Thursday, 29 June 2023, 16:42 HKT/SGT Share:

來源 Culturecom Holdings Limited 文化傳信全年業績毛利率大增 積極重組架構 拓展AI冀成增長動力

香港, 2023年6月29日 - (亞太商訊) - 文化傳信集團有限公司(「文化傳信」、「集團」,股份編號:00343.HK)公布截至2023年3月31日止年度業績。受持續的2019冠狀病毒病疫症對業務造成不利影響,導致新業務發展放緩或延誤,集團錄得總收入3,060萬元,較上年度的6,237萬元減少;虧損由上年度2,894萬元,擴至3,722萬元。而毛利率大幅改善12.5個百分點至47.4%,主要得益於成本控制有效,以及數碼化市場推廣分部採取新推廣策略。集團繼上一個財政年度開始,已積極重組架構,精簡及合併數碼化市場推廣業務,積極活化現有的漫畫 IP,致力漢語操作人機交互的人工智能科技發展,相信能更好的擴大集團的收入及基礎溢利,為股東創造最大價值。



自然語言處理業務,大力投入機遇無限

2022年11月,集團宣佈與亞太地區知名的智能語音和人工智能上市公司,科大訊飛股份有限公司(「科大訊飛」)(深圳證券交易所股票代碼:002230)及仿腦科技(深圳)有限公司組成戰略夥伴關係,以開發人工智能語音技術實時人機交互(包括設計及實施軟件及嵌入式芯片組)及生產多款廣泛應用於各種電子設備或應用環境的線下中文語音識別芯片「漢文化飛龍芯」。



文化傳信集團有限公司董事總經理關健聰先生表示:「工程 1.0 是蒸汽時代,工業 2.0 是電氣時代,工業 3.0 是信息時代,目前,我們已經進入工業 4.0 人工智能時代。自動汽車,無人機,工廠自動化生產等AI場景,正在迅速地改變人類的生活方式。」文化傳信朱邦復人工智能團隊聯合科大訊飛研發成功的「漢文化飛龍芯」,標志着漢語操作人機交互,人工智能類腦科技正式誕生。操作人工智能不再需要學習,用人和人的交互方式就能輕而易舉操作任何智能設備。與此同時,2023年6月,集團宣佈配售可換股債券以籌集現金淨額9,850萬港元,其中約6,895萬港元將用於就自然語言處理技術開發的注資及生產軟件及芯片組,以及產品市場推廣開支(「自然語言處理業務」),以更好的抓住人工智能市場的機遇。



數碼化市場推廣業務,積極重組探索商機

受中國疲弱經濟狀況影響,集團部分客戶已退出市場,有些客戶利潤大幅下降,因此客戶持續減少外包廣告及市場推廣活動。使得集團數碼化市場推廣業務收入減少至1,533萬港元。但面對此業務的下行趨勢,集團專注於提升所承接項目的利潤率,並將營運規模縮減以節約現金及營運資金;採取行動以整合數碼化市場推廣分部的營運。於財政年度結束後,集團出售及開始自願清算三間間接非全資附屬公司,可減少虧損,並將資源及管理精力重新分配至集團其他現有業務,以及有助進一步探索潛在商機。



出版及知識產權授權業務,範圍擴大,穩步發展

出版及知識產權授權業務表現仍然較為平穩,分部收入為1,198萬港元。集團亦正將更多資源投放自有或授權版權之出版書籍的銷售,並擴大授權業務範圍。



零售與批發業務,受惠解封收入大增

集團優質酒類主要供高端消費群或餐廳消費,年內已出售若干酒類庫存並產生收入3,289萬港元,而去年則為零。相信隨著2019冠狀病毒病疫症的封鎖措施結束,預期優質酒類的需求將隨著社交活動復甦而回升。



關於文化傳信集團



文化傳信集團有限公司,目前為亞洲最大漫畫內容供應商之一,主要業務包括出版及知識産權授權、綫上及社交業務、數碼化市場推廣、零售與批發。集團多年來秉承「傳揚中華文化,推動社會進步」的理念,利用先進的科技在文化領域尋求新突破,立志成爲最受尊敬的文化創意企業。



傳媒查詢:

意博資本文化有限公司



電話

3890 7514

電郵

ir_culturecom@vsfg.com





話題 Press release summary



部門 金融

http://www.acnnewswire.com

From the Asia Corporate News Network



Copyright © 2023 ACN Newswire. All rights reserved. A division of Asia Corporate News Network