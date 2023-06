王朝酒業2023年新產品年華系列以滿足不同消費群體需求

香港, 2023年6月12日 - (亞太商訊) - 中國優質葡萄酒生產商王朝酒業集團有限公司(「王朝」或「集團」)(股份代號:00828) 於2023年推進新產品上市,推出王朝年華系列,將通過更好的商業模式,保障渠道利潤和消費者對美酒的需求。此外,更有金王朝的產品升級,並帶來全新的戰略,以市場及消費者訴求為核心,進一步完善現有產品體系。

王朝年華系列新品:王朝年華100、200、300、500

工藝和包裝設計升級後的「金王朝」

集團推出符合葡萄酒未來發展核心方向的王朝年華系列:王朝年華100、200、300、500,其產品名即定價範圍;100元至500元的價格區間,是中產階級和葡萄酒消費者升級的主要價格,更能大範圍地滿足不同消費習慣的群體。而在新產品原料方面,新產品分別選用了賀蘭山和天山等不同產區和不同品種的原料,以此完成了產品風格的差異化,可以滿足不同消費群體的飲用需求。不難看出近年來,集團的技術型國產葡萄酒,正在成為「中國風土,世界品質」的踐行者,成功以品質破圈葡萄酒消費。



王朝在現有的 5+4+N 的產品體系基礎上,進一步完善現有產品體系,以打造屬於王朝的拳頭產品為目標。集團於今年成都春季糖酒會期間發佈了金王朝煥新升級及最新戰略的規劃。集團秉承了自家領先的技術傳承,對產品的工藝、包裝設計等進行了全面的升級,例如在酒體上採用寧夏賀蘭山東麓赤霞珠、霞多麗,使香氣更豐富、酒體更成熟,不僅成為一款面向全國的產品,而且更適合當下的市場及消費者需求,搶佔市場先機。



而王朝在包裝設計上,則充分融入了中國傳統文化元素。在字體方面,相對於去年漢字版「王朝」國風元素,今年「金王朝」的字體創意來源則是中國榫卯建築,且局部採用了飛檐設計,筆劃相連,成為整體性結構,極具創意性。而其主推配色取材於近年來驚豔國人的《千里江山圖》與「只此青綠」中的青綠色,在國潮崛起的當下,全新升級的設計勢必更易觸發消費者內心文化自信的共鳴,進一步加強王朝品牌認知度,並順應國潮風,吸引追求國貨、國潮的主流消費群體。



王朝近年積極求新,推出了更能滿足不同口味以及消費水準群體的新系列,更在包裝上融入國風設計,可加強品牌認知度,並以市場及消費者訴求為核心,進一步做好行銷落地。而且,集團將持續為消費者提供放心的品質、健康的產品、高端的服務,確保集團高品質跨越式的發展。



關於王朝酒業集團有限公司

王朝酒業集團有限公司於2005年1月26日在香港聯合交易所有限公司主板上市,股份代號00828。成立於1980年,王朝為中國優質葡萄酒生產商,主要生產及銷售「王朝」商標的葡萄酒產品,是中國第一家中外合資的釀酒企業,主要股東包括天津食品集團有限公司及法國葡萄酒巨頭人頭馬集團。集團產銷葡萄酒産品系列超過100種,並引入進口葡萄酒產品,為國內各消費層提供高質素及物超所值的葡萄酒。



新聞垂詢:

縱橫財經公關顧問(中國)有限公司

張麗雲小姐 電話:2864 4827

何靜雯小姐 電話:2864 4830

電郵:sprg-dynasty@sprg.com.hk





