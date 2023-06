Thursday, 15 June 2023, 23:41 HKT/SGT Share:

來源 JBM (Healthcare) Limited 健倍苗苗公佈二零二三財年全年業績 純利增加132%至5,710萬港元

品牌中藥業務強勁增長54.5%

建議派發末期股息每股2.5港仙

香港, 2023年6月15日 - (亞太商訊) - 健倍苗苗(保健)有限公司(「健倍苗苗」或「公司」;股份代號:2161,連同其附屬公司統稱「集團」)為香港品牌保健品的領先營銷商及分銷商,集團今天公佈截至二零二三年三月三十一日止年度(「二零二三財年」或「報告期」)的全年業績。



業績亮點

-- 收益按年上升28.1%至5.2億港元

-- 權益持有人應佔溢利增加132%至5,710萬港元

-- 品牌中藥業務大幅增長54.5%

-- 董事會建議派發末期股息每股2.5港仙

-- 中國跨境電商業務勢頭良好,有賴於持續推動擴展產品供應及客戶流量

-- 受惠於消費者接受程度日益提高以及業務地域範圍擴大,品牌中藥分部增長前景樂觀



隨著香港經濟穩步復甦,防疫措施逐漸放寬,加上消費者信心有所改善,集團的整體銷售顯著上升。報告期內, 集團總收益錄得5.2億港元,較去年同期顯著增長28.1%,主要得益於品牌中藥業務的強勁表現。



集團的毛利增長27.2%至2.1億港元,權益持有人應佔綜合溢利較去年同期顯著增加132%至5,710萬港元,主要由於集團跨境電商業務收益大幅增長,以及品牌中藥業務表現卓越。



董事會建議派發末期股息每股2.5港仙。包括已派付的中期股息每股0.5港仙,二零二三財年的股息總額為每股3.0港仙。



以市場為導向的產品組合鞏固強韌表現

於報告期內,儘管2019冠狀病毒疫情為市場帶來挑戰,但健倍苗苗的產品組合表現強韌。集團的產品組合囊括多個知名品牌的品牌藥、品牌中藥及健康補充品。受惠於品牌中藥銷售造好及跨境電商銷售發展前景良好,集團收益錄得持續增長。



品牌中藥分部的銷售收益顯著上升54.5%至3.6億港元,主要受惠於疫情穩定促使零售氣氛逐步復甦,加上中藥服務需求日益殷切。當中,濃縮中藥顆粒業務強勁的增長勢頭以及保濟丸銷售大幅增長,很大程度上推動了業務的銷售表現。



跨境電商發展勢頭強勁

集團於中國的跨境電商業務發展勢頭凌厲,較上一報告期顯著增長。



於報告期內,集團在天貓國際賣場型旗艦店及京東國際的兩間自營旗艦店均增長迅速,市場份額及客戶群的擴張均取得重大進展。此外,集團的領先品牌產品何濟公止痛退熱散亦表現亮眼,帶動旗艦店在天貓排名名列前茅,於「雙十二」活動期間在「非處方藥品-國際」及「非處方藥品-止痛藥」類別排名榜首。保濟丸等其他知名品牌產品於報告期內銷售亦錄得可觀增長。



與此同時,集團亦積極擴展其本地電商平台 - 「醫臣健康」(Go-Smart),讓中國內地的潛在客戶亦能購買集團的健康補充品。



把握中藥的增長潛力

為推動香港傳統品牌中藥進軍大灣區市場,廣東省政府公佈簡化流程,讓合資格的傳統外用品牌中藥持有人可向廣東省藥品監督管理局申請註冊。受惠於有關措施,集團於大灣區註冊藥油品牌十靈油及鎮痛霸祛風活絡油已成功獲批,預期將於短期內推出市場。



透過收購加強產品組合及分銷平台

集團近期完成收購一家專門開發及推廣健康保健品品牌的合資公司。該公司已建立強大的品牌藥及健康保健品分銷網絡,包括發展健康補健品品牌「SEASONS (田心日辰)」及「Slimming Expert (修腩專家)」。透過該項收購,集團將更好地把握大灣區消費者醫療保健市場日益增長的機遇,加強自身健康保健品組合及分銷平台。



健倍苗苗行政總裁黃一偉先生表示:「儘管面對第五波疫情及外部市場挑戰,集團於二零二三財年仍然表現強韌。我們的優勢在於擁有多個著名品牌、卓越的商業執行力及靈活適應市場變化的能力。



我們對醫療保健行業前景保持樂觀,在推行增長策略之同時,亦注重營運卓越。這些策略包括擴張我們的電子商務平台、把握大灣區品牌中藥的潛力以及善用強大的商業執行力擴充產品組合。我們的目標是為消費者提供優質的品牌醫療保健品,幫助他們有效地管理健康,從而實現我們的使命 – 推動『自我保健,成就更佳健康』。」



有關健倍苗苗(保健)有限公司 (股份代號:2161)

健倍苗苗是設於香港的品牌醫療保健品推廣及分銷公司,產品據點遍及大中華、東南亞及其他選定國家。集團擁有豐富的行銷專業知識並具備深厚的製藥背景,秉承產品功效和品質至上的優良傳統,在行業內定位獨特,致力於滿足消費者的保健需要。作為本地領先的品牌醫療保健品運營商,集團擁有一廣泛系列品牌醫療保健品,包括品牌藥、品牌中藥及健康保健品,其中包括「保濟丸」、「何濟公止痛退熱散」、「德國秀碧除疤膏」、「德國寶寶手指水」、「美德瑪寶兒除疤啫喱」、「唐太宗活絡油」、「飛鷹活絡油」、「十靈丹」、「十靈油」及「鎮痛霸祛風活絡油」等家喻戶曉的傳統品牌。而自2021年 5月27日,集團獲納入 MSCI 香港微型股指數成份股。有關集團詳情,請流覽:www.jbmhealthcare.com.hk



