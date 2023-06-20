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來源 Expert Systems 思博系統2023年財政年度收益及純利飆升約30% 資訊科技基礎設施管理服務需求推動業績表現穩健

建議派發末期股息每股1.00港仙

香港, 2023年6月21日 - (亞太商訊) - 亞太區領先的科技及創新公司思博系統控股有限公司（「思博系統」或「集團」；股份代號：8319）欣然宣佈本公司及其附屬公司（「集團」）截至2023年3月31日止年度（「報告年度」）的經審核全年業績。



於報告年度內，集團的收益大幅增加30.0％至約886.5百萬港元，主要由於客戶需求增長及資訊科技基礎設施管理服務帶來額外貢獻的淨影響所推動。毛利大幅增長32.8%至約139.3百萬港元，本公司年度溢利飆升34.5％至約22.7百萬港元。



董事會建議派發末期股息每股1.00港仙（2022年財政年度：0.77港仙），派息比率為40.88％。末期股息的派付需經股東在即將舉行的股東週年大會中投票通過。



思博系統行政總裁兼執行董事劉偉國先生表示：「集團於2023年財政年度表現令人滿意，反映我們的業務模式的韌性及實力，集團的收益及純利增幅均展現出穩健的增長趨勢。此外，集團的兩項核心業務 - 資訊科技基礎設施解決方案服務及資訊科技基礎設施管理服務均表現強勁，為集團未來發展奠定堅實基礎。我們相信，近期新增的人工智能業務分部有望於未來為股東帶來可觀回報，我們對此業務帶來的商機保持樂觀，將致力透過持續投資及戰略規劃充分發揮其潛力。」



業務回顧

集團正透過三個不同品牌經營業務：「Expert Systems」提供資訊科技基礎設施解決方案服務 ;「ServiceOne」提供資訊科技基礎設施管理服務，以及「Expert AI Enabling」（「EAI」）專注於開發創新人工智能產品，解決方案及服務。



資訊科技基礎設施解決方案服務

於報告年度，資訊科技基礎設施解決方案服務分部的業績仍受企業及機構的持續數碼化轉型趨勢所推動。該等企業及機構旨在提升運營效率、優化數據並進行業務分析及決策，並透過線上渠道創建新的數碼業務模式。



為滿足不斷增長的需求，集團的長遠計劃包括三大重點：1）混合雲、多雲及「即服務」，2）網絡安全，及3）數據及應用程式解決方案。此等重點計劃使集團得以在客戶的數碼化轉型過程當中，為他們提供更具價值、更全面的整體解決方案。



資訊科技基礎設施管理服務

於報告年度，集團的資訊科技基礎設施管理服務在馬來西亞吉隆坡設立了第二個服務台中心，並在不明朗的全球經濟下為客戶提供靈活的服務。集團預期亞太區市場對高質量資訊科技托管服務包括外判、服務台服務、工作流程自動化及硬件保修等需求將有所增加。



集團致力發掘新的業務商機，瞄準亞太區的新興行業，在擴大客戶基礎同時為現有客戶增值。為達致上述目標，集團已擴大服務組合至專業諮詢服務及垂直零售解決方案服務，更有效滿足客戶不斷變化的需求，並向他們提供更全面的服務。



人工智能業務

於報告年度，思博系統與前計算機科學系教授陳振冲博士成立合資公司EAI，專注於開發創新產品、解決方案及服務，使學校、企業和政府組織能更佳地運用人工智能於營運當中。鑒於市場對人工智能的需求不斷增長，EAI專注發展多項技術，包括機器學習、數據分析、圖像和語音處理、自然語言處理(NLP)等領域。EAI的研發實驗室現已開幕，目前正在開發的產品之一是基於NLP技術的產品，為企業及機構提供類似ChatGPT的體驗。



思博系統行政總裁兼執行董事劉偉國先生表示：「展望未來，我們將繼續專注發展核心業務，為亞太區的公營及私營領域提供創新及綜合產品、解決方案及服務。隨著疫情退卻及經濟活動恢復正常，我們亦對集團的未來發展充滿信心，將繼續把握市場湧現的新機遇。此外，我們將致力走在資訊科技行業創新前沿，提供尖端的產品、解決方案及服務，協助客戶實現其業務目標及優化營運。」



關於思博系統控股有限公司(股份代號：8319)

思博系統控股有限公司成立於1985年，是一家領先科技及創新公司，以「Expert Systems」、 「ServiceOne」和「Expert AI Enabling」品牌運營，擁有約1,000 名資訊科技專業人員，為亞太地區的小型到大型企業及機構客户提供服務。如欲了解更多資訊，請瀏覽：https://www.expertsystems.com.hk/



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