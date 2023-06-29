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來源 New Media Lab Limited 新傳企劃公佈香港聯交所主板上市計劃 合共發售1.5億股新股

每股發售價介乎0.84港元至0.92港元

香港, 2023年6月29日 - (亞太商訊) - 香港知名數碼媒體旗艦集團新傳企劃有限公司(「新傳企劃」或「本集團」，股份代號：1284.HK)今天公佈其股份發售(「股份發售」)及計劃於香港聯合交易所有限公司(「香港聯交所」)主板上市之詳情。



新傳企劃透過股份發售發行合共1.5億新股股份，包括1.35億股配售股份予投資者認購及1,500萬股予香港公眾認購(「股份分配」)，即分別佔總發售股份數目90%及10%。發售股份之股份分配將視乎情況重新分配，倘公開發售獲某程度的超額認購，部份股份將從配售重新分配至公開發售。



英皇企業融資有限公司及力高企業融資有限公司為本集團上市項目之聯席保薦人。英皇企業融資有限公司及力高證券有限公司為整體協調人。英皇證券有限公司、中國銀河國際證券(香港)有限公司及力高證券有限公司為聯席協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人。交銀國際證券有限公司、國泰君安證券(香港)有限公司及東吳證券國際經紀有限公司為聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人。



股份售價(「發售價」)預期介乎每股0.84港元至0.92港元。假設發售價為每股0.88港元(即發售價範圍之中位數)計算，股份發售所得款項淨額(經扣除股份發售的應付相關費用)估計約為9,500萬港元。所得款項淨額擬將用於以下用途：(1)擴展及加強產品系列，以及數據收集和分析能力；(2) 與其他媒體或電子商務市場從業者合併及收購及/或建立策略聯盟；(3) 建設內部媒體內容管理平台；(4) 一般營運資金；及(5) 償還銀行借款。



公開發售將於2023年6月30日(星期五)開始，並於2023年7月5日(星期三)截止。分配結果將於2023年7月14日(星期五)公佈。本集團股份將於2023年7月17日(星期一)開始在香港聯交所主板買賣，股份代號為1284。股份將以每手買賣單位5,000股股份進行買賣。



新傳企劃是一家數碼媒體旗艦集團，透過多個數碼媒體平台，向品牌及廣告代理提供一站式綜合廣告解決方案。本集團早於2011年已開展線上業務，現時合共經營九大媒體品牌，包括「新假期」、「東方新地」、「經濟一週」、「新Monday」、「More」、「GOtrip」、「Sunday Kiss親子童盟」，以及兩個較近期引進的品牌–「SSwagger」及「Madame Figaro」。每個品牌均設有專門的主打內容，全面涵蓋餐飲及本地人氣景點、美饌及烹飪、時尚服飾及美容、旅遊、娛樂新聞、親子及教育、電子產品及遊戲、金融及投資，以及設計師及奢侈品牌。



新傳企劃執行董事兼行政總裁李一培先生表示：「藉著我們強大的數碼媒體實力，我們於2022年12月31日在第三方社交媒體的十個Facebook專頁及九個Instagram賬號，分別錄得超過740萬及120萬名粉絲。此外，於截至2022年12月31日止年度，我們的九個網站分別錄得獨立訪問量超過2.19億次。憑藉我們引人入勝的內容及有效的社交媒體策略，為廣告商提供一個理想的平台，從而推動我們的業務發展。」



本集團在不同的媒體平台上，提供廣泛的產品及綜合服務予廣告商，包括橫幅、廣告稿及評論、社交平台動態資訊、創意及製作、策略性服務如搜索引擎優化(SEO)及分部營銷，制定出全面及到位的廣告解決方案。本集團擁有多元化及龐大的讀者基礎，能接觸並吸引不同類型的讀者，從而為其廣告商創造價值。



於截至2022年12月31日止年度，本集團的總收入為2.4億港元，來自數碼廣告的收入佔總收入為95.2%；經調整淨利潤(未計及上市開支)為4,360萬港元。根據歐睿報告，就收益而言，本集團於2020年至及2022年期間連續三年均位列香港網絡廣告公司第二位，充份反映本集團的市場領導地位。



展望未來，本集團將(1) 透過與其他媒體或電子商務從業者進行併購及/或戰略聯盟，以追求增長；(2) 進一步擴展產品線及客戶群，同時會探索特定行業中之機會如線上金融或銀行業務活動，以滿足不同廣告商的多元化需要；(3) 通過開發電子商務解決方案平台，致力加強資料搜集及分析能力，增加本集團可收集資料的種類及範圍；(4) 開發及實行媒體內容管理系統，藉此提高本集團的製作能力，釋放其潛力；及(5) 在其平台的後端操作中應用人工智能及機器學習模型，藉以加強技術基礎設施，以及持續投資技術基礎設施與招聘人才。



李先生總結：「我們在香港從事媒體行業已超過20年，且在較早時段已進軍數碼營銷業務，已建立了廣泛的客戶網絡。隨著年輕消費者逐漸增多及數碼平台使用普及化，再加上經歷疫情後，促使生活模式及消費習性出現明顯及急速的變化，同時零售商也快速變陣，利用線上平台優化銷售渠道，我們對線上廣告行業之前景非常樂觀。於股份發售完成後，我們將積極推進擴展策略，並優化我們整體資本結構，從而捕捉發展機遇及提升我們的市場地位︒」



發售詳情

發售股份數目：150,000,000 股新股

配售股份數目：135,000,000股新股

公開發售股份數目：15,000,000股新股

發售價：每股0.84港元至 0.92港元

市值*：504,000,000港元至 552,000,000港元

所得款項淨額 (估計)**：95,000,000港元

股份代號：1284.HK

*分別按發售價為每股0.84港元及0.92港元計算

**按發售價範圍之中位數為每股0.88港元計算



財務摘要

千港元(經審核) 截至12月31日止年度

2020年 2021年 2022年

總收入 211,589 245,199 240,678

數碼廣告收入 180,252 231,858 229,169

經調整淨利潤 * 41,168 42,405 43,556

經調整淨利潤率 * 19.5% 17.3% 18.1%

* 未計及上市開支



有關新傳企劃有限公司

新傳企劃是香港一家知名的數碼媒體旗艦集團，透過多個數碼媒體平台，向品牌及廣告代理提供一站式綜合廣告解決方案。現時合共經營九大媒體品牌：「新假期」、「東方新地」、「經濟一週」、「新Monday」、「More」、「GOtrip」、「Sunday Kiss親子童盟」、「SSwagger」及「Madame Figaro」。每個品牌均設有專門的主打內容，全面涵蓋餐飲及本地人氣景點、美饌及烹飪、時尚服飾及美容、旅遊、娛樂新聞、親子及教育、電子產品及遊戲、金融及投資，以及設計師及奢侈品牌。有關詳細資料，請瀏覽其網站︰www.NewMediaLab.com.hk。



投資者/財經新聞垂詢

陸文靜小姐

英皇集團投資者關係總監

電話: +852 2835 6783

電郵: annaluk@emperorgroup.com



區雪瑩小姐

英皇集團投資者關係經理

電話: +852 2835 6799

電郵: janiceau@emperorgroup.com





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