來源 EC Healthcare 醫思健康榮獲《機構投資者》2023亞洲區最佳管理團隊多個獎項

香港, 2023年6月21日 - (亞太商訊) - 香港最大非醫院醫療服務機構* ── 醫思健康(「公司」,連同附屬公司,總稱「集團」;香港聯交所股份編號:2138)欣然公佈集團於國際金融權威雜誌《機構投資者》發布的2023年度「亞洲區最佳管理團隊」榜單中榮獲醫療健康,製藥及生物科技類別多個獎項。



集團十分榮幸獲認可為中小型企業類別及亞洲其他地區(中國大陸以外)醫療健康,製藥及生物科技類別「最受尊崇企業(Most Honoured Company)」,展現了市場及投資人對集團的認可。



《機構投資者》發布的「亞洲區最佳管理團隊」榜單是業內公認的資本市場最具權威性的排名之一,旨在表揚傑出的亞洲區企業及管理團隊,投資者及分析師根據多項企業管治評價標準對其研究範圍內的上市公司進行評選。



類別 / 獎項

核心亞洲大區:

最佳首席執行官 – 鄧志輝先生

最佳財務總監 – 李向榮先生

最佳投資者關係團隊

最佳投資者關係項目

最佳環境、社會及公司治理

最佳董事會



亞洲區(除中國大陸):

最受推崇企業

最佳首席執行官 – 鄧志輝先生

最佳財務總監 – 李向榮先生

最佳投資者關係團隊

最佳投資者關係項目

最佳環境、社會及公司治理

最佳董事會

最佳投資者關係專才 – 何芷嫻女士;侯叢然女士



中小型企業:

最受推崇企業

最佳首席執行官 – 鄧志輝先生

最佳財務總監 – 李向榮先生

最佳投資者關係團隊

最佳投資者關係項目

最佳環境、社會及公司治理

最佳董事會

最佳投資者關係專才 – 何芷嫻女士



醫思健康主席、執行董事兼行政總裁鄧志輝先生表示:「集團十分榮幸能獲得《機構投資者》2023亞洲區最佳管理團隊多個獎項。集團將持續致力於提升於醫療健康市場的領導地位以實現股東價值最大化。展望未來,集團期待攜手價值觀相同的持份者不懈努力。集團將不斷完善可持續發展戰略,實現公司乃至社區之長遠福祉。」



關於醫思健康

香港最大非醫院醫療服務供應商*醫思健康以預防及精準醫療為業務核心,透過多元服務整合發展醫療人工智慧,配套高端品牌及優質客戶服務,致力為客戶提供最專業、安全、有效的醫療健康服務。集團為恆生綜合指數成份股及MSCI香港小型股指數。



集團目前直營的診所/服務中心主要位於大灣區,提供一站式醫療及健康服務。服務涵蓋面極廣,旗下主要知名服務品牌包括連續多年榮膺全港第一的一站式醫學美容解決方案DR REBORN、專業健發中心發森及多元化多維度的醫學服務包括:健康管理中心香港仁和體檢中心、疫苗中心香港安苗醫療中心、普通科門診未來醫生、全港最大一站式痛症管理平台紐約脊骨物理治療中心、全方位牙科服務中心庇利積臣牙科醫務所,EC DENTAL CARE及恆健牙科醫務所、高端影像中心博思醫學診斷中心、仁生腫瘤及癌症中心、內視鏡及日間醫療中心仁輝專科中心、專科中心進匯醫務中心,聯匯專科,新醫療中心、兒科專科匯兒兒科醫務中心、婦產科專科卓越醫務中心及產前診斷中心、柏立醫學化驗所、醫思眼科和醫思獸醫醫院及影像中心。



*根據弗若斯特沙利文公司按2021年及2022年收入計算進行的獨立研究



