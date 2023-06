Wednesday, 14 June 2023, 07:00 HKT/SGT Share:

來源 CIPHER-CORE, Inc CIPHER-CORE公司總裁應邀出席數字貨幣會議

德克薩斯州奧斯汀, 2023年6月14日 - (亞太商訊) - CIPHER-CORE公司(股票代碼:CFCI)是一家提供通信系統端到端保護技術、物聯網系統遠程認證技術和加密現金技術的公司。



公司的首席執行官兼總裁中村宇利先生於2023年5月17日至5月19日出席了在墨西哥城舉行的數字貨幣會議(DCC)。來自33個國家的71個組織聚焦於央行和私人數字貨幣的技術和設計方面。參加這次會議,向與會者介紹了我們產品在數字貨幣未來方面的成果。



會議的第一天,數字貨幣金融科技創新展示了最傑出的初創金融科技公司、一些創新中心商業銀行以及數字貨幣創新機構。



十家創新公司被選中進行項目展示。 CIPHER-CORE公司的中村先生是十家入選公司之一,他向央行高管和企業代表介紹了以下內容。



1. 我們的產品與現有解決方案的區別:

我們的產品是基於“信息理論安全”而構建的世界首個無法破解的完整密碼技術在中央銀行數字貨幣(CBDC)中的應用。這是世界上第一個也是唯一一個在零售環境下實現CBDC的“數字現金”理想的技術和產品。



2. 我們為什麼認為我們能在數字貨幣領域產生影響:

首先,對於零售CBDC來說,我們是世界上唯一一個能實現“數字現金”的解決方案。另一方面,對於批發CBDC來說,由於始終會使用某種網絡,我們能夠提供一種解決方案,可以通過應用完整密碼來消除“中間人攻擊”,即使在今天也沒有根本解決方案。



中村先生參加了各個銀行和其他公司的演講,並根據DCC的計劃參加了相關活動。



中村先生直接向11位央行高管介紹了CIPHER公司關於CBDC的獨特技術,所有央行高管都對他的提案表示濃厚的興趣,並願意進一步探討合作機會。



投資者關係:

Claire Singleton

Tel: 801-580-9928

Email: clairesingleton@aol.com

URL: http://www.ciher-core.com/en



