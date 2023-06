Monday, 26 June 2023, 21:00 HKT/SGT Share:

來源 NAI Global 報告:NAI Global 遠程和混合工作趨勢調查結果

紐約, 2023年6月26日 - (亞太商訊) - NAI Global 發布了一份關於遠程和混合工作趨勢的調查結果,涵蓋了其在歐洲、非洲和亞太地區的國際辦事處。



疫情大流行帶來的遠程辦公現象(WFH)或遠程和混合工作已成為最獨特的方面之一,也產生了相應的後果。在現代勞動力的歷史上,我們沒有被迫從辦公室以外的任何地方經營辦公室導向的業務和任務,旅行推銷員、併購專業人士、審計師等明顯是例外。到了2020年夏末和封鎖的早期階段,有關這一新工作趨勢的報導開始出現在各種媒體上,並且一直沒有停歇。



在《華爾街日報》(WSJ)最近發表的一篇主要關注歐洲和亞洲的遠程和混合工作趨勢以及其對全球辦公市場的影響的報導之後,NAI Global與其在歐洲、中東、非洲和亞太地區的1,000多名經紀、管理和物業諮詢專家進行了聯繫。巧合的是,正當調查結果正在整理成敘述形式時,彭博智能發布了一份關於遠程工作對歐洲辦公市場影響的報告。



根據《華爾街日報》的報導,越來越多的美國人採用了遠程工作,並拋棄了辦公室,美國最大城市的辦公室入住率在40%至60%之間。這些數字通常歸功於刷卡公司 Kastle Systems,是辦公室入住率的良好參考標準,儘管自從該公司開始發布數據以來,我們一直建議這些指標可能沒有完全展示全貌。它們是可信的,但稍有缺陷,因為大多數美國辦公室工作者並不在 Kastle Systems 追踪的10個主要市場工作。因此,根據我們對美國 48 個州(約有 225 個 NAI Global 美國辦事處)的 NAI Global 辦事處進行的內部調查,我們認為美國各個區域的城市中,有更多的人在辦公室工作。



在海外,華爾街日報報導稱,歐洲和中東的辦公室入住率達到70%至90%,而亞洲地區的入住率甚至更高,範圍在80%至110%之間。這意味著在某些情況和地方,近期前往辦公室的人數比疫情前更多。



這些不同數據讀數存在許多原因和解釋,而華爾街日報指出了其中一些原因,包括文化差異、通勤時間和居住安排等。這些原因與我們在對NAI Global在美國以外的專業人員進行調查時所發現的情況並無二致。以下是我們在電子郵件查詢後收到的一些回复摘要,包括回复者及其所在城市和國家的歸屬。



歐洲



在法蘭克福這個歐洲最重要的金融中心之一,正在進行著一場“人才爭奪戰”,因此雇主們意識到他們必須互相競爭以爭取這些人才。因此,越來越多的公司開始思考,“我該如何設計我的辦公室,以鼓勵和吸引員工返回辦公室?”這是一個如此重要的問題,以至於“在家辦公”已經成為各個年齡段員工的重要因素。因此,員工每週在家辦公的平均天數為1.4天,這在德國普遍存在。根據官方統計數據,德國的數據低於全球平均水平。然而,現代辦公室本身仍然是企業身份的重要因素,代表著“我們”的意義,尤其是員工之間的溝通。在疫情之前,一切都在通過新的工作環境顯著改善公司內部的溝通;而通過“在家辦公”,這種至關重要的溝通被最大程度地減少了。

安德烈亞斯·克羅內(Andreas Krone),NAI apollo 首席執行官,NAI 董事,德國法蘭克福



“在匈牙利,混合工作安排繼續實施,大多數辦公室員工每周有保證的最低兩天在家辦公。然而,在業務流程外包(BPO)和共享服務中心(SSC)的情況下,員工每周有機會在家辦公三天並不少見。遠程工作的選擇已成為員工薪酬套餐的重要組成部分,對這一趨勢不太支持的雇主可能面臨更高的員工流失率,並且難以吸引新人才。因此,辦公租戶平均放棄了先前辦公空間的20%。”

埃里卡·洛斯卡(Erika Lóska),NAI CELand 租賃服務主管,合作夥伴,匈牙利布達佩斯



NAI Global 總結:歐洲的商業領導者似乎面臨著與美國同行類似的挑戰——儘管歐洲的失業率平均較美國高,但主要存在著爭奪最佳員工的競爭。在合作的重要性方面,歐洲的商業文化再次傾向於員工之間高度的互聯互通。然而,當涉及業務任務工作時,無論是數據輸入、會計和行政流程工作,這些工作可以很容易地在遠程完成,遠程工作的比例更高。這在美國也是如此,編程人員或技術人員花費大部分時間在顯示器前,他們對遠程工作安排有著強烈的偏好,表達得最為明顯。



非洲



“在安哥拉首都羅安達,儘管通勤困難,專業人士以很高的比例返回工作場所。城市以外的斷斷續續的互聯網連接有效地鼓勵基於辦公室的專業人士返回辦公室,因為那裡的網絡連接往往更強大、更穩定。”

