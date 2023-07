Top Page | English | 简体中文 | 繁體中文 | 한국어 | 日本語 ACN Newswire能提供全方位的服務。對於希望向媒體、業界和金融市場披露和傳播資訊的公司和組織,我們能為您安排即時的新聞發佈。ACN Newswire的新聞稿包括英文、簡體中文、繁體中文、韓文和日文等多種語言版本。 Friday, 7 July 2023, 09:52 HKT/SGT Share: GigaSpace獲STEPN母公司FSL和基金ProDigital Future Fund投資打造跑者的虛擬城市

香港, 2023年7月7日 - (亞太商訊) - GigaSpace是一個全新的web3社區元宇宙,宣布獲熱門web3生活應用STEPN的母公司Find Satoshi Lab(FSL)和web3風投基金ProDigital Future Fund戰略投資。這項投資將成為GigaSpace下一輪戰略融資的基石,旨在今年籌集300萬美元,加速項目的擴張計劃,包括為熱愛跑步的STEPN用家打造虛擬城市。



Find Satoshi Lab投資GigaSpace,證明了其認同通過創新思維和前瞻性解決方案改變web3社區體驗的共同願景。 FSL憑藉在web3領域的深厚專業知識和打造STEPN應用的成功經驗,將為GigaSpace的增長和市場影響力帶來了寶貴的戰略指導和資源。



「我們非常高興與Find Satoshi Lab和ProDigital Future Fund達成戰略合作夥伴關係。憑藉他們的強大資源和社區,我們期待可以擴展GigaSpace的生態系統,開啟新的機會,並為運動愛好者提供令人興奮的應用和遊戲。請期待我們即將展開的精彩旅程!」GigaSpace的聯合創始人M表示。



GigaSpace是一個共享的元宇宙,連接不同web3社區,提供一個活躍的社交環境。通過賦予社區在元宇宙內建設的能力,GigaSpace鼓勵社區和用戶參與,並探索NFT和代幣的新應用。



這次戰略投資的資金將用於開發STEPN City,這是一個以運動為主題的虛擬世界,提供各種設施和空間。在STEPN City中,用戶將找到STEPN迷宮、社區中心、購物中心和標誌大廈等建設。這些環境不僅允許用戶購買商品,還可以組織社區活動,以有意義的方式互動。



「Find Satoshi Lab非常高興戰略投資Gigaspace,並能與這個團隊共同成長,為我們的生態系統產生更多活動空間,實現在『元宇宙』進行各種活動和聚會的無限可能,特別為MOOAR和STEPN帶來協同效應。」Find Satoshi Lab首席營收官Mable Jiang表示。



ProDigital Future Fund將領導GigaSpace的下一輪戰略投資,旨在加快項目的擴張計劃。



「我們非常高興成為GigaSpace的早期支持者。與STEPN一樣,GigaSpace團隊對遊戲充滿熱情,還有能在Web3領域運用專業知識,創造市場應用並實現快速增長的能力。去年,我們協助STEPN擴展至香港之際,有機會將GigaSpace團隊介紹給Find Satoshi Lab。現在,我們非常高興與Find Satoshi Lab合作參與這項投資。這是一個令人興奮和充滿希望的好開始。」 ProDigital Future Fund的創始合夥人、STEPN的早期投資者Curt Shi表示。



關於GigaSpace

GigaSpace正在創建一個協作的社區元宇宙,旨在將所有的Web3社區匯聚在一個共同的星空下。通過提供強大的基礎設施和工具,它賦予社區和項目與其虛擬世界無縫集成的能力,節省時間和資源,同時促進創新。了解更多信息,請訪問:https://www.gigaspace.io/



關於Find Satoshi Lab

Find Satoshi Lab(FSL)成立於2021年,是一個將玩家連接到Web3的遊戲和開發工作室。 FSL的使命在育教育和推廣Web3,並鼓勵健康生活和應對氣候變化。 FSL旗下品牌包括STEPN、MOOAR和DOOAR。了解有關Find Satoshi Lab的更多信息,請訪問:http://findsatoshilab.com/



關於ProDigital Future Fund

ProDigital Future Fund是由Ben Ng和Curt Shi領導的Web3風險投資基金。 Ben Ng是亞洲私募股權公司SAIF Partners的風險合夥人,Curt Shi是Web3領域的長期技術投資者。 ProDigital Future Fund的投資策略是針對早期和發展中的企業,主要是與中國有關的科技公司,這些公司正在向Web3等新興技術轉型。了解更多信息,請訪問:https://www.prodigitalfund.com/





