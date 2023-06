Friday, 30 June 2023, 10:32 HKT/SGT Share: 科倫博泰招股進行中 創新藥浪潮下何以大放異彩?

香港, 2023年6月30日 - (亞太商訊) - 據彭博終端機轉載,全球創新藥市場風起雲湧,群雄逐鹿,在各細分賽道展開角力,其中不斷有新秀脫穎而出,受到市場青睞。6月28日,中國知名的生物醫藥企業——四川科倫博泰生物醫藥股份有限公司(「科倫博泰」或「公司」)啟動全球發售,擬在港交所主板上市,目前正在招股進行中,高盛及中信證券擔任聯席保薦人。



據悉,科倫博泰是一家創新的生物醫藥公司,自2016年註冊成立以來,一直致力於腫瘤學、免疫學及其他治療領域的創新藥物的研發、製造及商業化,以解決中國乃至全球的醫療需求。公司開發是抗體藥物偶聯物(ADC)的先行者之一,穩居龍頭地位。



擁有独特的ADC技術平台 管線和藥物組合競爭力十足



作為開發ADC的先行者之一,科倫博泰在ADC開發方面積累了超過十年的經驗。根據弗若斯特沙利文的資料,公司是中國首批及全球少數建立內部開發ADC平台的生物製藥公司之一,該平台具有三大能力支柱,即對生物靶點及疾病的深入瞭解、經過測試和驗證的ADC設計及開發專業知識以及ADC核心元件庫,為公司在ADC整個生命週期的系統開發提供支持。



同時,科倫博泰的ADC平台是其持續創新的引擎,並已通過被公司深厚的超過十項ADC臨床及臨床前資產組合所驗證,以滿足廣泛適應症的醫療需求。該平台受全球的逾40項專利及專利申請的保護,並構成公司應對競爭的戰略護城河。目前,科倫博泰已與默沙東訂立三項許可及合作協議,以開發用於癌症治療的多達九項ADC資產,預付款及里程碑付款總額高達118億美元。



此外,科倫博泰利用其多平台的技術專長,打造全面的抗腫瘤藥物管線。目前,公司已建立涵蓋六款臨床階段候選藥物及多項臨床前資產的管線,連同ADC組合,通過針對當今癌症治療中已證實的主要作用機制和靶點,系統性治療BC、NSCLC及GI癌症等主要癌症類型。公司多元化抗腫瘤藥物管線覆蓋採用創新單抗、雙抗以及小分子藥物設計的免疫療法和靶向療法,具有作為單藥療法和聯合療法的潛力。



值得一提的是,科倫博泰還開發了抗體設計和工程技術,以生產具有優化藥理學和臨床特徵的高親和力人源化單抗和雙抗。同時,由整合的藥物化學及CADD技術所推動,公司的創新小分子平台有助於加快藥物發現和推動小分子腫瘤候選藥物進入臨床階段。



多平台技術能力讓科倫博泰能夠開發高效、優質的差異化資產,結合公司的ADC平台及平台技術的潛力,以開發優化的抗腫瘤藥物,並將其應用擴展到更多的空白適應症,未來極具想像空間。



戰略性佈局腫瘤以外治療領域 具備端到端藥物開發能力



在保持現有業務的同時,科倫博泰還戰略性地佈局腫瘤以外的治療領域,開發由創新大分子和小分子資產組成的差異化非腫瘤產品管線,其中四款處於臨床階段。公司的非腫瘤管線覆蓋具有大量患者群體和醫療需求的各類疾病與病症,包括RA、AA、CKD-aP、中重度哮喘及血栓栓塞等。



針對擁有巨大需求的疾病市場,科倫博泰亦將ADC的重點擴展至癌症以外的非腫瘤藥物,用於治療患者人數眾多但醫療需求未獲滿足的慢性疾病。多元化的業務佈局,將為公司長期穩健發展提供源源不斷的動力。



在產品開發方面,科倫博泰具備著集研發、生產、質量控制及商業化於一體的藥物開發能力,採用三級決策體系,以確保順暢執行公司的藥物開發計劃。根據招股書披露,截至最後實際可行日期,公司的藥物開發能力使其能夠快速及策略性地推進差異化及具有臨床價值管線的33項資產(包括14項處於臨床階段、5項處於關鍵試驗或NDA註冊階段、九項處於1期或2期階段)及九項對外許可協議。



科倫博泰的管線資產亦受到全面的專利組合的保護。截至最後實際可行日期,公司有153項已授權專利,其中包括79項在中國已授權專利、22項在美國已授權專利及52項在其他司法管轄區已授權專利,以及255項待批專利申請。



跨境業務開發能力異軍突起 知名戰略夥伴遍及全球



全球化戰略佈局對於科倫博泰至關重要。多年來,公司已經建立強大的跨境業務開發能力,在中國的成都、北京、上海及美國的新澤西州等多個司法管轄區開展本地化業務。業務開發團隊由在尋求及開展許可交易及合作方面擁有數十年經驗及遠見卓識的經驗豐富專業人員帶領。



優秀的業務開發能力體現在在全球建立戰略夥伴關係方面的良好記錄,繼而反映出科倫博泰獲得全球生物製藥行業越來越多的同行和領先參與者的認可。迄今為止,公司已成功商談九項對外許可協議,包括與默沙東訂立的三項開發用於治療癌症的多達九項ADC資產的許可及合作協議。根據弗若斯特沙利文,其是首家將內部發現和開發的ADC候選藥物許可予前十大生物製藥跨國公司的中國公司。



卓越的戰略夥伴關係不僅證明瞭科倫博泰的研發和業務開發能力,讓其獲得全球生物製藥行業越來越多的同行和領先參與者的認可,也是公司持續創新、全球影響力和長期發展的主要驅動力。



總體而言,科倫博泰基於端到端的藥物開發能力,以專有的ADC技術平台為核心,已打造出多元化的抗腫瘤藥物管線和具有競爭力的ADC藥物組合,致力於滿足全球的醫療需求,同時積蓄了多元化的商業機會,在行業高速增長的軌道上,長遠發展前景蔚為可期,註定其將頭角崢嶸,最大化釋放潛在投資價值。





話題 Press release summary



部門 制药及生物技术

http://www.acnnewswire.com

From the Asia Corporate News Network



Copyright © 2023 ACN Newswire. All rights reserved. A division of Asia Corporate News Network