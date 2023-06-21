Wednesday, 21 June 2023, 17:51 HKT/SGT Share:

來源 FTLife Insurance Company Limited 富通保險勇奪「《彭博商業周刊／中文版》金融機構大獎2023」四項殊榮

香港, 2023年6月21日 - (亞太商訊) - 富通保險有限公司（「富通保險」）欣然宣佈於「《彭博商業周刊/中文版》金融機構大獎 2023」中囊括四項殊榮，表揚公司在產品研發、人才培訓發展及數碼營銷策略方面的卓越成就。



富通保險榮獲「《彭博商業周刊／中文版》金融機構大獎2023」四項殊榮，足證公司在人才培訓、產品研發、數碼營銷策略方面均卓然有成。





四項殊榮包括：

-- 儲蓄計劃 – 傑出大奬 “Saving Plan – Outstanding Performance”

-- 康健護理及保障 – 傑出大奬 “Health & Protection – Outstanding Performance”

-- 年度培訓學院 – 傑出大奬 “Training Academy of the Year – Outstanding Performance”

-- 數碼營銷策略 – 傑出大奬 “Digital Marketing – Outstanding Performance”



富通保險行政總裁葉文傑表示：「繼早前贏得『2022《指標》財富管理大獎』『年度保險企業』最高殊榮後，今天再下一城，獲《彭博商業周刊/中文版》金融機構大獎 2023頒發四個大獎，實感榮幸！ 這反映了業界對富通保險優質產品、專業培訓和卓越品牌的持續肯定，亦鼓勵著我們繼續全速前進，以成為客戶人生規劃師為目標，透過把保險業務融入新世界集團生態圈，帶來共享價值、可持續發展和終身保障。」



儲蓄計劃 – 傑出大奬

現代客戶追求更靈活和多元化的產品，富通保險專注客戶不同人生階段的需要，針對市場保障缺口，致力於開發創新保險產品與服務。富通保險的「富緻128」壽險計劃為客戶提供周全的財富增值方案，最早由第一個保單週年日開始每年派發最高可達投保單位 (即總保費) 1之3%的保證可支取現金，最長達128年，尤如自製專屬穩定年終收入，助客戶製造穩定資金以實踐各項人生目標，同時計劃亦容許無限次轉換受保人，並提供非保證週年紅利，製造財富增值機會並有效達至傳承財富，獲頒「儲蓄計劃 – 傑出大奬」實至名歸。



康健護理及保障 – 傑出大奬

富通保險銳意為客戶提供周全的健康及醫療保險保障，憑藉「悅康保」醫療保障計劃的全面方案，獲頒「康健護理及保障 – 傑出大奬」。該計劃除了為客戶提供各項自願醫保計劃的基本保障外，更為客戶升級醫療保障，保障限額以每傷病每保單年度為準則，多項主要基本保障項目的合資格費用均全數受保2並為主要癌症、中風、及嚴重心臟病等疾病提供雙倍保障總額3，讓自己和家人擁有充足保障以享受健康人生；計劃更提供全球保障4，讓客戶享有不受地域限制的全面醫療保障，全面守護客戶健康，讓客戶無後顧之憂。



年度培訓學院 – 傑出大奬

富通金融人才發展中心精心打造頂尖的營銷團隊，推出的人工智能培訓平台「AI Drill」結合大數據分析，為前綫人生規劃師制定全面個人化的訓練計劃，大大提升培訓效率，務求讓人生規劃師全速展開超卓的個人事業，成為獨當一面的財策精英。除「AI Drill」外，富通保險更於嶄新概念中心「The GalaMuse」引入虛擬實境VR體驗區，讓人生規劃師更有效地了解客戶各個人生階段所需的人壽保障和潛在的財務缺口，從而為客戶作更周詳的人生規劃，有助人生規劃師在個人和保險事業上的發展，並因此而勇奪「年度培訓學院 – 傑出大奬」。



數碼營銷策略 – 傑出大奬

富通保險於去年第四季向大眾呈獻【大加開心Power Up】，憑藉新世界集團多維度生態圈，發揮協同效應，於保障、獎賞、優惠及體驗四大範疇為大家全方位Power Up 。利用O2O 營銷模式 (Online-to-Offline Marketing) 推出一系列社交媒體內容為相關活動吸引流量，及增強與新客戶的連繫和提高客戶黏連度，效果顯注，欣然獲頒「數碼營銷策略 – 傑出大奬」。



著名金融雜誌《彭博商業周刊／中文版》舉辦的年度「金融機構大獎」，今年已踏入第九屆，獎項以權威評選機制，由來自業界、政府和學術界的專業評判，評審銀行、保險公司及投資銀行業的參賽機構，並選出過去一年於市場表現、增長、發展及商業策略四方面中表現突出的公司，藉此推動業界發展，協助鞏固香港國際金融中心的地位。



註 :

1. 投保單位 (即總保費) = 年度保費 (指年繳保費，任何其他保費折扣（如有）均不計算在內) x 保費繳付年期

2. 全數受保是指不設分項賠償限額，合資格費用及其他費用的賠償金額須受每傷病每保單年度保障總額所規限。

3. 常見嚴重疾病包括： 主要癌症、嚴重心臟病、中風、呼吸系統疾病及任何宣佈為國際關注的突發公共衛生事件的疾病

4. 除精神科治療及於香港的私家醫院入住合資格病房級別以下之病房的現金保障外（如適用），所有保障均適用於全球。



重要提示：

-- 本新聞稿的產品資料不包含「富緻128」壽險計劃及「悅康保」醫療保障計劃的完整條款，有關完整條款載於保單文件中。上述計劃可作為獨立保單而無須捆綁式地與其他種類的保險產品一併購買。敬請務須參閱有關「富緻128」壽險計劃及「悅康保」醫療保障計劃之主要產品推銷刊物、保單條款及由閣下的持牌保險中介人所陳述之說明文件以全面了解關於以上定義、收費、產品特點、不保事項及賠償給付條件等之詳情及完整條款及細則。

-- 有關「富緻128」壽險計劃產品小冊子，請瀏覽: https://www.ftlife.com.hk/pdf/tc/products/life-insurance/savings/everglow-128-insurance-plan-brochure.pdf

-- 有關「悅康保」醫療保障計劃產品小冊子，請瀏覽: https://www.ftlife.com.hk/pdf/tc/products/life-insurance/health/FlexiCare-Product-Brochure.pdf

-- 如欲查詢，歡迎致電富通保險客戶服務熱線：+852 2866 8898。

-- 此文件只適宜於香港分發，不應被詮釋為在香港以外地區提供富通保險的任何產品，或就其作出要約或招攬。如在香港境外之任何司法管轄區的法律下提供或出售或游說購買任何富通保險的產品屬違法，富通保險在此聲明無意在該司法管轄區提供或出售或游說購買該產品。



關於富通保險有限公司

富通保險有限公司（於百慕達註冊成立之有限公司）（「富通保險」）為新創建集團有限公司（香港股份代號：0659）之全資附屬公司，也是香港最具規模的壽險公司之一。富通保險服務香港逾三十年，為個人及機構提供一系列多元化的保險及理財規劃產品服務，涵蓋人壽保障、醫療保險、意外保障、儲蓄計劃和投資保險。作為新世界集團成員，富通保險亦透過與集團多元業務的協同，從創富傳承、健康養生到優質生活，為客戶提供完善的人生規劃方案。



傳媒聯絡

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suki.kwong@ftlife.com.hk



縱橫財經公關顧問有限公司

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