智慧創新 “連接”未來 中信國際電訊集團全面亮相2023 MWC上海

香港, 2023年6月28日 - (亞太商訊) - 亞太一流的跨國互聯網化綜合電訊企業中信國際電訊集團有限公司(以下簡稱“中信國際電訊”;股份代號:1883)宣布,攜手旗下澳門電訊有限公司(“澳門電訊”)、中信國際電訊(信息技術)有限公司(“中信國際電訊CPC”)、中企網絡通信技術有限公司(“中企通信”)等多家子公司,集中亮相2023上海世界移動通信大會(以下簡稱“2023 MWC上海”)。在中信集團的統一規劃和指導下,中信國際電訊集團又一次參與此次盛會,展示從智賦“一帶一路”資源禀賦,“數碼澳門”5G·智慧應用,到“元宇宙多人協作平台”等關鍵主題。多個智慧項目助力創新實踐,加速數字化轉型,創造新機遇,激發新增長。











中信國際電訊集團副總裁黃政華表示:「今年大會的主題是‘時不我待 ’,這從一個側面很好地描繪出了在新發展時代下,中國科技企業的精神面貌。中國是全球移動通訊領域的領導者,也是全球最大的移動通訊市場。作為身處其中的中信國際電訊集團,有責任也有信心,在中信集團的帶領下,發揮集團全球資源優勢,以創新發展理念,連接全球、連接客戶、連接合作夥伴、連接未來,讓大家都能夠享受到科技進步帶來的福祉。」



“ 連接 ”國家戰略 展現中國企業的擔當

作為中信集團新消費板塊的重要組成部分,中信國際電訊已經發展成為亞太領先的跨國電訊和ICT綜合性服務集團,承擔著中信集團信息通信領域主力軍的重任。不僅是中信集團科技創新的重要力量,也是中資企業走出去、外資企業引進來的信息通訊服務優先選擇的合作夥伴。



在本次展會上,中信國際電訊及其子公司集中展示了五大業務、四大板塊以及全球佈局,包括移動業務、互聯網業務、國際電訊業務、企業方案和固網話音業務,覆蓋全球市場。其中,突出演示了粵港澳大灣區升級版一卡多號服務平台、數智化跨境移動網絡安全服務平台、亞太區核心的企業信息服務平台、全球流量交易平台、世界營運商業務、CTT數據中心業務等。



中信國際電訊集團副總裁黃政華指出:「這些服務都充分詮釋了中信智慧,也是中信國際電訊在順應數字經濟發展浪潮的同時,結合集團自身資源禀賦和業務特點,為國家建設數字中國發展戰略,貢獻中信力量。」



“連接”社會和民生 帶去科技進步的福祉

“5G變革”是今年MWC上海三大主題方向之一。 5G發展最主要的目標是為經濟社會服務,為企業數字化轉型做出積極貢獻,同時為老百姓提供用得上、用得起和用得好的服務。



走進中信國際電訊集團旗下澳門電訊的展區,來賓能全面了解到澳門電訊積極支持和參與澳門、橫琴粵澳深度合作區、粵港澳大灣區建設發展的各個方面。澳門電訊同時積極參與多種智慧應用、雲網整合和大數據平台,為推動澳門經濟多元化發展和改善民生做出了卓越貢獻。



連接“一帶一路”,共享發展與機遇

2023年是中國“一帶一路”倡議提出十週年,這些年來,在中信集團的領導下,中信國際電訊攜手旗下中信國際電訊CPC和中企通信,全力支持“一帶一路”沿線地區和國家的經濟發展,用中國智慧,連接不同的國家和市場,讓大家充分運用“雲網智安”提升數字能力,在“走出去”、“引進來”的數字旅程中共迎挑戰,共創新可能。



因此,智賦“一帶一路”也成為整個展區中亮眼的部分之一。在此,來賓可以詳細了解中信國際電訊CPC和中企通信,以全球一體化營運平台,融合全球信息通訊資源打造雲網融合架構,實現企業全生產鏈要素連接,並以智能雲算網大腦,持續優化網絡連接能力。其中,率先在“一帶一路”沿線、RCEP成員國等地形成了獨特的國家和資源佈局優勢,全球五大洲遍布160+個網絡據點、 60+個SD-WAN服務節點、30+座數據中心、21座雲平台和3個全天候運作的安全運作中心(SOCs)。憑藉專業團隊及以“服務在地、連接全球” 為優勢的一站式管理服務,推動數字經濟高質量發展。



