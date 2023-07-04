Tuesday, 4 July 2023, 09:32 HKT/SGT Share: 復星兌付7億美元債，未來12個月已無大額美元債到期

香港, 2023年7月4日 - (亞太商訊) - 7月2日，復星國際成功兌付7億美元的到期境外美元債，至此復星已兌付所有集中到期的境外公開市場債券。公開信息顯示，今年以來，復星陸續於1月兌付4.5億美元債、4月兌付12億美元銀團貸款、5月兌付3.5億歐元債，此外67億元人民幣的境內到期公開債也已完成兌付。據此，未來12個月內復星已無大額美元債到期。



分析人士指出，此次7億美元債的成功兌付，或是資本市場觀察復星的重要標誌性節點，「經過持續努力，復星成功跨越『債務牆』，信用狀況得到大幅改善，有效支撐主業向上發展。」



2022年以來，面對外部環境諸多挑戰，復星加快推進「瘦身健體、聚焦主業」戰略，堅定退出非戰略性、非核心資產，一直備受市場關注。分析人士注意到，得益於多元化、國際化優勢，復星持續優化資金和資產結構，有效抵禦了單一行業和單一市場周期性下行的風險，尤其是通過系統性處置鋼鐵等重資產以及多賽道財務投資資產，靈活變現，快速實現大量現金回流。僅在2022年，復星在集團層面就完成了超過400億元人民幣的資產退出簽約，其中當年實現現金回流近300億元人民幣。2023年成功兌付密集到期債務，進一步證明其財務戰略得到持續落實。



此外，復星與境內外主流銀行保持長期穩定的合作關係，提高了對資產退出節奏的把握能力。在境內，得益於支持民營企業發展的信貸政策，復星於2023年1月落實了由8家中資大行牽頭的高達120億元人民幣銀團貸款。在境外，復星與逾十家中外資銀行推進了不少於5億美元的銀團籌組。



連續獲得大額信貸支持，反映了境內外金融機構對復星財務戰略的充分認可。5月30日，國際評級機構標普發佈報告，將復星評級展望提升至「穩定」。在這份正面評級報告中，標普充分肯定了復星在處置資產降債方面的決心和執行力。報告顯示，截至2023年3月底，復星成功壓降有息負債240億元人民幣，集團層面總有息負債降至930億元人民幣。標普預期，在未來12到18個月內，復星將進一步落實有息負債和槓桿率的壓降，而隨着短期償債高峰的渡過，復星的負債結構將顯著優化。標普也在報告中肯定了復星與銀行的穩定合作關係，並預期隨着銀行貸款在負債中的佔比提高，復星的負債穩定度將實質性提升，而其資本結構風險將顯著降低。跨地域跨行業的多元化資產組合、穩健積極的負債管理，將為復星穿越經濟下行周期護航。



成效顯著的財務戰略，為復星主業發展夯實了安全墊。基於復星今年以來在消費、文旅等家庭消費主業方面的復甦表現，高盛、大和資本、國泰君安、東吳證券等國內外券商投行連續發表研報，給予復星國際「買入」或「增持」評級。



「未來，隨着『瘦身健體、聚焦主業』戰略得到繼續貫徹，復星的信用指標將持續優化，對業務的促進與護航效應有望進一步顯現。」分析人士表示。





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