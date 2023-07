Wednesday, 5 July 2023, 11:00 HKT/SGT Share:

來源 Colt Colt為資本市場業務推出突破性的雲端組播數據服務 繼與AWS成功完成概念性驗證後,服務正式推出。

香港, 2023年7月5日 - (亞太商訊) - 數碼基礎設施公司Colt Technology Services今日宣布與領先的雲供應商Amazon Web Services (AWS) 合作,在全球推出Colt 雲端市場數據服務(Market Data in the Cloud),為資本市場業務提供組播數據服務。該服務解決了交易所、主經紀商、交易商、市場數據供應商和技術供應商面對的複雜挑戰 - 經由雲端進行託管與發送組播數據,而無需轉換軟件。資本市場業務客戶現可體驗雲端的優勢,不再因雲服務供應商無法支援關鍵應用程序而受阻。此服務是繼 Colt 和 AWS 在 AWS 雲中建立虛擬分散式網路連接點(PoPs),並於2022年10月宣布成功完成的概念驗證後推出。



Colt為來自全球80多個交易所和流動性場所的股票、衍生工具、大宗商品和外匯交易提供市場數據饋送。對金融交易所而言,將市場數據安全地向多方同時發送至關重要,但把這些數據傳送至客戶的雲環境卻極為複雜。既有的解決方案通常需要使用轉換軟件,把組播數據變為單播,由於涉及重新編寫和測試應用程序,會增加企業成本和複雜性。隨着愈來愈多資本市場公司上雲,這個問題變得更為普遍。Colt市場數據雲端服務解決這個問題,令企業能夠安全地託管並直接以原始格式發送原始組播數據至客戶的雲環境、確保與應用程序間的無縫整合、促進更快速的產品上市時間並提升客戶體驗。



同時,企業可受惠於端到端的市場數據監控:Colt會在多個位置進行監控,在數據源頭的交易所託管主機內部;在傳送時,跟隨數據在網絡中的傳輸;也會在虛擬網絡連接點內部進行。



Colt Technology Services資本市場解決方案全球總監Arthur Rank表示:「資本市場正在把更多工作負載轉移至雲端,而得以享有增強的安全性和更深入的分析性 ,從而受惠於雲端的靈活性、便利性和速度,但他們仍面臨如託管和發送組播數據等令人沮喪的阻礙。通過與 AWS合作,我們正面解決這個難題:對我們資本市場客戶來說,Colt 市場數據雲端服務是遊戲規則的改變者。在解決資本市場客戶的挑戰上,Colt擁有廣泛的佳績,能以轉型和創新的方式應對。這是我們致力於為資本市場客戶提供行業領先的服務和體驗,幫助他們蓬勃發展的最新例證。」



Colt與AWS合作推出的市場數據雲端服務,是Colt在一系列合作夥伴關係和產品發布中的最新成果。這項服務有助金融市場轉向按需服務、實時原始數據和交易應用程序自動化。



關於 Amazon Web Services



自2006年以來,Amazon Web Services 已成為全球覆蓋最全面、使用最廣泛的雲服務。AWS不斷擴大服務範圍,實際上已可支援所有的雲工作負載,同時現已擁有逾200項功能齊全的服務,涵蓋計算、存儲、數據庫、網絡、分析、機器學習及人工智能 (AI)、物聯網 (IoT)、移動、安全、混合/虛擬/擴增實境 (VR 及 AR)、媒體,以及應用程序開發、部署與管理31個區域中99個可用區,並宣布計劃在加拿大、以色列、馬來西亞、新西蘭和泰國新增15個可用區與5個AWS區域。包括發展最快的初創公司、鉅型企業及領先的公共部門組織在內數以百萬計的客戶,信任AWS為其基礎設施提供動能、變得更加敏捷並降低成本。欲更加瞭解AWS,請瀏覽:aws.amazon.com



關於Colt資本市場業務



Colt金融市場解決方案奠基於具備100Gbps優化智能網絡的Colt IQ Network,該智能網絡分布於全球逾31,000棟網內建築、1,000間數據中心及數百個數據網絡連接點。憑藉其靈活性及敏捷性滿足市場需求,Colt繼續增強其連線服務,以確保在全球的市場領導地位。



欲更加瞭解Colt的資本市場解決方案,請瀏覽:https://www.colt.net/solutions/capital-markets/



關於Colt Technology Services



Colt Technology Services (Colt) 是一間全球數碼基礎設施公司,創造非凡的連線服務以助企業成功。得益於傑出的人才與志同道合的夥伴,Colt追求的目標在於:客戶可隨時隨地依其所選來掌握數碼世界的力量。



自1992年以來,Colt憑藉對客戶堅定的承諾脫穎而出,自倫敦城的傳承起步逐漸發展擴張,至今在全球設有逾 60 個辦事處。強大的Colt IQ Network連接1,000多間數據中心、51個城域網絡,以及遍布歐洲、亞洲與北美鉅型商業中心逾31,000棟建築,連接222個城市與32個國家與地區。作為私營企業,Colt是業內財務最穩健的企業之一。



Colt致力於提供行業領先的客戶體驗。秉持對客戶、夥伴、人群與地球盡責的價值與責任,致力於客戶創新。



更多的資訊請瀏覽:www.colt.net



媒體聯絡人:

Sharon Teng

Think Alliance Group for Colt

+852 3481 1611

colt@think-alliance.com



