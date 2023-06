越秀房產基金榮獲第九屆投資者關係大獎之最佳ESG（社會）獎

香港, 2023年6月30日 - (亞太商訊) - 越秀房地產投資信託基金(「越秀房產基金」,連同越秀房託資產管理有限公司,統稱「基金」;股份代號:405)以其出色的社會責任表現,榮獲由香港投資者關係協會 (簡稱:HKIRA) 舉辦的 2023 年「第九屆香港投資者關係最佳ESG(社會)獎」,彰顯其ESG表現獲得投資界的高度認可。



本次大獎共有15項獎項組別,吸引126間知名香港上市公司參選,共產生41名得獎者。該獎項經過逾740名包括買方及賣方分析員及基金經理等合格的投票人士及超過290間專業投票機構於3月21日至4月27日期間通過兩次投票評選產生。越秀房產基金榮獲「最佳ESG(社會)獎」,而在是次頒獎禮獲獎的同業公司包括:領展房產基金、置富產業信託、陽光房地產基金、順豐房託及冠君產業信託,是對越秀房產基金在ESG方面所做的努力的認可及肯定。



越秀房產基金自2016年起,連續七年發佈《環境、社會及管治報告》,並持續推進ESG理念及現有業務模式的有機融合。在面向合作夥伴、員工、商戶與社會公眾的多元場景中,建構綠色發展生態,引領商業地產ESG創新風潮。2022年,越秀房產基金ESG出色表現獲得眾多評級機構認可與推薦,包括:MSCI ESG評級獲提升至「BB」評級;GRESB提升至綠色「四星」評級,並連續兩年獲得公開披露「A」評級(該披露標準下的最高級別);Sustainalytics ESG風險評級首次獲得「低風險」評級,獲評為「2023亞太區ESG最高評級」。此外,綠色及可持續發展融資佔比創新高,截至2022年末,基金綠色及可持續相關貸款比例佔比達38.5%,持續優化綠色金融貸款。



在社會責任方面,基金一直致力於為員工、客戶和社會創造最大的價值,並秉承著可持續發展的理念,不斷推動社會進步。旗下物業全面推行「YEService 越商務」服務體系,為客戶提供環境舒適、安全高效、充滿人文關懷的卓越服務。此外,為支持社區發展,基金以物資捐贈、消費助農等方式助力公益。基金協同街道、社區、志願團隊等多方資源,充分發揮影響力,舉辦了多場多元化形式的公益展覽及互動活動,如公益市集、音樂會、主題沙龍等,帶領更多人關注並參與公益活動。並且,基金與社區保持聯繫,堅持為各類慈善公益活動提供場地,持續強化志願者團隊建設的社會公益目標。



作為一家專注於中國內地和香港市場的房地產投資基金,越秀房產基金始終從戰略高度看待ESG能力建設,並將其作為提升核心競爭力的重要抓手。通過本次獲獎,基金相信圍繞綠色建築、節能減碳、服務提升、風險防範等角度,商業地產與ESG的融合在已成為提升資產價值的重要路徑,不斷深化聚焦可持續發展策略,並將繼續身體力行踐行ESG理念,與各位投資者攜手打造可持續的未來。



關於香港投資者關係協會 (簡稱:HKIRA):

香港投資者關係協會創辦於2008年,是由投資者關係從業員及企業行政人員組成的非牟利專業協會,負責促進企業管理層與投資界別的溝通。協會會員大部份任職於香港聯合交易所上市企業;恒生指數成份股中,有64 %的企業為協會會員。由該協會創辦於2015年的「HKIRA投資者關係大獎」是香港投資者關係行業的知名獎項,憑藉專業、嚴謹、公正的評選體系和良好的公信力備受香港投資界認可。參與評獎的企業需由公眾提名,再由符合資格的海內外基金經理、券商分析師等專業人士投票選出,旨在表彰和獎勵在投資者關係方面具有高水準的個人和公司,以他們的卓越成就在投資界中樹立榜樣。



關於越秀房地產投資信託基金

越秀房地產投資信託基金(「越秀房產基金」)於2005年12月21日在香港聯交所上市,為全球首隻投資於中國內地物業的上市房地產投資信託基金。越秀房產基金目前持有的物業組合包括位於廣州的廣州國際金融中心、白馬大廈、財富廣場、城建大廈、維多利廣場、越秀金融大廈、位於上海的越秀大廈、位於武漢的武漢物業(包括武漢越秀財富中心和星匯維港購物中心)、位於杭州的維多利商務中心以及位於香港的越秀大廈共10項高素質物業,物業產權面積共約118.4萬平方米,分別位於中國廣州市、上海市、武漢市、杭州市及香港市的核心商業區域。物業類型包括甲級寫字樓、商業綜合體、零售商業、酒店、服務式公寓、服裝專業市場等。



傳媒查詢:

縱橫財經公關顧問有限公司

李惠兒 電話: +852 2864 4834

司徒可雯 電話: +852 2864 4959

楊麗明 電話: +852 2864 4833

網址: http://www.sprg.com.hk

電郵:sprg_yx@sprg.com.hk





話題 Press release summary



部門 Real Estate & REIT

http://www.acnnewswire.com

From the Asia Corporate News Network



Copyright © 2023 ACN Newswire. All rights reserved. A division of Asia Corporate News Network