四環醫藥：旗下軒竹生物創新藥品安奈拉唑鈉腸溶片獲國家藥監局批准上市

香港, 2023年6月27日 - (亞太商訊) - 四環醫藥控股集團有限公司(「公司」或「四環醫藥」,連同其附屬公司,統稱「集團」;港交所股份代號:0460)欣然宣佈,集團旗下非全資附屬公司軒竹生物科技股份有限公司(「軒竹生物」)自主研發的質子泵抑制劑(PPI)安奈拉唑鈉腸溶片獲中國國家藥品監督管理局(「國家藥監局」)頒發的藥品註冊批件,用於治療十二指腸潰瘍。安奈拉唑鈉腸溶片是軒竹生物首個獲批上市的藥物,標誌著軒竹生物從研發步入商業化發展的新里程。



安奈拉唑鈉腸溶片為目前首個且唯一一個中國完全自主研發的質子泵抑制劑(PPI),其I-III期臨床研究均以中國人群為對象,是適合中國患者的PPI。可有效抑制胃酸分泌,具有起效快、療效穩定,個體差異小、半衰期長等特點。臨床數據顯示,安奈拉唑鈉腸溶片經多酶和非酶代謝,與其他藥物聯用時,藥物間相互作用的風險低;經腸腎雙通道排泄,對腎功能不全患者提供更安全的用藥選擇。



此外,安奈拉唑鈉腸溶片除用於治療十二指腸潰瘍外,還拓展了新適應症用於成人反流性食管炎(RE)的治療,其II期臨床試驗已完成受試者入組,預計2023年底前啟動III期臨床試驗。



四環醫藥控股集團主席兼執行董事車馮升醫生表示:「我們是一家根植於中國、具有全球化視野的創新型製藥企業。公司致力於研發、生產及商業化具有核心自主知識產權的一類新藥,解決臨床上未被滿足的治療需求。PPI為消化性潰瘍首選藥物,本次軒竹生物安奈拉唑鈉腸溶片的獲批,將為患者帶來更多的治療選擇,也是注入百億量級抑酸劑市場的一劑強心針。據統計,2021年,中國消化性潰瘍患者人數已達7,000多萬人,中國質子泵抑制劑市場總規模近300億元,其中口服質子泵抑制劑市場近130億元,市場規模十分龐大。安奈拉唑鈉腸溶片基於在臨床上的優異表現,更容易被醫生及患者接受,未來商業潛力及臨床價值巨大。」



關於四環醫藥控股集團有限公司

四環醫藥控股集團有限公司創立於2001年,2010年於香港聯合交易所有限公司主板上市,是一家以創新為引領,堅持創新驅動,擁有獨立領先的自主生產、研發技術平台,具備豐富的全球化產品管線和成熟卓越銷售體系的國際化醫美及生物製藥企業。四環醫藥聚焦醫美、腫瘤、代謝、糖尿病、心腦血管、現代中藥及工業大麻等高增長治療領域,一直秉承「堅持全速推進四環醫美及生物製藥雙輪驅動戰略」的整體戰略目標來打造中國領先的醫美和生物醫藥領軍企業。



關於軒竹生物科技股份有限公司

軒竹生物是四環醫藥旗下的創新藥子公司,是一家根植於中國、具有全球化視野的創新型製藥企業,聚焦於消化、腫瘤及非酒精性脂肪性肝炎等重大疾病領域,並致力於研發、生產及商業化具有核心自主知識產權的一類新藥,解決臨床上未被滿足的治療需求。公司擁有一支具備豐富創新藥開發及產業化經驗的團隊,深耕消化、腫瘤及非酒精性脂肪性肝炎領域研究多年,對相關領域新藥的開發及未來發展方向具備深刻的理解及國際化視野。公司同時具備小分子化藥和大分子生物藥兩大研發體系,雙引擎推動公司創新發展,形成了國內少有的同時涵蓋小分子化藥、單克隆抗體、雙特異性抗體、抗體偶聯藥物等多種類型的產品管線。公司以「創新驅動,助推中國新藥發展、服務人類健康」為戰略理念,以「開放創新、勇於擔當、攻堅克難、科學嚴謹」為價值觀,以尚未滿足的重大臨床需求為導向,持續開發出具備國際化競爭力的一類新藥產品,致力於發展成為一家俱有自主研發、生產和銷售能力的一流創新藥企業。



如欲獲得更多四環醫藥資料,請瀏覽公司網站 https://www.sihuanpharm.com/



