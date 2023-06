Thursday, 29 June 2023, 08:00 HKT/SGT Share:

來源 Pacific Green Technologies Inc. 太平洋綠色公司以7,400萬英鎊(9300萬美元)的價格完成了其99兆瓦Richborough能源園電池項目的出售交易

德國多佛, 2023年6月29日 - (亞太商訊) - 太平洋綠色科技公司(Pacific Green Technologies, Inc.,OTCQB:PGTK)宣布已將其子公司Pacific Green Battery Energy Parks 1 Limited(PGBEP1)的100%股權出售給Sosteneo Fund 1 HoldCo S.à.r.l,交易價格為7,400萬英鎊(9300萬美元),該公司是一家專注於能源轉型的基金。



PGBEP1是太平洋綠色公司的全資子公司Richborough Energy Park Limited的控股公司,負責運營位於Richborough能源園的99兆瓦電池儲能係統(BESS),該系統將於今年夏季投入運營。



太平洋綠色公司的首席執行官Scott Poulter評論道:“Richborough能源園的出售為太平洋綠色公司在國際上擴大其電池儲能項目提供了平台。這是公司發展的一個非常激動人心的時刻,我們為參與實現零排放的目標感到自豪。”



太平洋綠色公司在此交易中接受了JLL能源和基礎設施以及Gowling WLG的諮詢。



關於太平洋綠色科技公司:



太平洋綠色科技公司專注於應對全球對更清潔、更可持續能源的需求。該公司提供電池儲能係統和聚光太陽能發電(CSP),以補充其海洋環境技術和減排部門。太平洋綠色科技公司在美國、加拿大、英國、澳大利亞、沙特阿拉伯和中國設有辦事處。欲了解更多信息,請訪問太平洋綠色科技公司的網站:www.pacificgreentechnologies.com



關於Sosteneo能源轉型基金:



Sosteneo能源轉型基金是由Generali Investments Luxembourg S.A.管理的盧森堡Sca Sicav-Raif集合投資工具。 Generali Investments Luxembourg S.A.是一家總部位於盧森堡的管理公司,代表Generali集團資產管理公司和第三方客戶設立和運營各種投資基金結構。



關於前瞻性聲明的通知:



本新聞稿包含根據1933年美國證券法第27A條和1934年證券交易法第21E條的定義,“前瞻性聲明”。本新聞稿中的非純歷史事實部分屬於前瞻性聲明,包括關於對未來的信念、計劃、期望或意圖的任何陳述。此類前瞻性聲明包括但不限於Richborough能源園的持續發展、任何潛在的業務發展以及對公司電池、太陽能和排放控制技術的未來興趣。



由於多種因素的影響,實際結果可能與任何前瞻性聲明中的預期有所不同。這些因素包括但不限於Richborough能源園的持續發展、一般經濟和政治條件,以及COVID-19大流行的持續影響。這些前瞻性聲明是根據本新聞稿發布之日作出的,公司不承擔更新前瞻性聲明的義務,也不承擔更新實際結果與前瞻性聲明中預期結果不同的原因的義務。儘管公司相信本新聞稿中所包含的信念、計劃、期望和意圖是合理的,但無法保證此類信念、計劃、期望或意圖將被證明是準確的。投資者應查閱本文所提供的所有信息,並參考公司最近財年的年度報告10-K、季度報告10-Q和定期報告,這些報告會不時地提交給美國證券交易委員會,並詳細披露風險因素。



聯繫信息:

Scott Poulter, Chairman & CEO

Pacific Green Technologies, Inc.

T: +1 (302) 601-4659



