香港, 2023年6月28日 - (亞太商訊) - 6月26日,廣州汽車集團股份有限公司 (簡稱廣汽集團,601238.SH/2238.HK)以「科技思變」為主題的2023廣汽科技日在位於廣州南沙的廣汽科技館舉辦。





廣汽研究院院長吳堅



廣汽埃安電驅研發總監喻皓

廣汽研究院副院長梁偉強

本次科技日以「能源思變」、「智聯思變」及「出行思變」三大篇章為主線,發佈了搭載氫電混合系統的車輛、全球首款乘用車氨發動機、高集成化的N合一電驅技術,以及廣汽魔方場景共創平台等嶄新科技成果,並迎來廣汽飛行汽車GOVE的首次亮相,立體呈現廣汽集團持續創新、科技思變的精髓。



電動化趨勢加速進行中,汽車行業從單一的「產品」競爭,轉變為「產品+生態」競爭。今年4月中旬的上海車展,廣汽集團首次提出「NEXT」計劃,著重打造能源科技及能源生態、智能科技及出行生態、產業鏈及產業集群生態三大支撐,積極擁抱汽車行業向「產品+生態」的競爭轉變趨勢。本次科技日,廣汽圍繞「NEXT」計劃正式發佈該三大支撐下的重磅科技成果。



飛行汽車科幻想像場面變成現實 廣汽構建立體出行生態



汽車4.0時代,廣汽集團正朝著改方向進行轉型升級,廣汽集團要構建陸空一體的立體出行生態。近年來,「新四化」技術日趨成熟,賦予了汽車行業發展更多的可能性,「飛行汽車」這曾經停留在「科學幻想」層面的腦洞逐漸成為正在發生的科技現實。



本次科技日現場,廣汽飛行汽車GOVE驚艷亮相。廣汽研究院院長吳堅詳細闡述了廣汽飛行汽車的研發思路。他表示,汽車和航空是兩個截然不同的行業,如何將兩者有機結合,困難很多。僅就空地結合的最優形態,廣汽就設想了很多方案,最終選擇了「分離式的機體構型」形態。利用分離式機體構型,GOVE飛行艙和底盤可自由分離或組合,在動態一體中達到飛行和地面行駛、飛機和汽車兩大場景和屬性的最優利用。



基於多能源背景下 廣汽集團持續探索綠色高效能源動力



「雙碳」背景下,氫能源被部分行業人士認為是實現零排放的終極路線。回顧去年科技日,廣汽發佈的鉅浪-氫混動系統就已經走在行業領先位置。經過一年的研發以及驗證,今年廣汽將鉅浪-氫混動系統成功搭載於傳祺智電新能源E9,這也是國內第一款搭載氫混動系統的車輛。



科技日現場,廣汽研究院祁宏鐘介紹,搭載傳祺智電新能源E9後實測百公里氫耗低於1.4kg,整架車輛續航近600公里,實現了零碳排放與高效節能完美融合。



除了氫混版E9,廣汽「雙碳」戰略下的另一項研發成果——全球首款乘用車氨發動機亦亮相科技日。這款廣汽自主研發的2.0L氨發動機,以液態氨作為燃料,通過精確控制液態氨燃料供給相變過程,使得發動機運轉平順穩定,並利用超高能點火技術實現了缸內氨燃料的可靠點火,功率達到120kW,減碳率提升到90%,潛在的社會化和商業化價值巨大。



從電能到氫氣、氨氣等碳中性燃料,廣汽不斷豐富碳中和解決方案,持續深耕多能源技術領域,用行動引領零碳能源新時代,推動中國汽車產業高質量發展。



N合一集成電驅系統實現極致性價比



電機功率密度的突破一直以來都是行業難題,今年3月,埃安夸克電驅技術的出現,讓電機功率密度提升到12kw/kg,實現新躍進。廣汽在本次科技日發佈了面向純電平台的產品——N合一集成電驅系統。以功能的深度集成,該技術兼備高性能和低成本,實現了傳統發動機「三缸的成本,八缸的性能」。



相較於傳統的電驅動系統,N合一集成電驅通過高集成化設計,將硬件降本做到極致,實現重量減輕20%,銅量減少5%,稀土用量減少60%,同時兼容前後驅,實現車型全覆蓋,平台拓展性強。此外,N合一集成電驅將軟硬件資源重新整合,構建出全新的架構平台,實現芯控集成,算力大幅提升。



「N合一動力域是夸克電驅技術群孕育出的新一代產品,實現了新能源汽車動力系統的極致性價比,代表了廣汽埃安在動力技術領域的持續創新精神。」廣汽埃安電驅研發總監喻皓表示。據了解,N合一電驅當前已開展系列台架驗證及整車搭載試驗。



根據乘聯會公佈的4月和5月中國新能源銷量資料,廣汽埃安連續位列全國第二。廣汽早前表示,2022年集團新能源乘用車銷量31萬輛,同比實現1.2倍的增長。而今年1-5月,全集團新能源乘用車累計銷量已達18.4萬輛,同比增長112%。



廣汽魔方構建開放共享軟件生態 讓每一位用戶成為開發者



技術創新帶來的不僅是成本的降低,亦有助於車企在智能化時代的整體佈局。如今,軟件能力構建成為汽車領域競爭的新寶藏。



今年,廣汽星靈架構正式量產,成為行業首個量產的車雲一體集中式電子電氣架構。與此同時,廣汽在軟件研發領域深度佈局,再度取得重大突破。在本次科技日,廣汽最新成果——ADiGO MAGIC廣汽魔方場景共創平台正式面世。



廣汽研究院梁偉強指出,廣汽魔方降低了軟件開發門檻、縮短了開發週期,帶來車載軟件開發革命。廣汽魔方場景共創平台通過SOA面向服務架構,將整車2000多個功能全部服務化,讓功能可以像「搭積木」一樣隨意編排組合,自動生成代碼,創造無限多的個性化場景。場景代碼經由數字鏡像雲仿真校驗後,即可同步到車端引擎,實現分鐘級場景迭代。外部開發者也可在雲端虛擬環境中,進行輕量化開發,構建開放、共享的軟件生態。



據了解,廣汽魔方場景共創平台將隨首款搭載星靈架構的埃安Hyper GT量產。汽車4.0時代呼嘯而來,廣汽積極擁抱電動化、智能化,成功實現向科技企業的轉型。



早前廣汽集團表示力爭2030年實現產銷超475萬輛、營收1萬億人民幣、利稅1千億的目標,成為產品卓越、品牌卓著、創新領先、治理現代的世界一流科技企業。2023年作為「萬億廣汽」的奠基之年,全方位實施科技戰略,在能源科技、智能科技、未來立體化交通生態等方面不斷探索、突破、創新,是廣汽實現宏偉藍圖的重要一步。未來,日益強大的科技創新力將成為廣汽邁向萬億營收的堅實底氣。





