Thursday, 15 June 2023, 11:38 HKT/SGT Share: IPO分析：巨星傳奇將啟招股 重新包裝“更具吸引力”

香港, 2023年6月15日 - (亞太商訊) - 巨星傳奇宣佈近日擬刊發補充招股章程並推遲招股。據市場消息透露，巨星傳奇計畫調整發行價格，同時延長股東禁售期，以增強投資者的信心，引進更多中長線基金和策略股東。



近年來，受市況拖累，許多IPO在港上市過程中遭遇波折而選擇推遲上市。國農證券投資經理方澤翹分析，從過往完成招股卻選擇延遲上市的案例來看，其中樂華娛樂、森松國際、達勢股份等均在重啟招股後，下調了招股價格，樂華娛樂和森松國際價格下調幅度還不小，而他認為這些重新包裝後的新股“仍具一定的吸引力”。



由於重新定價較原先更低，吸引許多新投資者參與股市。在四家公司中，有三家在重新啟動招股後迎來認購熱潮，像是樂華娛樂和森松國際在調整招股價後，獲得超過20倍的公開認購倍數。百心安在沒有基石投資者參與且認購情況未達預期的情況下，仍然成功以1.52倍的認購倍率完成發行。



而從上市首日的表現來看，公開認購倍數較高的公司，股價表現相對亮眼。樂華娛樂在首日漲幅達48%，森松國際更是暴漲259%。方澤翹指出，重啟招股的案例中，高倍數認購的新股受到投資者追捧及認可，而認購倍數一般的新股，也會在後續幾天發力。因此，他稱巨星傳奇作為準備重新上市的新股“潛力不容忽視”。



有鑑於此，巨星傳奇料傳將採取降價手段吸引投資人。降價未必不是好事，公司欲降低招股價迎合疲軟的港股市場，卻也是提供讓利空間給投資人。據悉，巨星傳奇在前次招股公開發售部分已獲超額認購。故此次降低招股價發行，公開市場或將迎來小高潮。



公司此前引入的兩大基石投資者手游股網龍及Blink Field，亦分別簽署同意遵守為期12個月的股票鎖定期。這一安排體現了基石投資者對公司的長期發展的信心。根據招股書披露，網龍及Blink Field的投資金額分別約2,340萬港元及1.17億港元。Blink Field持有人張源在業內是有名的投資風向標，他積極佈局全球消費鏈，曾參與創立或投資多個知名項目包括OPPO、vivo、步步高和極兔等，投資版圖涵蓋東南亞及歐非市場。網龍主要從事網路及手機遊戲開發，近年收購了多家知名的技術公司以佈局元宇宙和教育領域的全球業務發展。



“IP賦能新零售”模式獨特



巨星傳奇的業務營運包括兩大業務，分別為新零售業務和IP創造及營運業務。新零售業務主要開發及銷售健康管理產品及護膚品；IP創造及營運業務包括IP內容創作及管理，即媒體內容創作、活動策劃、明星IP管理，以及IP許可及銷售相關產品。



值得關注的是，巨星傳奇的商業模式較為獨特：IP創造及營運業務賦能新零售業務，一方面IP業務自身能盈利，另一方面也能賦能新零售業務旗下品牌和產品的銷售。



具體來說，以明星產品魔胴咖啡為例，巨星傳奇打造周傑倫戶外真人秀《周遊記1》，並在節目中通過廣告、點播及分散式產品植入等方式推廣魔胴咖啡，與此同時通過分銷網路售賣。在其驅動下，魔胴咖啡自2019年推出後，2020年總銷量已達到332萬盒，實現收入3.33億元，並帶動公司營收淨利潤由2019年的2,271.9萬元增至2020年的7,563.1萬元，增幅為232.9%。據灼識諮詢統計，按總商品交易額計，巨星傳奇在2020年至2021年，均是中國防彈飲料市場份額最大公司，在2021年約占市場份額的1/4。



明星IP儲備量足夠



另一方面，巨星傳奇也持續發力IP創造與運營業務。此前公司就周杰倫IP授權與杰威爾簽訂協定，鎖定了與周杰倫IP合作優先權，並與劉畊宏、Vivi、方文山、陳法蓉、詹宇豪、梁心頤，張傑等明星達成合作，同時還與孫耀威簽訂諒解備忘錄，總計相關明星矩陣的粉絲達近2億。在內容IP方面，則是媒體內容策劃、活動策劃等，例如製作周傑倫戶外真人秀《周遊記1》，還有為庾澄慶打造音樂脫口秀《樂來樂快樂》等。



而擁有明星IP的優勢在於可以減少投入行銷成本。2019年至2022年度，公司的銷售及行銷開支分別為1404萬元、9490萬元、9380萬元及7240萬元，分別占同期總收入的16.6%、20.8%、25.7%及21.1%。對比其他新零售企業，例如蕉下在2019年至2021年的銷售成本分別為1.92億元、3.38億元及9.86億元，占收入比分別為49.3%、42%及40.3%。相比之下，巨星傳奇的業務模式優勢明顯。



資料顯示，巨星傳奇成功為劉畊宏打造超級健身IP，使其抖音帳號粉絲數增長至2022年末的7150萬，成為抖音歷史上月度增粉最高的帳號。據瞭解，2022年，巨星傳奇主要通過抖音店直播帶貨銷售產品的收益為3410萬元，這為公司未來切入直播帶貨賽道提供了寶貴的經驗。



直播帶貨提升業務增量



招股書顯示，自2022年7月以來，巨星傳奇啟動直播帶貨試運營，由Vivi等明星及KOL通過直播間帶貨新零售產品。此前，同為直播概念板塊的東方甄選（1797.HK）自宣佈轉型為直播電商業務後，該業務收入已於2022財年年報有所體現，股價逐步上升。巨星傳奇在直播帶貨上的轉型值得關注。



巨星亦稱會持續發力直播帶貨業務，並列入未來發展戰略目標。公司首席財務官賴國輝表示，集團未來將繼續深耕直播業務發展，與抖音開展更深度合作，提高直播頻率，朝周播至日播的方向邁進。不過，賴國輝認為當前集團流量尚未消化，需推出更多具自有配方產品及豐富供應鏈合作維持高毛利。



財務資料方面，2022年公司實現營業收入3.44億元人民幣，同比增速達58.4%；其中，新零售業務收入達2.4億元人民幣，占比為69.8%；IP創造及營運業務收入903.2萬元人民幣，占比為30.2%。過去四年，巨星傳奇的收入年複合增長率高達58.41%。在利潤表現上， 2022年經調整淨利潤0.77億元人民幣，過去四年複合增長率超過50%；截至2022年底，公司毛利率及淨利率分別達64.75%及22.42%。





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