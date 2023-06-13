Top Page | English | 简体中文 | 繁體中文 | 한국어 | 日本語 ACN Newswire能提供全方位的服務。對於希望向媒體、業界和金融市場披露和傳播資訊的公司和組織，我們能為您安排即時的新聞發佈。ACN Newswire的新聞稿包括英文、簡體中文、繁體中文、韓文和日文等多種語言版本。 Tuesday, 13 June 2023, 20:02 HKT/SGT Share: 第八屆【華富卓越投資者關係大獎】頒獎典禮圓滿舉行 投資者關係 可持續發展同創企業長遠價值

香港, 2023年6月13日 - (亞太商訊) - 「華富卓越投資者關係大獎2022」（簡稱「大獎」）於2023年6月12日假香港四季酒店 (Four Seasons Hotel Hong Kong) 順利舉行，表揚在多變的環境下能與時並進的投資者關係團隊，以及具傑出可持續發展管理的優秀企業。

中國通海金融集團管理層，包括首席營運及風控總監黃偉誠先生（左八）、中國通海金融集團財務總監胡國才先生（左六）、中國通海金融集團首席投資總監顏志軍先生（右五）、中國通海融資（控股）有限公司聯席主席林懷漢先生（右四）、香港永續策略顧問有限公司董事林鐸靈女士（左五），以及標普全球ESG 業務拓展總監鐘柏永先生（左四），與頒獎嘉賓及得獎公司代表合照留念。

中國通海融資（控股）有限公司聯席主席林懷漢先生致歡迎辭

中國通海金融集團首席營運及風控總監黄偉誠先生致感謝辭

嘉許傑出投資者關係工作

【華富卓越投資者關係大獎】致力發掘在投資者關係有出色表現的香港上市公司，得獎企業透過不同途徑打開與投資者溝通之門，傑出的專業手腕為投資者關係工作樹立了最佳典範，值得表揚。第八屆「華富卓越投資者關係大獎」獲上市公司熱烈支持，本年度共有16家公司獲獎，成就非凡。



增設兩大獎項 表揚低碳綠色管理

為肯定機構在實踐可持續發展目標上的表現及貢獻，大會本年再度夥拍為企業提供可持續發展建議的顧問公司 — 香港永續策略顧問有限公司（HKSSA），以專業角度為大獎評選出「可持續發展類別」得獎公司，以表揚在環境、社會及管治（ESG）方面整體表現出色的企業。另外，本年更增設 「可持續發展類別 — 碳管理」金獎和銀獎，以及「可持續發展類別 —年度最佳碳管理方式」大獎，表揚企業在節能減碳上的卓越表現。



大會特意邀請HKSSA董事林鐸靈女士分享對「有效綠色營運的四大元素」，亦請來標普全球ESG 業務拓展總監鍾柏永先生就「企業可持續發展評估的重要性和相關性」作出分享。



展現韌性和創新 塑造可持續發展未來

中國通海融資（控股）有限公司聯席主席林懷漢先生致開幕辭表示：「過去數年極具挑戰性，疫情擴散影響了我們每一個生活層面。然而，即使在逆境中，我們看到公司顯示出優秀的投資者關係管理。他們展現了巨大的韌性和創新，適應了不斷變更的環境，成功重塑了企業與投資者之間的信任和信心。」中國通海金融集團首席營運及風控總監黃偉誠先生致辭時亦表示：「ESG對商業和社會的未來十分重要，影響力與日俱增，要達致可持續發展的未來，ESG是不可或缺的因素，亦成為企業決策時必須納入考量的條件。今天獲獎的得獎者在投資者關係及可持續發展方面均有傑出表現，他們的成功證明了企業在維持良好營運的同時，亦能兼顧可持續發展。」



頒獎典禮獲各界朋友和傳媒支持

華富投資者關係榮幸邀請到財經事務及庫務局副局長陳浩濂太平紳士、投資推廣署家族辦公室環球副主管何曉曈女士、香港中文大學政治與行政學系系主任及商業可持續發展中心主任盧永鴻教授，以及香港證券及投資學會主席石鈞年先生任頒獎嘉賓，共證盛事。



是次頒獎典禮獲得商界朋友及兩地傳媒廣泛支持，﹙排名不分先後﹚包括香港上市公司商會、香港獨立非執行董事協會、《明報》、《英文虎報》(The Standard)、《滙通財經》及《財股網》。特別鳴謝贊助商HKTaxi鼎力支持，為頒獎典禮錦上添花。



【華富卓越投資者關係大獎2022】 得獎企業（按英文名稱字母排序）



股票編號 公司

香港指數成份股 (恒生指數) 類別

2020 安踏體育用品有限公司

1929 周大福珠寶集團

0992 聯想集團有限公司

2382 舜宇光學科技（集團）有限公司



主板類別

0081 中國海外宏洋集團有限公司

0173 嘉華國際集團有限公司

6811 太興集團控股有限公司

1865 卓航控股集團有限公司



可持續發展類別 — 鉑金獎

2020 安踏體育用品有限公司

可持續發展類別 — 金獎

3613 北京同仁堂國藥有限公司

0152 深圳國際控股有限公司

可持續發展類別 — 銀獎

1229 南南資源實業有限公司

0698 通達集團控股有限公司

可持續發展類別 — 銅獎

2266 黎氏企業控股有限公司

可持續發展類別 — 年度最佳報告

3311 中國建築國際集團有限公司

可持續發展類別 — 碳管理金獎

N/A 歐綠保綜合環保 (香港) 有限公司

8391 基石科技控股有限公司

可持續發展類別 — 碳管理銀獎

2020 安踏體育用品有限公司

可持續發展類別 — 年度最佳碳管理方式

3311 中國建築國際集團有限公司



【華富卓越投資者關係大獎2022】網站: https://eventedm.tonghaiir.com/QIRA2022-23/EN_US/



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