Friday, 7 July 2023, 17:56 HKT/SGT Share: 天能動力(00819.HK)連續兩天獲實控人增持百萬股

香港, 2023年7月7日 - (亞太商訊) - 根據香港聯交所7月6日披露的文件,天能動力(00819.HK)分別於7月5日、7月6日獲實控人增持,累計增持100萬股,增持後持股比例升至36.53%



PRIMELEADERGLOBALLIMITED於7月5日以每股均價8.665港元增持$天能動力(00819.HK)$40萬股普通股股份,價值約346.6萬港元,增持後,PRIMELEADERGLOBALLIMITED最新持股數目為4.11億股股份,好倉比例由36.44%升至36.48%。



PRIMELEADERGLOBALLIMITED於7月6日以每股均價8.6033港元增持$天能動力(00819.HK)$60萬股普通股股份,價值約516.2萬港元,增持後,PRIMELEADERGLOBALLIMITED最新持股數目為4.11億股股份,好倉比例由36.48%升至36.53%。本交易涉及其他關聯方:張天任。



天能動力成立於1986年,2007年在香港主機板上市,2021年控股子公司天能股份於上交所科創板上市。公司的基石業務鉛蓄電池穩居行業龍頭,另有鋰離子、氫燃料、鈉離子電池技術路線,覆蓋動力、儲能、回收業務,有7省16大基地和全國40多萬家終端門店的網路佈局;此外公司佈局有鉛等貿易業務。2022年,貿易業務和製造業務收入各占43.74%、56.26%;在製造業務內部,鉛蓄電池、新能源電池(鋰電、氫燃料電池等)、回收業務收入各占85.17%、3.97%、9.09%;貿易業務量大利薄,鉛蓄電池是公司的盈利核心。



興業證券近期研報認為,天能動力穩居鉛蓄電池龍頭,業績基本盤穩固;儲能採取鉛鋰雙技術路線,有望放量,後續帶動業績增長;此外公司佈局鉛鋰回收、氫燃料電池、鈉離子電池,長期空間向上。截至2023年6月30日收盤,公司PE(TTM)為4.5X,PB(MRQ)為0.56X,建議投資者關注。





話題 Press release summary



部門 金融, 替代能源

http://www.acnnewswire.com

From the Asia Corporate News Network



Copyright © 2023 ACN Newswire. All rights reserved. A division of Asia Corporate News Network