卓悅集團全力支持大灣區青年人才培育，「融入大灣區，助力『雙循環』」活動圓滿成功



香港, 2023年6月28日 - (亞太商訊) - 卓悅控股有限公司（「卓悅」或「集團」 ，股票編號：653.HK）欣然宣佈，由集團、粵港澳青年創業孵化器、大灣區商學院、卓悅美么廣東化妝品有限公司、香港貓有限公司、香港網紅孵化器聯合主辦的「融入大灣區，助力『雙循環』」全球新環境下的機遇與挑戰高端論壇暨大灣區青年人才培育計劃簽約儀式，今日在廣州會場和香港會場同時舉行。

（香港會場儀式合影）

（香港會場座談會）

（香港會場主禮嘉賓合影）

活動通過粵港澳青年企業家、教育行業專家、美業、電商界行業翹楚等多方研討，推進粵港澳大灣區融合發展，促進創新鏈、產業鏈、資金鏈、人才鏈的創新融合，讓更多大灣區青年紮根灣區，融入灣區，以產業創新帶動中國內外經濟發展點，促進中國與國際的經濟循環。活動特別邀請中央人民政府駐香港特別行政區聯絡辦公室新界工作部副部長李功勳，番禺區委常委、番禺海外聯誼會理事長鄧耀棋，上海市政協委員、卓悅控股執行董事兼首席財務官、香港會計師公會前主席、太平紳士趙麗娟，大灣區商學院協理副校長陳行健共同為活動致辭，邀請兩地相關政府機構代表、高校科研機構代表、粵港澳科技信息和跨境電商行業專家以及粵港澳臺僑青年等多方代表嘉賓參與，香港線下會場與廣州會場共有逾140人參與，線上觀看量超過40萬人次。



大會希望能夠通過粵港澳青年創業孵化器的平台優勢與卓悅豐富的產業資源，整合上、中、下游產業鏈、人才鏈及創新鏈，讓更多大灣區青年紮根灣區，融入灣區，以產業創新帶動中國內外經濟發展點，賦能大灣區中小型企業未來發展，促進中國與國際經濟大循環。卓悅香港貓不斷進行數字化電商新零售的戰略升級，通過粵港澳大灣區美業（產業）青年雙創基地這個雙創平台，為粵港澳大灣區青年人才培植創新創業的沃土，挖掘更多美妝電商領域的青年人才，更期待與粵港澳青年創業孵化器共同推動粵港澳大灣區經濟發展。



展望未來，卓悅主席兼執行董事陳健文先生表示：「粵港澳青年創業孵化器將不斷發揮連結產、學、研、資四者資源的角色作用，加快推進港澳和內地之間產業及人才的融合發展，緊抓政策機遇，協助海外企業『引進來』，更好融入大灣區；幫助中國內地企業『走出去』，更好加入國際循環發展，加速粵港澳大灣區青年人才雙向交融。助推番禺區構建『海外高端人才聚集地+城市科創中心+人工智慧示範區』三位一體粵港澳大灣區科創新標杆，以經濟發展促進高品質建設粵港澳大灣區！」



關於卓悅控股有限公司

卓悅控股有限公司（股份代號：653.HK）建基於「Beauty, Health & Beautiful Life」的全新概念，自2020年開始積極推動以「科技+消費」為基礎的新業務模式。在數字化新零售應用科技的支持下﹐集團的香港貓(HKMALL) 香港購物平台能已達34個國家，共銷售往44個中國內地及海外渠道平台，包括天貓國際、考拉、京東、Facebook、YouTube、Instagram、海淘網及微信商城等平台。除了自身發展，集團亦致力為中小企商戶提供最優質的電子商務服務及全方位智慧零售解決方案，助力企業脫變。集團創立「香港產業創新中心」為初創企業提供孵化培育服務，加速企業成長。 卓悅現於香港及澳門共設有12間線下零售店，並自設KOL直播間，培育200名銷售人員直播銷售，在9個直播平台帶貨。



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