“連接”千行百業 釋放數字化底座的能量

“數字萬物”是今年MWC上海的一大話題方向。現今時代,數字技術已經成為經濟高質量發展的重要引擎,它推進不同產業板塊加速轉型,給經濟社會帶來了各種新機遇,也由此培育了很多新賽道,但同時也帶來了各種新挑戰。傳統行業、企業需要不斷探索和實踐數智化的可能性和可行性,讓數字技術能很好地為產業、為企業所用,重點打造經濟性與高品質兼備的優質服務。



在中信國際電訊集團的展台上,來賓不單能體驗 “雲網智安”一體化服務的核心價值,如何助力企業搭建安全、可靠、智能、高效的“數字化底座”。更可看到中信國際電訊CPC及中企通信共同展示的智賦“千行百業”數字化轉型的創新應用,生動、清晰地詮釋出企業“智能運營旅程”, 包括:

-- “智能製造”: 通過智能化及自動化、大幅簡化生產工序及流程;

-- “智能台賬”: 消除語言障礙及改善數據輸入流程,確保業務合規性;

-- “智能安全防護”: 通過人工智能算法,築造信息安全護盾,實現“可視化安全防護”

-- “智能進出控制管理” : 快速、準確、高效的身份識別及進出管理,一步到位;

-- “智能運維”: 不受地域時間及技術限制,AR運維,訓練,銷售盡在咫尺之遙,提升效率;



連接未來,讓未來真實可觸摸

“超越現實+”則是今年MWC上海活動的另一大話題,其意指面向未來。以“擁抱創新 連接未來”為經營理念的中信國際電訊,及旗下子公司對“創新不斷”有著更深刻的理解。



本次展會上著重演示的“元宇宙多人協作平台-AR互動場景”就是人工智能技術應用的一大典型示例。



今年展會上,中信國際電訊CPC聯合中企通信將首次對外展示如何通過XR技術(即MR+AR+VR)與AI技術,對物理空間進行掃描、映射與增強,疊加數字空間,打造虛實結合的元宇宙空間,允許多人異地在元宇宙空間中交互協作。該方案可將數字創新技術與企業實際業務相融合,打造企業智能化數字空間與商業操作系統,通過在虛擬世界的分析、關聯、模擬與強化,來優化現實世界的效率。憑藉出色的創新理念和應用成效,相關項目曾榮獲亞洲通訊大獎-年度最佳數碼轉型項目、數據雲全球大獎 (DataCloud)之卓越創新獎等多個國際獎項。



相約N4館D90展區

智慧創新沒有止境,連接未來機遇無限。邁向智能世界、智慧時代,國家、社會和企業對數字基礎設施提出了更高要求。中信國際電訊誠邀全球運營商、生態夥伴、企業客戶蒞臨展台參觀指導,共同探討如何借勢創新智慧,緊握數字機遇,時不我待,連接未來!期待在N4館D90展區相聚!



關於中信國際電訊集團有限公司(股份代號:1883)

中信國際電訊集團有限公司於1997年在香港成立,並於2007年4月3日在香港聯合交易所有限公司上市。集團作為亞太最大的國際電訊樞紐之一,為全球運營商客戶提供全面的國際電信服務,並透過全資附屬公司Acclivis Technologies and Solutions Pte. Ltd.,在東南亞提供一站式跨區域企業服務。集團全資附屬公司中信國際電訊(信息技術)有限公司(「CPC」)為全球跨國企業客戶和商業客戶提供一站式信息及通訊解決方案,CPC是亞太區跨國企業及商業客戶最可信賴的主要合作夥伴之一,同時透過附屬公司中企網絡通信技術有限公司,為中國內地大型企業及跨國商業客戶提供全方位ICT服務。集團持有澳門電訊有限公司(「澳門電訊」)99%權益。澳門電訊是澳門主要的綜合電訊服務供應商之一,亦是澳門唯一提供全面電訊和ICT服務的供應商,具市場領先地位,對澳門的持續發展舉足輕重。本集團在全球22個國家和地區設有分支機構,擁有超過2,500位員工,全球網絡節點超過160個、業務覆蓋150多個國家和地區,連接世界上600多家運營商,服務3,000多家跨國企業以及4萬餘家當地企業。中國中信集團有限公司為一家總部設於中國的大型綜合性跨國企業集團,是本公司的最終控股公司。

如欲索取更多資料,請瀏覽以下網址:www.citictel.com。



