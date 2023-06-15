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來源 YSB Inc. 藥師幫股份有限公司全球發售

香港, 2023年6月15日 - (亞太商訊) - 藥師幫股份有限公司（「公司」；股份代號：9885）今日宣佈其全球發售之股份（「全球發售」）於香港聯合交易所有限公司（「香港聯交所」）主板上市計劃。



全球發售摘要

-- 全球發售的發售股份數目：15,808,800股股份（視乎超額配股權行使與否而定）。

-- 香港發售股份數目：1,581,200股股份（可予重新分配）。

-- 國際發售股份數目：14,227,600股股份（可予重新分配及視乎超額配股權行使與否而定）。

-- 最高發售價：每股發售股份23.00港元，另加1%經紀傭金、0.0027%證監會交易徵費、0.00015%會財局交易徵費及0.00565%聯交所交易費（須於申請時以港元繳足，多繳股款可予退還）。

-- 香港公開發售於2023年6月15日（星期四）上午九時正開始至2023年6月20日（星期二）中午十二時正（網上白表eIPO申請於2023年6月20日（星期二）上午十一時三十分）結束。

-- 預期股份將於2023年6月28日（星期三）上午九時正開始於聯交所買賣。

-- 股份代號：9885.HK。

-- 公司股份將以每手200股為單位進行買賣。

-- 中國國際金融香港證券有限公司為獨家保薦人及獨家整體協調人。中國國際金融香港證券有限公司和招銀國際融資有限公司為聯席全球協調人。中國國際金融香港證券有限公司、招銀國際融資有限公司、工銀國際證券有限公司、農銀國際融資有限公司、復星國際證券有限公司為聯席賬簿管理人。中國國際金融香港證券有限公司、招銀國際融資有限公司、工銀國際證券有限公司、農銀國際證券有限公司、復星國際證券有限公司、富途證券國際（香港）有限公司、老虎證券（香港）環球有限公司、華盛資本証券有限公司為聯席牽頭經辦人。



本次全球發售的發售股份數目共15,808,800股（視乎超額配股權行使與否而定）。其中包括香港發售1,581,200股（可予重新分配）及國際配售14,227,600股股份（可予重新分配及視乎超額配股權行使與否而定）。



香港公開發售於2023年6月15日（星期四）上午九時正開始至2023年6月20日（星期二）中午十二時正（網上白表eIPO申請於2023年6月20日（星期二）上午十一時三十分）結束。預期股份將於2023年6月28日（星期三）上午九時正開始於聯交所買賣。公司的股份將以每手200股股份買賣，股份代號為9885。



根據香港公開發售預期由本公司向國際承銷商授出超額配股權，可由獨家整體協調人（代表國際承銷商）於自上市日期起至遞交香港公開發售申請截止日期後30日（即2023年7月20日（星期四））內隨時行使，據此，本公司或須按發售價發行最多合共2,371,200股股份（即不超過根據全球發售初步可供認購的發售股份數目的15%），以補足國際發售中的超額分配（如有）。



假設超額配股權並未獲行使，經扣除公司就全球發售應付的承銷佣金及其他預計發售費用後，並假設發售價為每股股份21.00港元（即發售價的中位數），公司預計將收到全球發售所得款項总额约332.0百萬港元、所得款項淨額約253.6百萬港元。公司擬將全球發售所得款項淨額用於以下用途：



-- 所得款項淨額的約45%或約114.1百萬港元預計將用於進一步發展公司的醫藥流通業務；

-- 所得款項淨額的約25%或約63.4百萬港元預計將用於進一步發展公司的其他業務；

-- 所得款項淨額的約22%或約55.8百萬港元預計將用於研發；及

-- 所得款項淨額的約8%或約20.3百萬港元預計將用作營運資金及一般企業用途。



公司已與ZGC International Limited 基石投資者（「基石投資者」）訂立一份基石投資協議（「基石投資協議」），據此，基石投資者已同意在若干條件的規限下，按發售價認購或促使其指定實體認購總金額高達約12.8百萬美元（約100.3百萬港元）（不包括經紀佣金、證監會交易徵費、會財局交易徵費及聯交所交易費）可購買的發售股份數目（向下約整至最接近每手200股股份的完整買賣單位）（「基石投資」或「基石配售」）。基石配售將構成國際發售的一部分，除根據基石投資協議進行者外，基石投資者將不會收購全球發售項下的任何發售股份。基石投資者將予收購的發售股份將於所有方面與已發行繳足股份享有同等地位，並將根據《上市規則》第8.24條計入本公司的公眾持股量。



中國國際金融香港證券有限公司為獨家保薦人及獨家整體協調人。中國國際金融香港證券有限公司和招銀國際融資有限公司為聯席全球協調人。中國國際金融香港證券有限公司、招銀國際融資有限公司、工銀國際證券有限公司、農銀國際融資有限公司、復星國際證券有限公司為聯席賬簿管理人。中國國際金融香港證券有限公司、招銀國際融資有限公司、工銀國際證券有限公司、農銀國際證券有限公司、復星國際證券有限公司、富途證券國際（香港）有限公司、老虎證券（香港）環球有限公司、華盛資本証券有限公司為聯席牽頭經辦人。



關於藥師幫股份有限公司

按2022年平台模式和自營模式總GMV計，藥師幫股份有限公司是中國最大及發展迅速的院外數字化醫藥產業服務平台。作為院外醫藥與醫療服務市場數字化的推動者，公司開發了以技術為後盾的解決方案，連接和賦能上游（包括藥企及經銷商）及下游（包括藥店及基層醫療機構）。公司的總GMV於2022年達到人民幣378億元，自2020年起的年複合增長率為38.6%，這兩項數據在中國領先的院外數字化醫藥產業服務平台中均排名第一。截至2022年12月31日，公司建立起了最大的數字化醫藥交易與服務網絡。2022年公司擁有約31万月均活躍買家，在中國院外數字化醫藥產業服務平台中排名最高。



重要聲明：

1.本新聞稿僅供參考，並不構成或包括向任何人提議或邀請收購、購買或認購藥師幫股份有限公司之證券，亦無意構成所出售的證券之推薦，或者任何收購、購買或認購證券之邀請或要約。潛在投資者決定是否購買藥師幫股份有限公司股票前，應參閱招股章程以獲得有關藥師幫股份有限公司及建議發售的各項詳情。任何涉及本新聞稿所述有關藥師幫股份有限公司股票的認購申請應僅依據藥師幫股份有限公司於2023年6月15日發佈的招股章程及申請表格。

2.任何人在未填妥本公司發出的申請表格，或未完成就藥師幫股份有限公司招股章程所規定的申請手續，不得認購本公司的股份，且該等申請將不予考慮。





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