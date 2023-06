Wednesday, 28 June 2023, 19:56 HKT/SGT Share: 區塊鏈遊戲重大突破,Nakamoto Games擴大在泰國各大高校的拓展

泰國曼谷, 2023年6月28日 - (亞太商訊) - 在一個前所未有的舉措中,Nakamoto Games正準備重新定義泰國的數字生態。這家區塊鏈遊戲巨頭已通過與Mahidol大學(泰國最受尊敬的科技和機器學習機構之一)的戰略合作夥伴關係,大舉擴展到各種泰國大學。



根據其培養新人才和推動區塊鏈技術創新的承諾,Nakamoto Games已將其平臺整合到泰國頂級機構的課程中。鼓勵學生參加一系列程式設計馬拉松沙龍,讓他們有機會親身體驗區塊鏈遊戲。



然而,Nakamoto Games的聯盟不僅限於學術界。該公司已成功與許多泰國政府機構建立合作夥伴關係,以推動區塊鏈激勵機制同步的加密政策。這種整合反映出一個有希望的努力,將“Play2Earn”的策略嵌入泰國的政治動態中。最終目標是創建一個以區塊鏈為核心的“智慧國家”。Nakamoto Games即將推出的開創性#Web3移動應用程式和NAKAVERSE 2.0元宇宙現實,這是令人興奮的里程碑。該公司的平臺提供200款Play2Earn遊戲,為數百萬人提供額外收入和就業機會,旨在徹底改變泰國遊戲行業。



Nakamoto Games被納入泰國頂級大學的經濟學課程,證明了該遊戲平臺的成功。該公司已成為Web3初創公司的生動案例研究,證明遊戲和區塊鏈可以很好地共存。鑒於80%的泰國學生都是熱衷遊戲的,該平臺的採用潛力巨大。泰國約有2000萬學生,Nakamoto Games預計至少會吸引200萬新用戶使用其平臺。這激增的用戶不僅有望增強公司的社區,而且有望使其成為Web3遊戲中首個擁有數百萬常規用戶的平臺。隨著Nakamoto Games與大學,政府機構繼續鞏固合作夥伴關係,吸引新用戶,該公司成為全球最廣泛採用的Play2Earn平臺的願景正逐步變為現實。



Nakamoto Games Limited是Web3運動的領軍力量,利用區塊鏈技術改變遊戲環境,為用戶提供引人入勝和更好的遊戲體驗。



