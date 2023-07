艾伯科技委任新管理層

香港, 2023年7月4日 - (亞太商訊) - 艾伯科技股份有限公司(「艾伯科技」或「公司」,連同其附屬公司統稱「集團」;股份代號:2708.HK)宣佈,分別委任鍾志雄先生和金子先生為聯席行政總裁和獨立非執行董事,自2023年7月3日生效。



鍾志雄先生於中國電子煙領域擁有豐富的行業知識和紮實的管理經驗,是相關行業的高端管理人才。他於2018年4月起至今為深圳市中芯微電子科技有限公司任總經理,涉足成品霧化電子煙、成品HNB電子煙、電子煙行業半導體╱集成電路、車載用品、辦公用品、電商等實業0–1或股權投資、A股與香港及美國二級市場等領域。憑藉其於中國電子煙行業的相關履歷,加上卓越的領導才能,鍾志雄先生將有助集團全速進軍中國電子煙行業,在各種挑戰中繼續往前邁進。



事實上,集團近期積極開拓增長潛力無限的中國電子煙行業,務求探索多元化發展硬體業務。於2023年5月29日集團宣佈以相等於4,000萬港元(相當於人民幣36,035,600元)的人民幣金額投資一家集恒壓恒功率氣流傳感芯片研發、生產、銷售為一體的企業—杭州一芯微科技有限公司(「杭州一芯」)之5.00%股本。杭州一芯擁有多項恒壓恒功率氣流傳感芯片相關技術專利,未來集團有權進一步投資杭州一芯,以持有其35%至46%股本,並成為其控股股東。「氣流傳感芯片」是電子霧化設備的主要零件之一,集團銳意透過進一步投資杭州一芯加大對中國電子煙市場的投入,把握相關業務領域的增長潛力,從而擴闊收益的來源。鍾志雄先生的加入有利於集團實現在中國電子煙市場的深入佈局,物色更多合適的業務合作伙伴,從而迅速發展相關業務,夯實未來發展基礎。



而金子先生於資產管理、全球資產配置、投資顧問及全球宏觀及投資策略研究方面擁有豐富經驗。金子先生於2020年10月為君基資本有限公司的聯合創辦人,並自2021年12月起擔任君基資本有限公司的負責人。過往,金子先生分別擔任蘇格蘭皇家銀行(前稱荷蘭銀行)分析師、在德國商業銀行提供交易支持和擔任J.P. Morgan Chase Bank私人銀行執行董事,相信他的履新有助集團維持良好的企業管治水平,而其宏觀經濟觸覺可為集團提供具建設性的策略性方針,從而帶領集團邁向更卓越的發展。



艾伯科技主席兼執行董事黎子明先生表示:「2023年正值集團積極投入多元業務發展的黃金時期,我們非常歡迎鍾志雄先生和金子先生的加入,我們有信心他們將帶領集團邁向新里程,而其豐富行業經驗將會為集團注入新動力,增強管理團隊的實力。展望未來,集團將會繼續採取審慎商業原則運作,同時加大力度投入中國電子煙賽道,以此為集團的發展重心之一。我們預期新增的業務將與集團現有業務相互配合,形成完整的業務模式和產業生態,一方面促進集團業務規模增長,另一方面創造獨特核心優勢。」



關於艾伯科技股份有限公司

艾伯科技股份有限公司(股份代號:2708.HK)是行業領先的產業數字化解決方案企業,專注在中國提供5G通信設備及專網解决方案、信創IT終端産品及行業解决方案、物聯網産品及解决方案以及産業數字化解决方案,業務主要分為四個類型,包括(i)智能終端產品銷售;(ii)系統集成;(iii)軟件開發;及(iv)系統維護服務。集團深耕物聯網領域超過二十年,客戶來自中國公營及私營界別,如中央政府機構、大型國有企業及私營企業。於2023年5月29日,艾伯科技股份有限公司宣佈投資杭州一芯微科技有限公司,以進軍芯片製造業務。



