四環醫藥旗下軒竹生物創新研發全速前進 攜明星產品吡羅西尼重磅研究成果登國際舞台於ASCO亮相



香港, 2023年6月8日 - (亞太商訊) - 四環醫藥控股集團有限公司（ 「公司」或 「四環醫藥」，連同其附屬公司，統稱「集團」；港交所股份代號：0460）欣然宣佈，集團日前携重磅研究成果出席於美國芝加哥舉行的第59屆美國臨床腫瘤學會(ASCO)，會上展示了旗下軒竹生物自主研發的創新型CDK4/6抑制劑吡羅西尼單藥治的療多線治療（包括內分泌治療和化療）後進展的HR+/HER2-轉移性乳腺癌的良好療效，在研究結果獲得全球業界高度認可的同時，也進一步驗證了軒竹生物的企業價值。



四環醫藥旗下創新藥子公司軒竹生物自主研發的針對HR+/HER2-晚期乳腺癌的、具有全新結構的CDK4/6抑制劑，也是內地首個進行單藥末線註冊性臨床試驗的CDK4/6抑制劑，其優勢相當顯著。針對HR+/HER2-晚期乳腺癌的、具有全新結構的CDK4/6抑制劑，也是內地首個進行單藥末線註冊性臨床試驗的CDK4/6抑制劑，其優勢相當顯著。而能夠在ASCO年會上展示出最新的臨床進展，本身已是國際學界對軒竹生物的全球創新與研發能力的極大認可。



軒竹生物在對吡羅西尼進行藥物設計時，通過對分子與蛋白的結合分析，差異化地構建獨特的分子結構，結合領先的技術，可在強效抑制CDK4的同時適度抑制CDK6，有效減少藥物副作用。臨床前研究結果表明，吡羅西尼具有獨特的藥代動力學特徵，能夠有效通過血腦屏障，對乳腺癌腦轉移的患者預期會產生良好療效。因此，吡羅西尼作為創新型國產原研CDK4/6抑制劑，有望憑藉優異的單藥療效、安全性和耐受性及聯合用藥增量空間，在全球範圍內嶄露頭角。此次軒竹生物在 ASCO 年會上披露的優異臨床資料，便凸顯了吡羅西尼的發展潛力。



通過集團以創新為導向的研發推進，吡羅西尼所覆蓋的適應症進一步擴充，令該藥物能夠把握中國和全球範圍內藍海市場的新興機遇，為未來腫瘤疾病治療提供更多方案，更好地惠及全球患者。同時，就最新優異的臨床資料而言，吡羅西尼研發如今已到關鍵進程，無論是在單藥治療，還是聯合用藥方面，均獲得了積極的結果，具備可靠的安全性和有效性，並擁有顯著的臨床意義和差異化優勢。而四環醫藥有望在未來探索該重磅產品價值最大化，乳腺癌賽道龐大的市場空間和優異的產品療效令該藥能快速搶佔市場，助力公司發展全速前進。



四環醫藥控股集團主席兼執行董事車馮升醫生表示：「四環醫藥近年已經成功轉型至『創新+醫美』兩翼齊飛的格局，我們擁有40+款醫美產品及50+款創新藥，當中多款已進入收穫期。以此可見，本集團旗下在研品類的研發和商業化進程正在有序推進，而今次攜重磅研究結果亮相國際舞台，意味著我們的創新能力已普遍獲得國際生物製藥同行認可，同時證明公司成長確定性正在不斷提高；未來，本集團將以強勁研發實力和體系化競爭優勢為驅動因數，積極成為一家投資價值和成長空間皆優的企業。」



目前，軒竹生物共有逾十項產品獲批進行臨床試驗，同時尚有十餘項候選藥物處於臨床前研發階段，長中短管線佈局完善、均衡，持續創新性強，另外一款ALK/ROS1雙靶點抑制劑也處於III期臨床階段。生物藥方面，雙特異性抗體偶聯藥物KM501、雙特異性抗體藥物KM257、CD80融合蛋白藥物KM602均已經進入I期臨床研究階段。



事實上，軒竹生物近年不斷在乳腺癌方向上獲得突破並繼續深化、擴大研究面，通過自我研發及產品引進覆蓋了乳腺癌的全靶點，以捕捉這一專精賽道上的先機。在重押乳腺癌的策略指引下，臨床療效差異化及研發進度是軒竹的比較優勢，也為四環醫藥帶來更多的成藥方向和更廣闊的市場規模。



四環醫藥控股集團有限公司

四環醫藥控股集團有限公司（「四環醫藥」或「公司」，連同其附屬公司為「集團」）（港交所股份代號：0460）創立於2001年，2010年於香港聯合交易所有限公司主板上市，是一家以創新為引領，堅持創新驅動，擁有獨立領先的自主生產、研發技術平台，具備豐富的全球化產品管線和成熟卓越銷售體系的國際化醫美及生物製藥企業。四環醫藥聚焦醫美、腫瘤、代謝、糖尿病、心腦血管、現代中藥及工業大麻等高增長治療領域，一直秉承「堅持全速推進四環醫美及生物製藥雙輪驅動戰略」的整體戰略目標來打造中國領先的醫美和生物醫藥領軍企業。



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