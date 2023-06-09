Friday, 9 June 2023, 13:00 HKT/SGT Share:

來源 International Confederation of Midwives 國際助產士聯合會在巴厘島舉行的第 33 屆三年一度的大會上接待了數千名代表

荷蘭海牙, 2023年6月9日 - (亞太商訊) - 國際助產士聯合會 (ICM) 很高興地宣布，第 33 屆 ICM 三年一次的大會將於 2023 年 6 月 11 日至 14 日在巴厘島舉行。該活動將匯集來自世界各地的 2,300 多名助產士、孕產婦健康倡導者和醫療保健專業人員 分享知識和最佳實踐，並慶祝助產士在改善孕產婦和新生兒健康方面的關鍵作用。

國際助產士聯合會大會 - 第一天

印度尼西亞助產士參加在巴厘島舉行的第 33 屆國際助產士聯合會三年一次理事會會議。

根據世界衛生組織 (WHO) 最近的一項研究，全球每兩分鐘就有一名婦女死於妊娠或分娩相關並發症。這一令人震驚的統計數據突顯出迫切需要投資於孕產婦保健以及助產士在確保安全和健康分娩以及提供基本生殖健康服務方面的關鍵作用。



“第 33 屆三年一度的大會是一個獨特的機會，可以讓來自世界各地的助產士齊聚一堂，共同合作並分享基於證據的實踐和經驗，”國際助產士聯合會主席 Franka Cadée 博士說。 “我們很高興能夠在大流行之後再次將大家聚集在一起，我們希望提高人們對助產士在全球女性、性別多樣化人群和家庭生殖健康方面的關鍵作用的認識。”



大會將舉行全體會議、互動研討會和海報展示，涵蓋與助產相關的廣泛主題，包括孕產婦和新生兒健康、計劃生育以及助產教育和監管。參與者將有機會與來自世界各地的同事交流並分享他們的知識和經驗。它還將為助產士提供一個平台，以倡導增加對該行業的投資，並推動助產士主導的教育和融入全球衛生系統。



“與印度尼西亞的所有助產士一起，很榮幸能夠舉辦這次分享和學習會議，特別是巴厘島的魅力，其自然、文化和美麗無非是鼓舞人心的，”總裁 Emi Nurjasmi 說。代表東南亞的印度尼西亞助產士協會和國際助產士聯合會董事會成員。 “本屆大會的代表、演講者和參展商來自世界各地，其目的不僅是支持助產專業的發展，而且鼓勵助產士和女性走到一起、建立關係、發展想法並確定晉升途徑。 ”



有關第 33 屆國際助產士聯合會三年一次大會的更多信息，請訪問大會網站 https://midwives2023.org/ 。



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