努諾·塞倫尼奧(Nuno Serrenho),NAI Altys Africa 主管,安哥拉羅安達



NAI Global 總結:塞倫尼奧先生的引述說明了一個問題,即基礎設施在世界某些地方是一個問題,而基於辦公室的工作確實需要高質量的互聯網接入。 (同樣,沒有人會在美國某些內陸州設立總部設施,因為在許多平原州和地點,手機信號可能不穩定)。通勤是美國最大城市以及世界各地其他大型城市辦公室入住率較低的最大障礙,然而,這些大城市及其周圍100英里範圍內大多都有良好的互聯網接入。



亞太地區



“中國在2022年1月開始實施嚴格的封鎖措施,因此當人們重新回到工作崗位時,他們對此感到高興。儘管存在明顯的權衡取捨,比如在交通高峰期通勤,但大多數人在大城市中居住在較小的公寓中,因此去辦公室可以給他們帶來一些寬慰。此外,文化上,外出活動是人們在這裡喜歡做的事情——盛裝打扮、佩戴精美的珠寶、購物和商務午餐。在辦公室工作也讓人們有一種正常的自豪感,感覺自己在辦公室取得了成就。對於大多數辦公室員工來說,幸運的是,他們喜歡在那里工作,因為目前大多數中國公司每週只提供一天的遠程辦公。然而,除了要求返回辦公室外,管理者們強烈認為面對面的交流能夠提高效率——以非正式和隨意的方式分享想法和經驗,以及發展和培養公司文化。”

比亞爾內·鮑爾(Bjarne Bauer),SIOR,NAI Sofia Group 商業房地產交易總經理合夥人,中國上海



新西蘭和澳大利亞



在NAI Global最重要的亞太市場中,關於遠程和混合工作的觀點在新西蘭和澳大利亞分歧較大,這在很大程度上是由於城市(或市場)規模和通勤時間的影響,或者說缺乏通勤時間的影響。



根據安德魯·布魯斯(Andrew Bruce)的說法,辦公場所已經永久改變。混合工作模式已經成為常態,企業需要在讓員工返回辦公室的願望與員工繼續在家工作的需求之間做出權衡。妥協已經成為新的常態,例如每週1-2天的遠程工作選項現在很常見。布魯斯繼續說,辦公空間正在重新定義,員工並不懷念進入辦公室的感覺,他們所懷念的是社交接觸和個人協作等。現在更加強調改善辦公室設計,企業尋求更大的廚房區域、休息室、協作休息區等,所有這些都旨在給員工一個願意來辦公室的理由。

安德魯·布魯斯,NAI Harcourts 北岸/奧克蘭分行經理/業務所有人,新西蘭



“新西蘭對Covid 19的威脅作出了非常迅速的反應,我們的政府在2020年3月25日和2021年8月21日兩次強制將全國封鎖。我們都開始在家工作,很多人預測遠程工作的變化。旺格雷有大約10萬居民,所以我們沒有真正的交通問題,大多數人能在15到20分鐘內往返於工作和家中。這裡的公司很快意識到分離和缺乏協作思維對他們業務的生產力產生了負面影響。我們經歷的結果是對良好辦公空間的需求增加,超過了供應。我們仍然有足夠的二流空間,但對此的需求不高;這完全是由於辦公空間本身質量差。雖然在家工作是一種理念上的概念,但在我們這裡實際上並不奏效。”

彼得·皮特斯(Peter Peeters),商業與工業專員,NAI Harcourts,新西蘭北島旺格雷地區



“在疫情后,我們注意到商業領域對辦公空間的需求出現了相當大的下降。我認為,疫情讓大企業和小型企業都意識到他們可以在員工在家工作的同時成功經營業務,並在裝修、支出以及租金方面節省大量資金。我們看到辦公空間,尤其是在一樓的空間,只能作為辦公空間使用,沒有其他期望的用途 - 它們會在市場上停留很長時間,長達12個月,在此之前市場需求非常高。”

傑克·蒙德(Jack Maunder),商業銷售、租賃和管理,NAI Harcourts,新南威爾士州大港麥誇里地區



“在澳大利亞的首要市場中,回到辦公室工作的速度似乎比許多國際同行要快得多。大多數市場報告顯示恢復至疫情前水平的70-80%。儘管有這個統計數據,但仍然可以看到混合辦公/在家工作(WFH)“有些日子”的模式仍在發揮作用。這一趨勢在一些主要街道的辦公室中留下了一種相當蕭條的感覺,員工對在家工作模式的喜愛引發了更大的反對意見。悉尼和墨爾本作為澳大利亞最大的兩個城市似乎最難應對這個問題,許多中央商務區的零售商報告人流量減少和零售銷售額下降。復甦正在進行中,但前方仍然有一些顛簸。”

Jason Luckhardt, 國家經理,NAI Harcourts,昆士蘭州布里斯班,澳大利亞



最終結論:與其他市場類似,希望辦公室工作的人數增加的偏見存在。辦公室人員使得建築周圍地區更加活躍和有活力。此外,NAI Global的回答者都在房地產行業工作,因此他們本質上是希望辦公室需求增加的。城市密度、生活水平、城市規模和通勤時間顯然是影響亞太地區遠程辦公偏好的重要因素,就像它們在美國和歐洲一樣。另一個共同點是房地產業主和業主已經意識到需要投資於辦公樓,並要求租戶和使用者通過改造內部空間,使辦公空間更加舒適、具有合作性,並最終更具吸引力。這些都是NAI Global專業人員的普遍觀點,不論城市、大陸和文化背景如何。



