戰略合作協議。國家電投江西公司黨委書記、董事長徐國生,國家電投江西公司黨委副書記、董事、總經理劉敬山,特斯聯創始人兼CEO艾渝,特斯聯COO塗孫紅見證簽約。



能源與科技領域的強強聯合與優勢互補



國家電力投資集團有限公司是中央直接管理的特大型國有重要骨幹企業,肩負保障國家能源安全的重要使命,是我國唯一同時牽頭實施兩個國家科技重大專項(大型先進壓水堆核電站、重型燃氣輪機)和一個國家專項任務(能源工業互聯網)的央企;是我國第一家擁有光伏發電、風電、核電、水電、煤電、氣電、生物質發電等全部發電類型的能源企業;是全球最大的光伏發電企業、新能源發電企業和清潔能源發電企業。



簽約儀式現場,國家電投江西公司黨委書記、董事長徐國生高度評價了特斯聯在能源領域的實踐。在他看來,全面構建現代化、智能化能源體系是科學推進能源結構轉型,建設能源強國的根基。在能源生產方面,尤其需要以人工智能、大數據等新興數字技術為抓手,構建清潔低碳、安全高效的能源生產體系。



徐國生指出:「國家電投江西公司在能源領域擁有深厚的技術優勢及產業積累,特斯聯作為智能產業的代表企業,擁有領先的AI技術攻關能力及豐富的低碳智城建設經驗。期待我們的強強聯合及優勢互補能夠高效推動我國能源生產體系的智能化升級。」



在市場機製和中國「雙碳」戰略的雙重影響下,新能源產業迎來了快速發展的窗口期,以光伏為代表的低碳領域新基建是短期穩增長和中長期經濟結構調整的平衡點,也是當前穩增長政策明顯發力的方向。能源產業是一個資本密集型、技術密集型、投資回報周期長的基礎行業,從能源的勘探到使用、能源技術創新、升級等均需要大量資金註入,這也成為能源行業的痛點,如何有效解決投入與產出的配比,真正使能源產業實現正向資本化、證券化成為解決行業痛點的關鍵。



國家電投江西公司黨委副書記、董事、總經理劉敬山認為,國家電投江西公司在電力行業的優勢與突破,不僅僅體現在在電力技術、產品、管理、人才梯隊等層面都有完善的積累,同時更表現在對於能源未來發展趨勢的把握。在氫能、光伏、儲能、能源轉換為代表的新能源領域,國家電投江西公司擁有絕對優勢。而特斯聯在金融端發揮的前瞻性產業作用,將有助於推動能源體系的數智化、低碳化雙轉型,構建資源節約、環境友好的現代化能源產業體系。同時,雙方還將以科技、能源視角共同找尋有效能源項目,並通過合資公司進行投資,這樣的合作將成為雙方長板效應的延伸。



特斯聯「觸」電,將展開發電側及配電側業務



新成立的合資公司業務將覆蓋煤電、風電、光伏、氫能、儲能等領域,基於特斯聯面向能源行業的GPT大模型系列產品,合資公司將主導火電、水電、風電、光伏已建成電廠及待建電廠的智能化改造與升級。同時,依托江西公司及特斯聯的產業積累及生態網絡,合資公司將投資開發以技術和商業模式創新形成的新業態(包括氫能、儲能、港口換電、機場、鐵路交通光儲節能等新興產業領域),共促產業能源及「雙碳」服務的一體化。



特斯聯創始人兼CEO艾渝感謝了國家電投江西公司各位領導對特斯聯的認可。他同樣認為智能技術與能源產業的融合,關系著國家能源結構轉型大局,也為傳統能源企業帶來了「全新增長極」。



他指出,以AIoT技術助推「雙碳」目標的有效落地及能源產業的智能化升級,是特斯聯長期的企業戰略之一。借由此次合作,特斯聯的技術能力得以從配電側及用電側延伸至發電側,從電力源頭助力城市的智能可持續發展。未來,合資公司將進一步完善覆蓋發電、配電、用電的全鏈路智能化解決方案,為行業提供完善的大模型及XGPT基礎設施,為國家構建清潔低碳、安全高效的能源體系提供完整、有力的支撐。



簽約儀式前,特斯聯創始人兼CEO艾渝、特斯聯COO塗孫紅、特斯聯高級副總裁王磊等先後前往國家電投江西公司新電分公司、江西公司共青紅星光伏電站參訪調研。



能源資產化、資產資本化、資本證券化



雙碳目標下,能源產業迎來兩大變革:一類是能源供給的變革,另一類是原料用能層面的變革,即能源消費與能源供給的突破。這樣的變革與突破給傳統能源與新能源產業帶來了機遇與挑戰。要把不利轉化為有利,推動能源金融創新,沿著「能源資產化、資產資本化、資本證券化」找尋,打造技術創新、產業變革、金融融合的新型能源之路迫在眉睫。



今年5月,國家發改委、國家能源局等發布了《關於促進新時代新能源高質量發展實施方案的通知》,其中提到了研究探索將新能源項目納入基礎設施不動產投資信托基金(REITs)試點支持範圍。



此次特斯聯與國家電投江西公司合作方向之一,就是基於雙方在能源產業、科技產業及金融層面的優勢,引進投資主體優化能源項目股權結構、降低權益融資成本;共同對傳統及新興能源產業進行投資,助力能源產業資產化、資產資本化、資本證券化,從而提升雙方綜合實力,保障能源產業快速有序健康發展。



打造大模型及XGPT產品體系,釋放智慧城市無限可能



今年以來,以ChatGPT為代表的大模型技術飛速發展。在「雙碳」語境下,如何有效利用大模型技術加速能源產業的智慧化升級、促進能源結構的優化成為當前能源行業關註的焦點。近期,國家能源局發布的《2023年能源工作指導意見》,亦明確提出要加快能源產業的智能化升級。



利用創新科技實現發電策略的智能化、提升能源的使用效率、促進整個能源系統的智能高效運轉即為特斯聯的能力所在。以風電場景為例,生成式大模型可以通過分析大量的風速、溫度和故障數據,識別與故障相關的模式和指標,提供準確的故障預測和維護建議,進而幫助發電系統優化風力發電機組的性能,提高可靠性和產能,並在預測到故障時及時采取適當的維修措施。再如儲能場景,大模型可以分析歷史電網負荷數據、電池狀態數據和市場電價數據,提供精確的電池充放電優化策略,以最大程度地降低能源成本和優化電網供需平衡。



事實上,特斯聯已經啟動了面向AIoT場景的多模態大模型及XGPT產品體系的研發。特斯聯的大模型產品組合由一個基礎通用模型及五個垂直場景模型構成。有別於產業內的其他大模型產品,特斯聯所打造的大模型尤其關註AGI技術對樓、社、園、城中能源、安防、健康,等細分領域的賦能作用,這無疑將釋放智慧城市的無限可能。





