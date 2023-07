四環醫藥（0460.HK）旗下惠升生物研發的司美格魯肽注射液獲批開展臨床實驗

香港, 2023年7月5日 - (亞太商訊) - 四環醫藥控股集團有限公司( 「公司」或 「四環醫藥」,連同其附屬公司,統稱「集團」;港交所股份代號:0460)欣然宣佈,集團旗下非全資附屬公司惠升生物製藥股份有限公司(「惠升生物」)研發的司美格魯肽注射液已獲中國國家藥品監督管理局(「國家藥監局」)批准開展臨床研究,用於治療2型糖尿病。此外,惠升生物研發的周圍神經病變藥物硫辛酸注射液近日獲得中國藥監局頒發的藥品註冊批件,視同通過仿製藥質量和療效一致性評價。



司美格魯肽為一周注射一次的長效GLP-1受體激動劑(GLP-1RA),不僅能夠強效降糖,而且能夠顯著減重、降壓、改善血脂譜,有降低主要心血管不良事件風險,從而提高患者的依從性、改善患者的生活質量,優於GLP-1受體激動劑經典藥物利拉魯肽。國內外臨床指南推薦2型糖尿病(T2DM)患者、心血管疾病或心血管風險極高的患者優先使用。此外,司美格魯肽注射液2017年12月在美國首先上市,到了2022年全球銷售額已超百億美元。



而硫辛酸則是一種抗氧化劑,能夠抑制脂質過氧化,增加神經營養血管的血流量,提高神經Na+-K+-ATP酶活性,直接清除活性氧簇和自由基,保護血管內皮功能。其藥物製劑可用於治 療糖尿病周圍神經病變,為《糖尿病神經病變診治專家共識(2021年 版)》推薦藥物。



事實上,中國糖尿病周圍神經病變患病率超50%,中國糖尿病患者當前約1.4億人。硫辛酸注射液為國家醫保乙類品種(2022版),IQVIA數據顯示,硫辛酸注射液2021年國內樣本醫院銷售額超人民幣10億元。



這次惠升生物研發的兩個產品同時分別獲批開展臨床實驗及藥品註冊批件,是惠升生物企業發展的又一里程碑事件,同時也顯示了其產品向商業化進程又邁進一步,覆蓋更全面的糖尿病產品。惠升生物目標成為中國糖尿病及併發症領域全產品覆蓋的生物醫藥領軍企業,並實現價值的持續放大。



四環醫藥控股集團主席兼執行董事車馮升醫生表示:「司美格魯肽於2021年獲批進入中國市場,同年被納入國家醫保目錄,2022年在大中華區的銷售額3.11億美元,呈爆發式增長。隨著該產品開展臨床研究,我們相信將有助集團進一步加強為糖尿病患者提供全程、全方位一體化的治療解決方案。」





