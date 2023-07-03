日清食品完成收購香港東峰有限公司股權



香港, 2023年7月3日 - (亞太商訊) - 日清食品有限公司（「日清食品」，連同其附屬公司統稱「集團」；股份代號：1475）今天完成收購香港東峰有限公司（「香港東峰」）的19%股權。香港東峰全資擁有上海東峰貿易有限公司（「上海東峰」），因此是項收購讓兩家公司於今天正式成為集團的全資附屬公司。

上海東峰於中國內地分銷日本品牌的食品及飲品，其分銷的主要品牌及產品包括：出前一丁可可味脆派，出前一丁盈優青汁複合果蔬汁飲料，KAGOME複合果蔬汁，湖池屋馬鈴薯片，紅帽子餅乾及UCC咖啡飲料，涵蓋涵蓋6個不同類別逾300項產品。

經營進口日本品牌食品及飲品的上海東峰為集團於中國內地的分銷分部，所分銷的主要品牌包括日清、出前一丁、KAGOME、UCC、紅帽子等，涵蓋6個不同類別逾300項產品。其銷售網絡亦包括國內大型連鎖店、高級精品超市、便利店及內地主要網上平台。



日清食品執行董事、董事長及首席執行官安藤清隆先生表示：「完成收購後，我們將可更靈活地部署於中國內地的營運，分銷業務亦對集團實現縱向發展具有策略重要性，我們現正加快整合相關業務，預期將可與集團的香港分銷分部香港捷菱有限公司產生更強協同效應，有助提升集團的收入及加強整體競爭力。」



於2020年1月，日清食品與上海東峰董事及總經理劉峰女士訂立股東及合作協議成立一家合營公司，即香港東峰，日清食品及劉女士分別持有香港東峰的81%及19%股權。在劉女士於2022年12月辭去於上海東峰的職務後，集團行使相關認購期權收購其於香港東峰的19%股權。



有關日清食品有限公司

日清食品有限公司（「日清食品」，連同其附屬公司統稱「集團」；股份代號：1475）為一間在中國内地及香港知名的食品公司，主要專營優質即食麵市場，旗下眾多品牌不僅知名度高，且廣受顧客喜愛。集團於1984年正式於香港設立營業據點並為香港最大的即食麵公司。集團主要生產及銷售兩個核心企業品牌「日清」及「公仔」，以及多元化的家庭食品品牌組合，出品具標誌性和優質的即食麵、優質冷凍食品（包括冷凍點心及冷凍麵條）並銷售和分銷其他食品及飲料產品（包括蒸煮袋裝產品、零食、礦泉水、醬料及蔬菜產品）。集團五個旗艦品牌「合味道」、「出前一丁」、「公仔麵」、「公仔點心」及「福」在香港亦是其各自食品類別中最受歡迎的選擇。中國内地市場方面，集團以創新技術推出「ECO杯」概念，銷售活動主要集中在中國内地的一線及二線城市。



日清食品被納入8項恒生指數，包括恒生綜合指數、恒生消費品製造及服務業指數、恒生港股通指數、恒生港股通中小型股指數、恒生港股通小型股指數、恒生港股通中國内地公司指數、恒生港股通非AH股公司指數及恒生小型股（可投資）指數。日清食品現可通過滬港通及深港通下港股通進行交易。

詳情請瀏覽 www.nissingroup.com.hk。





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