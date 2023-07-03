艾伯科技公佈2022/23年度全年業績



香港, 2023年7月3日 - (亞太商訊) - 艾伯科技股份有限公司（「艾伯科技」或「公司」，連同其附屬公司統稱「集團」；股份代號：2708.HK）宣佈截至2023年3月31日止年度（「本年度」）的經審核綜合全年業績。集團一直積極探索多元化發展硬體業務，並於本年5月宣佈進軍芯片業務。此業務預計將與集團的5G（通信設備及專網解決方案）、信創資訊科技IT（終端產品及行業解決方案）及物聯網（產品及解決方案）三大業務相互配合，形成完整的業務模式和產業生態。



於本年度，國內方面，2019冠狀病毒病疫情（「疫情」）導致的大範圍封城及房地產市場出現歷史性低迷，而國際方面則因俄烏戰爭和中美貿易摩擦對國際局勢帶來巨大衝擊，下半年中國整體經濟環境欠佳，集團和集團的客戶所在的多個行業均難免受到不同程度的影響。為了維持穩健的財務狀況，集團於下半年以審慎務實的態度經營各項業務，而非盲目追求業務規模增長，因此集團的收入錄得人民幣約9億727萬元（2021/22年度：人民幣約10億4,630萬元）。毛利為人民幣約9,390萬元（2021/22年度：人民幣約1億7,860萬元），而毛利率則為10.3%（2021/22年度：17.1%）。再加上減值虧損同比大幅增加、本年度沒有錄得可換股債券衍生部分公平值變動的相關收益，以及錄得匯兌虧損淨額等因素，本年度公司擁有人應佔虧損為人民幣約2億4,356萬元（2021/22年度：公司擁有人應佔溢利人民幣約1,466萬元）。



信創產業重要性不斷升級 5G發展進入關鍵期

隨著資訊技術的高速發展，實際應用領域不斷擴充至資訊安全、雲計算、大數據、人工智慧（AI）、工業互聯網等，信創產業已經成為國家策略發展中的重中之重。為不斷完善及擴展信創產業之發展，中央政府持續出台相關扶持政策及發展策略，並多次於大會中提到維護國家安全的必要性。



受惠於利好政策，5G技術在中國發展已漸入佳境，行業應用場景不斷拓寬，成為「數字中國」建設中的新引擎。為持續激發5G應用創新新活力，實現5G應用深度和闊度的不斷突破，中央及地方政府紛紛加強支持力度，並相繼出台扶持政策，5G基站建設穩步推進。



中國整體市場環境欠佳 多項業務受不同程度影響

智慧終端產品銷售業務是集團的主要收入來源，佔本年度總收益約92.9%。集團於本年度繼續開發、生產及向客戶銷售度身定製的物聯網智能終端產品。儘管受到本年度中國市場環境欠佳拖累，但智能終端產品銷售業務收益按年僅減少約5.5%至人民幣約8億4,261萬元（2021/22年度：人民幣約8億9,137萬元）。



系統集成業務方面，集團基於對客戶需求的分析與評估，利用物聯網及相關技術，為客戶提供綜合及定製系統解決方案，包括整體系統規劃、開發及設計、系統設備採購、系統的軟件及硬體設備集成、系統實施、試運行以及系統管理及維護等。鑑於系統集成業務的收益來自單次性項目，收益相對其他分部業務浮動，並受去年多個行業停工停產影響，本年度集團的系統集成業務錄得收入人民幣約43萬元（2021/22年度：人民幣約3,982萬元）。



集團的軟件開發業務是根據客戶的業務及管理需求，為客戶規劃及設計軟件系統框架及功能列表，提供定製的軟件應用開發服務。憑藉強大的軟件開發能力，集團多年來提供優質軟件應用開發服務，服務不同行業客戶。於本年度，本年度的軟件開發業務錄得收入人民幣約5,246萬元（2021/22年度：人民幣約1億423萬元）。



系統維護服務業務方面，集團提供資訊系統的軟件及硬體系統維護服務，服務範圍包括系統設備維護及管理、數據庫維護、系統日常監控及系統升級等。此業務受外圍因素影響較少，而且客戶黏性高，於本年度集團的系統維護服務業務收入同比增加8.2%至人民幣約1,177萬元（2021/22年度：人民幣約1,088萬元）。



投資杭州一芯 積極投入發展中國芯片製造賽道

隨著經濟環境逐步復甦，集團將會持續致力發展多元化發展硬體業務。於2023年5月29日集團宣佈以相等於4,000萬港元（相當於人民幣36,035,600元）的人民幣金額投資一家集恒壓恒功率氣流傳感芯片研發、生產、銷售為一體的企業 — 杭州一芯微科技有限公司（「杭州一芯」）之5.00%股本。杭州一芯擁有多項恒壓恒功率氣流傳感芯片相關技術專利，未來集團有權進一步投資杭州一芯，以持有其35%至46%股本，並成為其控股股東。



「氣流傳感芯片」是電子霧化設備的主要零件之一，在電子霧化設備市場的需求極高。中國電子霧化設備行業是疫情期間逆勢增長的行業之一，近年電子霧化設備相關的專利申請數持續上升，反映行業正邁向高技術的利好發展。展望未來，集團看好中國芯片製造市場的前景，並計劃透過進一步投資杭州一芯加大對芯片製造市場的投入，隨著當前經濟環境的復甦，集團銳意把握杭州一芯在相關業務領域的增長潛力，提速探索芯片製造領域，從而擴闊收益的來源。



艾伯科技主席兼執行董事黎子明先生表示：「集團三大業務板塊在底層技術、應用技術、供應鏈、項目和業務模式等諸方面緊密相連、相互協同。另外，新增的芯片製造業務亦與三大業務相互配合，形成完整的業務模式和產業生態。業務之間的強勁協同效應有助優化集團的自身優勢和綜合技術實力，一方面促進集團業務規模增長，另一方面創造獨特核心優勢，從而為不同行業客戶提供一站式的產業數字化解決方案，在高速發展的市場中緊握行業黃金機遇。展望未來，管理層將繼續採取審慎商業原則運作，密切關注市場最新動態，務求為股東締造長遠而穩定的回報。」



關於艾伯科技股份有限公司

艾伯科技股份有限公司（股份代號：2708.HK）是行業領先的產業數字化解決方案企業，專注在中國提供5G通信設備及專網解决方案、信創IT終端産品及行業解决方案、物聯網産品及解决方案以及産業數字化解决方案，業務主要分為四個類型，包括（i）智能終端產品銷售;（ii）系統集成;（iii）軟件開發;及（iv）系統維護服務。集團深耕物聯網領域超過二十年，客戶來自中國公營及私營界別，如中央政府機構、大型國有企業及私營企業。於2023年5月29日，艾伯科技股份有限公司宣佈投資杭州一芯微科技有限公司，以進軍芯片製造業務。



如欲查詢更多資料，請瀏覽艾伯科技股份有限公司網站：http://www.ibotech.hk





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