艾伯科技擬投資新港電子

香港, 2023年7月5日 - (亞太商訊) - 艾伯科技股份有限公司(「艾伯科技」或「公司」,連同其附屬公司統稱「集團」;股份代號:2708.HK)欣然宣佈,集團與滕大成先生訂立意向書,擬投資於山東新港電子科技有限公司(「新港電子」),強化集團在中國電子煙領域的實力,深化集團在中國電子煙市場的佈局。



滕大成先生是新港電子的最大股東,持有新港電子49.9%股權。新港電子創立於2001年,總部位於中國山東省濰坊市,主要從事研發、生產及銷售電容型╱數字開關型氣流傳感器、一次性╱充電功能型氣流傳感器、MEMS氣流傳感器、電子煙控制器「訂製」模組、ECM麥克風及MEMS傳感器。新港電子為專業聲學設備及MEMS傳感器產品整體解決方案供應商,並為在ECM麥克風及MEMS傳感器領域領先的中國高新科技企業。新港電子先後在新加坡、北京、深圳、青島設有研發中心,與中國科學院、新加坡科技局及山東大學、吉林大學達成戰略合作,打造MEMS麥克風╱MEMS傳感器雙研發平台,目前擁有70多項技術專利和100多項專有技術,以及數十名專家和四十多名研發工程師團隊。



待集團對新港電子進行財務、法律及業務盡職調查並信納其結果後,集團擬收購滕大成先生所持有新港電子的股權,有關價格乃經參考估值(不超過新港電子年度純利的20倍)而定。新港電子擬搭建及完成境外紅籌架構,而滕大成先生將透過境外控股公司持有新港電子的間接股權。於境外紅籌架構完成後,集團有權選擇透過發行股份、可換股債券、承兌票據及現金或公司其他工具以償付代價。代價股份的發行價格或可換股債券的轉換價格不得高於每股股份0.75港元。



繼集團早前宣佈投資一家集恒壓恒功率氣流傳感芯片研發、生產、銷售為一體的企業—杭州一芯微科技有限公司(「杭州一芯」),以及委任在中國電子煙領域擁有豐富行業知識和紮實管理經驗的鍾志雄先生為聯席行政總裁後,艾伯科技再次宣佈有意投資在中國電子煙領域實力雄厚的新港電子,以實際行動證明其進軍中國電子煙賽道的決心。集團多管齊下發展相關業務,有助集團迅速夯實未來發展基礎,以捕捉行業黃金機遇。



艾伯科技主席兼執行董事黎子明先生表示:「積極投入多元業務發展是艾伯科技的未來大方向,而中國電子煙業務亦將發展為集團的業務重心之一。我們非常高興與滕大成先生訂立有關投資新港電子的意向書,並相信新港電子未來將維持高速發展步伐,繼續在中國電子煙市場做大做強,逐步發展為世界一流的電聲╱傳感整體解決方案提供應商。展望未來,我們銳意繼續在市場上物色如杭州一芯和新港電子般具高科技水平和龐大發展潛力的合適投資對象,堅持以推動高質量發展為主題、加大力度佈局中國電子煙賽道,促進企業業務規模增長。」



關於艾伯科技股份有限公司

艾伯科技股份有限公司(股份代號:2708.HK)是行業領先的產業數字化解決方案企業,專注在中國提供5G通信設備及專網解决方案、信創IT終端産品及行業解决方案、物聯網産品及解决方案以及産業數字化解决方案,業務主要分為四個類型,包括(i)智能終端產品銷售;(ii)系統集成;(iii)軟件開發;及(iv)系統維護服務。集團深耕物聯網領域超過二十年,客戶來自中國公營及私營界別,如中央政府機構、大型國有企業及私營企業。於2023年5月29日,艾伯科技股份有限公司宣佈投資杭州一芯微科技有限公司,以進軍芯片製造業務。



