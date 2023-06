Monday, 12 June 2023, 14:02 HKT/SGT Share:

來源 VSFG 意博金融榮幸贊助「《橡皮鴨二重暢》」項目,與DOTTED攜手發放官方數碼收藏品以推動Web3的廣泛採用

香港, 2023年6月12日 - (亞太商訊) - 香港首家獲證監會批准的數字資產管理人意博金融控股有限公司(「意博金融」)欣然宣布參與贊助由創意品牌AllRightsReserved(ARR)邀請霍夫曼(Florentijn Hofman)呈獻的大型海上公共藝術展覽「《橡皮鴨二重暢》」項目。意博金融將與其Web3及 NFT合作夥伴DOTTED(獲Animoca Brands支持的Web3手機平台),合作發行獨家的「《橡皮鴨二重暢》遊香港特色」數碼收藏品,於今夏將快樂傳遍香港及推動虛擬資產的廣泛應用。



「《橡皮鴨⼆重暢》遊香港特色」系列於本月較早時間曝光,其獨特魅力迅速俘虜市民和遊客。該項目的主辦單位ARR考慮到系列廣受歡迎,遂將橡皮鴨圖案轉化為一系列以區塊鏈驅動的數碼收藏品,免費贈予大眾,並進一步促進Web3時代的知識產權及其廣泛應用。意博金融作為「《橡皮鴨二重暢》」項目的贊助商之一,對能與Web3及 NFT合作夥伴DOTTED合作發行延伸數碼收藏品而深感興奮。



六款展現香港特色的限量數碼藝術作品,例如的士、菠蘿包、彩虹邨、太空館、大佛及搶包山等,將通過DOTTED向公眾發放。由即日起至2023年7月12日,參加者可於DOTTED的「 開心 Duck 你雙重賞」活動網頁進行登記,即有機會贏取獨家「《橡皮鴨二重暢》」數碼收藏品。如欲了解更多資訊與參與詳情,請瀏覽DOTTED的活動網頁:https://doubleducks.dttd.io



意博金融主席諸承譽先生表示:「作為一家扎根香港並致力推動香港發展為全球虛擬資產中心的企業,我們很高興能夠支持『《橡皮鴨二重暢》』項目。我們的目標不僅是藉著活動在香港及其他地區傳遞歡樂,亦希望向公眾推廣虛擬資產。透過發行相關數碼收藏品,讓大眾一睹虛擬資產的世界,並協助他們邁出進入這個精彩領域的第一步。」



DOTTED聯合創始人兼行政總裁連炳坤先生同樣對合作感到興奮,他表示:「我們很榮幸能與意博金融攜手在這個連結Web2和Web3領域的項目上合作。DOTTED的使命是倡導Web3並促進虛擬資產的廣泛採用,參與此項目足證我們致力於實現這個目標的決心。」



關於意博金融

意博金融控股有限公司(「意博金融」)是一間設於香港的金融服務平台。



意博金融銳意結合傳統財富管理和未來金融。在2020年,意博金融旗下之附屬公司 – 意博資本亞洲有限公司成為香港首家獲香港證券及期貨事務監察委員會(「證監會」)批准的數字資產管理人,可管理高達100%比例的加密資產投資組合。 意博金融一直致力於研究和開發在合規監管框架下, 連接傳統和虛擬資產的產品及服務,幫助個人客戶和機構配置資產在傳統和虛擬世界。與此同時 ,意博金融更與關聯公司一同致力積極開發、篩選和提供相關服務,全力推動香港家族辦公室業務及虛擬資產發展,助力鞏固香港作為國際金融中心的領導地位。



有關意博金融,請瀏覽 www.vsfg.com。



關於 DOTTED

DOTTED 扎根香港,致力簡化數碼擁有權及推動 Web3。我們提供以 NFT 為先、專為手機而設的視覺體驗。我們一系列的服務及工具讓加密貨幣原住民及新手、企業和任何能與互聯網連接的人,可於一個平台上輕鬆管理所有 NFTs。如有興趣了解更多資訊,歡迎瀏覽 https://www.dttd.io 及我們的 Twitter @dttd_nft



DTTD 手機 App 現已推出,可供大眾下載使用。請點擊此連結於 Apple App Store 或 Google Play Store 下載:https://bit.ly/3BqA740



