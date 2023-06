Monday, 26 June 2023, 09:00 HKT/SGT Share:

來源 Tashi Tashi:真正無服務器遊戲已經來臨 更快、更便宜、更公平

新加坡, 2023年6月26日 - (亞太商訊) - Tashi是一家創新公司,開發了專有技術,並從隱藏模式中嶄露頭角,推出了一種真正的無服務器、無領導的P2P多人遊戲後端。 Tashi(www.tashi.gg)展示瞭如何利用分佈式賬本技術來大幅降低服務器成本,並徹底消除實時多人遊戲中某些作弊行為。 Tashi的開創性共識引擎("TCE")徹底改變了遊戲後端,從集中式架構轉變為分佈式架構,在該架構中,每個玩家都充當服務器,從而將游戲狀態的計算和存儲分佈在網絡上。 Tashi真正與眾不同之處在於,它既提供了專用遊戲服務器的安全性,又具備P2P服務器的成本和基礎設施簡易性,並且具備了兩者都無法提供的公平性。



TCE以卓越的性能和安全性引以為豪,超越現有的共識機制,每秒可實現超過100萬次遊戲事件和狀態變更消息,並以低至100毫秒的最終延遲完成。這使得TCE成為大多數多人遊戲類型的理想選擇,通過數學共識實現每個玩家都成為服務器,並保持遊戲狀態的同步。這種顛覆性技術兌現了它快速、便宜和公平的承諾。



為了簡化遊戲開發和遷移,Tashi的工程師們開發了Unity Tashi Network Transport("Unity TNT"),這是一個針對Unity遊戲引擎的網絡傳輸插件。這個無縫插件使開發人員能夠輕鬆地構建和過渡到Tashi的後端多人遊戲。 Tashi的Unity TNT產品可以在Tashi的開發者網站www.tashi.dev上進行開放審查和測試。



總部位於新加坡和美國的Tashi正在與全球領先的遊戲開發工作室戰略合作。 2023年7月,Tashi將與BridgePort Capital和其他合作夥伴基金合作推出Tashi投資計劃("TIP"),滿足尋求投資的Web2和Web3遊戲開發人員的需求。該公司將於2023年8月在德國科隆的Gamescom展會上展示其革命性技術。除了展示Tashi共識引擎,團隊還將演示一個非常受歡迎的全球遊戲標題的部署。



"Tashi憑藉我們的尖端技術處於改變Web2多人遊戲的前沿。"Tashi的聯合創始人兼首席執行官Sandeep Singh說道,"憑藉我們令人印象深刻的吞吐量和延遲指標,我們將為區塊鏈協議引入一系列新的遊戲類型。我們的技術將在'遊戲作為資產'的新概念中發揮重要作用。敬請關注!"



要了解更多關於Tashi及其分佈式多人遊戲後端解決方案的信息,請訪問www.tashi.gg。



聯繫信息

Amar Bedi

Marketing director

amar@tashi.gg



