日清食品收購日清越南及向其注資

|
|
|準備就緒把握越南優質即食麵市場商機
|
香港, 2023年6月29日 - (亞太商訊) - 日清食品有限公司（「日清食品」，連同其附屬公司統稱「集團」；股份代號：1475）與Nissin Foods Asia Co., Ltd. (1)（「賣方」）訂立資本轉讓協議，據此，集團已同意購買指定投入資本(2)，以代價約為9.5百萬美元收購日清食品（越南）有限公司（「日清越南」），並於收購事項完成後向日清越南注資2.0百萬美元。就收購事項及注資應付的總代價約為11.5百萬美元。
|日清越南製造及分銷即食麵, 以及進口及出口即食麵和其他食品。日清越南在越南平陽省擁有及營運一家面積約60,000平方米的即食麵工廠。
日清越南製造及分銷即食麵, 以及進口及出口即食麵和其他食品。此外，該公司亦為日清食品生產袋裝麵條產品。日清越南在越南平陽省擁有及營運一家面積約60,000平方米的即食麵工廠。
於收購事項及注資完成後，日清越南將分別由集團及賣方持有67%及33%股權，並成為集團的非全資附屬公司，其財務業績將併入集團的財務業績。獲得日清越南的控制權讓日清食品得以擴大其業務據點，並可更靈活部署於越南的生產能力，以應對不斷增長的市場需求及多變的商業環境。
日清食品執行董事、董事長兼首席執行官安藤清隆先生表示：「隨著全球逐漸回復常態，我們認為有必要擴大產能，以對應優質即食麵產品日益增長的預期需求。收購日清越南有助我們更靈活地分配資源、實現更好的成本管理，從而增強我們的整體競爭力。此外，憑藉中港營運得到的專業知識及經驗，集團將能加強越南即食麵的生產、銷售及分銷，加快其業務增長及把握越南優質即食麵市場的長期增長趨勢，最終提升集團整體盈利能力。」
詳情請參閱刊於香港聯合交易所網站上之通告：https://www1.hkexnews.hk/listedco/listconews/sehk/2023/0629/2023062900447_c.pdf
有關日清食品有限公司
日清食品有限公司（「日清食品」，連同其附屬公司統稱「集團」；股份代號：1475）為一間在中國内地及香港知名的食品公司，主要專營優質即食麵市場，旗下眾多品牌不僅知名度高，且廣受顧客喜愛。集團於1984年正式於香港設立營業據點並為香港最大的即食麵公司。集團主要生產及銷售兩個核心企業品牌「日清」及「公仔」，以及多元化的家庭食品品牌組合，出品具標誌性和優質的即食麵、優質冷凍食品（包括冷凍點心及冷凍麵條）並銷售和分銷其他食品及飲料產品（包括蒸煮袋裝產品、零食、礦泉水、醬料及蔬菜產品）。集團五個旗艦品牌「合味道」、「出前一丁」、「公仔麵」、「公仔點心」及「福」在香港亦是其各自食品類別中最受歡迎的選擇。中國内地市場方面，集團以創新技術推出「ECO杯」概念，銷售活動主要集中在中國内地的一線及二線城市。
日清食品被納入8項恒生指數，包括恒生綜合指數、恒生消費品製造及服務業指數、恒生港股通指數、恒生港股通中小型股指數、恒生港股通小型股指數、恒生港股通中國内地公司指數、恒生港股通非AH股公司指數及恒生小型股（可投資）指數。日清食品現可通過滬港通及深港通下港股通進行交易。
詳情請瀏覽 www.nissingroup.com.hk。
(1)Nissin Foods Asia Co., Ltd.為Nissin Foods Holdings Co., Ltd.（「日清日本」）的全資附屬公司
(2) 投入資本佔日清越南之公司註冊資本66.01%
話題 Press release summary
部門 食品
http://www.acnnewswire.com
From the Asia Corporate News Network
Copyright © 2023 ACN Newswire. All rights reserved. A division of Asia Corporate News Network
|
|
|
|
|Nissin Foods Co Ltd
|June 5, 2023, 12:49 HKT/SGT
|日清食品獲上調MSCI ESG評級至A
|May 10, 2023, 12:36 HKT/SGT
|日清食品公布2023年首季度業績
|Mar 27, 2023, 12:29 HKT/SGT
|日清食品公布2022年全年業績 堅持高端化策略推動業務增長
|Mar 13, 2023, 08:42 HKT/SGT
|日清食品成為滬港通合資格交易股票
|Jan 18, 2023, 15:25 HKT/SGT
|日清食品（香港）慈善基金於香港中文大學設立日清食品獎學金
|Jan 12, 2023, 12:29 HKT/SGT
|日清食品加強支持本地網球新星王康怡 延長贊助三年至2025年
|Dec 19, 2022, 12:22 HKT/SGT
|日清食品（香港）慈善基金與香港教育大學推出精英運動員獎學金
|Nov 10, 2022, 12:39 HKT/SGT
|日清食品公布2022年第三季度業績
|Nov 7, 2022, 18:09 HKT/SGT
|日清食品以人民幣352.44百萬元中標收購珠海永南股權
|Aug 30, 2022, 12:39 HKT/SGT
|日清食品公布2022年中期業績
|Aug 3, 2022, 14:46 HKT/SGT
|日清食品（香港）慈善基金首推「日清食品橙球社區計劃」
|May 13, 2022, 12:47 HKT/SGT
|日清食品2022年首季錄得穩健業績
|Mar 22, 2022, 12:58 HKT/SGT
|日清食品公布2021年全年業績 財務表現超越2020年高基數
|Jan 5, 2022, 16:11 HKT/SGT
|日清食品公布在中國內地修訂產品價格 將於2022年3月1日生效
|Nov 9, 2021, 13:00 HKT/SGT
|日清食品獲「再工業化資助計劃」批准撥款
|Nov 5, 2021, 13:21 HKT/SGT
|日清食品公布2021年第三季度財務業績
|Aug 30, 2021, 12:56 HKT/SGT
|日清食品公布2021年中期業績
|Aug 26, 2021, 14:48 HKT/SGT
|日清食品成為「東京2020殘疾人奧運會中國香港代表團食品夥伴」
|May 11, 2021, 13:12 HKT/SGT
|日清食品2021年首季錄得穩健業績
|Mar 18, 2021, 12:39 HKT/SGT
|日清食品錄得穩健的2020年全年業績
|更多新闻 >>