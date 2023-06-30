達豐設備服務有限公司公佈2022/23全年業績



香港, 2023年6月29日 - (亞太商訊) - 達豐設備服務有限公司（“達豐”或“公司”，連同其附屬公司統稱“集團”）（股份代號：2153）為在中國成立的首家外資塔式起重機服務供應商，公佈其截至2023年3月31日止年度（“2023財年”或“年內”）的全年業績。



2023財年，集團的收益為人民幣770.8百萬元，較截至2022年3月31日止年度減少人民幣96.3百萬元或11.1%。公司權益持有人應占虧損為人民幣35.8百萬元，而截至2022年3月31日止年度的純利約人民幣47.6百萬元。該減少主要由於(i)外幣貸款及其他外匯風險產生的匯兌虧損大幅增加約人民幣37.2百萬元；及(ii)2019冠狀病毒病疫情爆發及相應的控制措施（特別是在華東地區），導致工程項目被延後及延誤，從而影響集團的收入。集團的塔式起重機使用每總噸米平均每月服務價格由人民幣279.0元下降至人民幣241.0元。整體毛利及毛利率分別減少至人民幣173.2百萬元及22.5%。



集團的使用總噸米由截至2022年3月31日止年度的3,112,084增加至截至2023年3月31日止年度的3,192,710。於2023年3月31日，集團有281個在建項目，未完成合約總值約人民幣566.7百萬元，手頭項目共有44個，預期合約總值約人民幣114.5百萬元。其中，集團預期於截至2024年3月31日止年度完成總值約人民幣544.6百萬元的合約工程，顯示來年將可錄得高水準的盈利。



雖然中國市場在整個2022年一直受到2019冠狀病毒病爆發及防疫措施的不利影響，集團積極優化營運及管理。集團的附屬公司已使用其自行開發的軟體“TOP”及“愛建通”擴展其資料化管理，以改善其管理及營運效率。集團繼續優化調整內部程式，進一步改善本集團的業務營運。與此同時，集團致力追求高品質專案，積極尋求清潔能源、基建及公共建設的業務合約，尤其是大型塔式起重機配送服務，以提升下一個財政期間的業務及財務表現。



達豐設備服務有限公司行政總裁邱國燊先生表示：“在經濟復蘇和有利政策出臺的背景下，中國的基礎設施投資和房地產市場正在逐步回升。加上‘十四五規劃綱要和2035年遠景目標’以及‘兩會’上提到的‘擴大內需、加快構建現代產業體系、推動發展方式綠色轉型’等國家發展目標，相信會有一批重大基礎設施項目啟動，包括傳統基礎設施、新型基礎設施和能源項目，這將為集團提供巨大的業務發展機會。同時，本集團瞄準大灣區的發展機遇而進行了內部架構調整，在南方註冊成立了兩家新公司應對大灣區的機會。”



達豐設備服務有限公司主席黃山忠先生總結: “隨著疫情的改觀，建築業復工複產的順利推行，國家陸續出臺一系列產業扶持政策以及促進經濟發展的計畫。我們已進入了後疫情時代，機遇和挑戰並存。展望未來，我們將在‘厚德、安全、卓越’的核心價值觀的引領下，繼續完善和聚焦集團可持續發展的戰略目標。通過在全集團範圍內完善資料化管理、實現資源分享、降本增效、積極探尋跨國業務這一系列舉措提高經營效益，實現本集團的百年企業願景‘做最好的建築設備服務供應商’。”





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