Friday, 16 June 2023, 17:46 HKT/SGT Share:

來源 GF Securities 廣發証券連續七年贊助香港科技大學創業大賽 助力培育香港青年創業家

香港, 2023年6月16日 - (亞太商訊) - 近日，由廣發証券股份有限公司（「廣發証券」，股票代號：1776.HK; 000776.SZ）連續七年贊助的「科大 - 信和百萬獎金創業大賽2023」（簡稱「創業大賽」或「大賽」）在香港科技大學圓滿結束，吸引了234支參賽隊伍，數量創歷年新高。經過激烈的角逐，旨在令細胞療法惠及大眾的Allegrow，憑藉自研的AimGel平台，通過團隊專有的水凝膠微珠技術實現更快速、更便宜的細胞療法生產，在眾多參賽項目中脫穎而出，獲得本屆創業大賽的冠軍以及由廣發証券贊助的「廣發創新獎」。廣發投資（香港）有限公司執行董事麥小穎女士連續兩年受邀擔任頒獎嘉賓和決賽評委，在現場為參賽隊伍提供專業意見和指導。

廣發投資（香港）有限公司執行董事麥小穎女士（左一）頒發「廣發証券創新獎」予Allegrow

本屆創業大賽香港賽區獲獎團隊與頒獎嘉賓和決賽評委合影

廣發控股（香港）首席執行官林曉東先生也密切關注大賽並在本屆大賽開賽之初為參賽選手加油鼓勁。他認為，「企業家是敢於冒險，敢於展望新的可能性，無畏地追求理想的人。憑藉創新的理念和堅定不移的奉獻精神，企業家有可能對世界產生持久的影響。創業大賽為青年創業者培養了社區意識，使他們可以相互學習，並就新想法進行合作。廣發控股（香港）致力於通過這類大賽，倡導創業精神，為未來投資。」



港科大百萬獎金創業大賽自2011年創辦，至今已經舉行十三屆。廣發証券連續七年作為大賽的白金贊助商，全力支持青年創新創業，並連續五年贊助設立「廣發創新獎」以特別表彰在創新方面有所突破的創業隊伍。目前大賽已由香港單一賽區擴展到國內其他賽區，包括北京、廣州、澳門、深圳、佛山五個地區，成為大中華地區知名的青年創業比賽。大賽至今獲逾700個來自世界各地，具人工智能、醫療等不同科研背景的隊伍參加，培養出多個廣受認可的初創企業和項目。香港賽區的前3名隊伍還將獲得與來自其他五個賽區的獲獎隊伍一起進行全國總決賽的資格，共同角逐創業大賽的全國總冠軍。



本屆創業大賽以「開創你的豐碩未來（Empower your Future）」為主題，吸引了234支參賽隊伍，數量創歷年新高。今年賽事分三輪舉行，參賽項目主要專注於醫療保健、人工智能、可持續發展等熱門領域，當前受到熱議的ESG也得到創業者的廣泛關注，今年賽事中80%的參賽項目均涉及ESG元素。作為大賽多年的贊助商，廣發証券全程參與比賽。廣發投資（香港）有限公司執行董事麥小穎女士連續兩年受邀擔任頒獎嘉賓和決賽評委，在現場為參賽隊伍提供專業意見和指導。



麥小穎女士表示，「非常榮幸今年再次代表廣發証券參與創業大賽，並擔任頒獎嘉賓和評委。今年的賽事湧現了更多優秀的創業團隊，在他們的展示中，我們感受到豐富的創業理念和市場洞察力。作為廣發在境外的私募股權投資平台，廣發投資（香港）一直關注並支持各個領域傑出的初創企業。未来，廣發証券及其旗下子公司將會持續身體力行，令更多優秀的高校研究成果走向社會，支持優秀創業者、成就偉大企業。」



作為中國資本市場最具影響力的證券公司之一，廣發証券一直以實際行動投身於公益事業。在境內，廣發証券通過「廣發証券大學生微創業行動」等項目聚焦科技創新，扶持青年學生創新創業實踐。自2015年起，廣發証券已連續八年成功舉辦微創業活動，累計投入逾千萬，幫助大學生提高創新創業能力，至今共收集大學生微創業項目8,830個，獎勵扶持微創業項目超過400個，在國內1,000多所高校中累積了較高的品牌認知度和影響力。未來，廣發証券將繼續秉持「廣聚愛，發於心」的公益理念，積極履行社會責任，全力推動境內外青年創業事業蓬勃發展。



關於廣發証券股份有限公司

廣發証券股份有限公司成立於1991年，是國內首批綜合類證券公司，先後於2010年和2015年分別在深圳證券交易所及香港聯合交易所主板上市（股票代碼：000776.SZ，1776.HK）。公司憑藉卓越的經營業績、持續完善的風險管理及優質的服務成功實現持續穩健發展，多年來是中國資本市場最具影響力的證券公司之一。截至2022年12月31日，公司在全國有338家分公司及營業部，分佈於全國31個省市自治區，資本實力及盈利能力在國內證券行業持續領先，總市值居國內上市證券公司前列。公司依託「廣發証券社會公益基金會」積極履行社會責任，聚焦扶貧濟困、助學興教兩大領域，主動踐行社會責任，公司美譽度和品牌影響力持續提升。





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