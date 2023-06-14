CIPHER-CORE公司總裁應邀出席數字貨幣會議

|
|
|
德克薩斯州奧斯汀, 2023年6月14日 - (亞太商訊) - CIPHER-CORE公司（股票代碼：CFCI）是一家提供通信系統端到端保護技術、物聯網系統遠程認證技術和加密現金技術的公司。
公司的首席執行官兼總裁中村宇利先生於2023年5月17日至5月19日出席了在墨西哥城舉行的數字貨幣會議（DCC）。來自33個國家的71個組織聚焦於央行和私人數字貨幣的技術和設計方面。參加這次會議，向與會者介紹了我們產品在數字貨幣未來方面的成果。
會議的第一天，數字貨幣金融科技創新展示了最傑出的初創金融科技公司、一些創新中心商業銀行以及數字貨幣創新機構。
十家創新公司被選中進行項目展示。 CIPHER-CORE公司的中村先生是十家入選公司之一，他向央行高管和企業代表介紹了以下內容。
1. 我們的產品與現有解決方案的區別：
我們的產品是基於“信息理論安全”而構建的世界首個無法破解的完整密碼技術在中央銀行數字貨幣（CBDC）中的應用。這是世界上第一個也是唯一一個在零售環境下實現CBDC的“數字現金”理想的技術和產品。
2. 我們為什麼認為我們能在數字貨幣領域產生影響：
首先，對於零售CBDC來說，我們是世界上唯一一個能實現“數字現金”的解決方案。另一方面，對於批發CBDC來說，由於始終會使用某種網絡，我們能夠提供一種解決方案，可以通過應用完整密碼來消除“中間人攻擊”，即使在今天也沒有根本解決方案。
中村先生參加了各個銀行和其他公司的演講，並根據DCC的計劃參加了相關活動。
中村先生直接向11位央行高管介紹了CIPHER公司關於CBDC的獨特技術，所有央行高管都對他的提案表示濃厚的興趣，並願意進一步探討合作機會。
投資者關係：
Claire Singleton
Tel: 801-580-9928
Email: clairesingleton@aol.com
URL: http://www.ciher-core.com/en
話題 Press release summary
部門 Crypto, Exchange, Blockchain Technology
http://www.acnnewswire.com
From the Asia Corporate News Network
Copyright © 2023 ACN Newswire. All rights reserved. A division of Asia Corporate News Network
|
|
|
|
|CIPHER-CORE, Inc
|June 9, 2023, 13:00 HKT/SGT
|國際助產士聯合會在巴厘島舉行的第 33 屆三年一度的大會上接待了數千名代表
|June 6, 2023, 09:02 HKT/SGT
|IMA ART Fertility 聯合創始人兼首席執行官 Michelle Tang 的創傷性流產, 迎來了一個女嬰的誕生
|June 2, 2023, 22:00 HKT/SGT
|Fonepay 和 LankaPay 簽署跨境互操作支付系統諒解備忘錄
|May 31, 2023, 06:00 HKT/SGT
|法蘭克·勒羅瓦（Franck Leroy），大東部地區主席，訪問Loop Industries位於加拿大魁北克省特爾伯恩設施
|May 31, 2023, 06:00 HKT/SGT
|Moolec Science Presents Third Quarter FY 2023 Business Update
|May 26, 2023, 07:00 HKT/SGT
|Sibedge 贊助第 11 屆全球項目經理電子協作競賽 (GeCCo)
|May 25, 2023, 10:02 HKT/SGT
|印度尼西亞的組織"Inspire"獲得聯合國文明聯盟-寶馬集團跨文化創新中心的認可
|May 9, 2019, 12:00 HKT/SGT
|Dyadic攜手印度血清研究所 Serum研發和製造 全球廣泛使用且可負擔得起的抗體產品和疫苗
|Apr 3, 2019, 14:20 HKT/SGT
|中國新鋼筋標準的實施導致85%以上的鋼筋生產企業採用釩生產高強度鋼筋
|Mar 21, 2019, 11:00 HKT/SGT
|American Process – 全新的時代
|Mar 16, 2019, 01:00 HKT/SGT
|強大的加密貨幣礦工發布
|Mar 14, 2019, 20:15 HKT/SGT
|OnMiners 礦機提供市場最快的投資回報率
|Mar 13, 2019, 07:00 HKT/SGT
|OnMiners最新發佈業界史上第一組吸熱加密貨幣礦機
|Mar 9, 2019, 01:00 HKT/SGT
|加密貨幣挖礦的博弈變化
|更多新闻 >>