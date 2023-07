Friday, 7 July 2023, 15:59 HKT/SGT Share: 沛嘉醫療神經介入產品DCwire(TM)微導絲註冊申請獲藥監局批准

香港, 2023年7月7日 - (亞太商訊) - 2023年7月7日,沛嘉醫療(9996.HK)欣然公佈,集團旗下全資附屬加奇生物自主設計研發的於6月29日收到中國國家藥監局對DCwire(TM)微導絲 註冊申請的批准,使其成為集團於 2023年首款獲批產品,也是第十五個獲國家藥監局批准的神經介入產品,意味著加奇生物將進一步夯實腦卒中治療的產品管線。





DCwire(TM)微導絲 是加奇生物基於「微構」理念設計的神經介入微導絲。「微構」即精密工藝製造的多種材料組成的一種多層微觀結構器械的設計。神經介入微導絲在神經介入的臨床實踐和手術操 作過程中,是建立通路非常重要的一個工具,是手術成功的基礎。



由於顱內血管迂曲且纖細,神經介入器械的操控在細微之間,對器械的設計與製造,提出了極高的精微需求。而精微器械的磨削,編織和切割等制造工藝,與產品性能息息相關,將直接影響到臨床的使用回饋。DCwire(TM)微導絲 掌握了「微構」設計 的工藝精度,及材料的物料特性,內層結構為強化不銹鋼芯絲,中間層為UP-BRAID(TM) Coil,外層為切槽鎳鈦合金海波管,三層不同金屬材料和結構組成的精密加工的「微構」設計,實現了DCwire(TM)微導絲 的精准操控,易於超選等優異性能,讓臨床醫生在術中快速便捷的搭建手術通路。



沛嘉醫療董事長兼行政總裁張一博士表示:「DCwire(TM)微導絲 是沛嘉醫療旗下加奇生物於2023年首款獲批產品,也是我們神經介入領域第十五款上市產品。加奇生物的產品碩果累累,以近20年的工藝品質積澱,為中國神經介入領域呈現了加奇生物的一份力量。集團期待這款DCwire(TM)微導絲 摘取桂冠,成為神經介入醫生的首選,以其精准操控的產品特性,協助術者簡便手術操作,以中國智造致敬神經介入蓬勃創新發展,讓更多患者享有優質的健康福祉。」



關於沛嘉醫療

沛嘉醫療于2012年成立,總部位於中國江蘇蘇州,2020年5月在港交所上市(股票代碼09996.HK)。公司秉持「至善盡心,敬畏生命」的理念,始終將生命和安全放在首位,深耕技術,堅持創新,竭盡所能助力生命健康。公司定位「創新為本,心腦同治」戰略佈局,專注於創新、研發及生產結構性心臟病和腦血管介入領域高端醫療器械,涵蓋主動脈瓣、二尖瓣、三尖瓣及手術附件,腦血管介入出血類、缺血類、通路類產品,構建起內地結構性心臟病和腦血管介入領域較為全面的產品組合及解決方案。





話題 Press release summary



部門 制药及生物技术, 健康与医药

http://www.acnnewswire.com

From the Asia Corporate News Network



Copyright © 2023 ACN Newswire. All rights reserved. A division of Asia Corporate News Network