關於霍夫曼Florentijn Hofman

https://florentijnhofman.com/



荷蘭藝術家弗洛倫泰因.霍夫曼(1977年生)通過重新塑造日常物品的簡單視角,以挑戰觀眾欣賞事物的舒適感。透過挑戰觀眾對日常物品的單一觀點,其藝術作品的熟悉感與積極性,讓人們以親切的方式探索藝術,打破他們對事物的固有認知。霍夫曼將這些概念創作轉化為簡單明瞭的形象,創作製造龐大奇異的「玩具」,通過其巨大的體積和材質,以全新角度創作極具新鮮感的藝術作品。例如,他的作品《橡皮鴨》(Rubber Duck,2007年)曾經在世界各地的海岸出現,足跡遍及法國、巴西、新西蘭、香港,甚至智利的聖地亞哥等,極具辨識度並廣受關注。



霍夫曼對周圍環境的關注,使他一直在探索材質與媒介物料的可能性,探索形式和形狀的本質和美感。通過將當地文化融入藝術作品中,擴展想像力,並重新喚起現代人遺忘的互動。



社群參與和互動交流是霍夫曼創作的關鍵元素。霍夫曼透過分享對公共空間雕塑的熱情,為觀眾帶來共通的美學體驗。他所創造的歡樂樂趣讓觀眾放下各種種族和宗教的觀念想法,與藝術品進行對話。通過放大創作,霍夫曼的作品反映了平等和人類於萬物中的微不足道。



霍夫曼以富有玩味性和巨型裝置藝術品作品而聞名,包括巨型橡皮鴨和兔子雕塑等教人驚嘆的作品。這些藝術品已在全球20多個地方展出,成為迄今世界上最具辨識度的城市藝術之一。2013年,霍夫曼的「橡皮鴨」在香港維多利亞港與AllRightsReserved共同策展合作展出。如今,適逢橡皮鴨造訪香港十周年,《橡皮鴨二重暢》再次在維多利亞港與香港觀眾會面,與另一隻橡皮鴨一起暢「游」舊地。



霍夫曼於2000年就讀荷蘭坎彭的美術學院,其之後獲得德國柏林Weissensee藝術學院的藝術碩士學位。



關於 AllRightsReserved

成立於2003年的創意品牌AllRightsReserved(ARR)對藝術創作總有着一份堅持與執着,不斷突破藝術的界限,和挑戰創作媒介的框架,締造美好的藝術環境。



國際著名當代藝術家KAWS,為ARR長期合作夥伴,雙方於2010年首度合作,在香港展出KAWS首個戶外COMPANION雕塑——KAWS:PASSING THROUGH,便迅速獲得全球注目及熱烈迴響。兩方協作項目包括持續進行中的KAWS:HOLIDAY世界巡迴展覽,足跡先後遍佈首爾、台北、香港、東京、布里斯托爾、新加坡、長白山、墨爾本,甚至遠達外太空。



歷年來ARR也與來自不同背景的優秀藝術家合作,策劃多元的創意項目,包括藝術裝置、展覽及項目,以藝術豐富生活。於2007年,ARR為日本著名藝術家草間彌生策劃首次在香港舉辦的藝術展《草間彌生.萬點迷(DOTS OBSESSION - SOUL OF PUMPKIN)》,結下藝術家與這城市的不解緣。藝術可為城市帶來生機,ARR至今在中國重要城市包括上海、成都、長沙及深圳,已展出共四個大型永久戶外藝術裝置。ARR也拉近當代藝術家與各地藏家的距離,如為花井祐介(Yusuke Hanai)和霍安.科內拉(Joan Cornellà),分別在上海和日本籌辦國際藝術展覽;長場雄(Yu Nagaba)和Verdy展覽則於香港舉辦。讓藝術走入生活也是ARR的願景,策展《1600熊貓游世界》及《Light Rose Garden HK 玫瑰燈海園》等都承蒙各界厚愛,《Rubber Duck Project: HK Tour 橡皮鴨游世界.香港站》更吸引大批市民旅客蜂湧參觀。



此外,ARR為眾多國際知名品牌,設計及策劃專屬的市場營銷方案,包括豪華汽車品牌勞斯萊斯(Rolls-Royce)、國際串流平台Netflix、多啦A夢(Doraemon)和史努比(Snoopy)等,偕品牌携手引領創意潮流,突破藝術框架。



ARR自家藝術網購平台DDT Store,結合了電子商務和實體市場體驗,讓藝術家心血結晶找到遍佈全球的知音。平台上獨特且優秀的作品,由版畫到雕塑,都顯現了ARR與藝術家用心合作的成果,讓藝術品為每個藝術愛好者的家裏帶來一絲活力,及更具創意力的生活。



ARR會不斷探索藝術定義,並透過紀念20周年的項目《Beyond Creatorhood》,與藝術家和重要夥伴繼續以創意理念結伴同行。



傳媒查詢

意博金融

marketing@vsfg.com



縱橫財經公關顧問有限公司

龍肇怡 / 李溢晴 / 吳宛蓉

sprg_vsfg@sprg.com.hk





