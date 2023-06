Tuesday, 6 June 2023, 09:02 HKT/SGT Share:

來源 IMA ART Fertility IMA ART Fertility 聯合創始人兼首席執行官 Michelle Tang 的創傷性流產, 迎來了一個女嬰的誕生 由洛杉磯 Cedars Sinai 醫院的世界知名婦產科醫生 Thaïs Aliabadi 接生

加利福尼亞州比佛利山莊, 2023年6月6日 - (亞太商訊) - Michelle 在香港的創傷性流產和失敗的試管嬰兒治療無意中為她領導 IMA ART Fertility Beverly Hills 做好了準備。香港的經歷磨練了 Michelle 的傾聽技巧,並以同情心和同理心與客戶交談。



據估計, Michelle和她的丈夫屬於不孕不育夫婦中的 15%。幾年來,這對夫婦試圖自然受孕,最終轉向令人失望的香港體外受精週期。在他們為人父母的過程中,Michelle流產,在香港一家診所丟失冷凍胚胎,胚胎植入失敗。她在香港的親身經歷證明了香港和加州在生殖保健標準方面的決定性差異。



流產後,Michelle勇敢地化逆境為力量,將她深深的個人失落感轉化為通過自己的試管嬰兒和代孕之旅與他人建立聯繫並幫助他人。抵達比佛利山莊後,Michelle尋求知名且備受尊敬的 Thaïs Aliabadi 醫生的幫助。在第一次諮詢後的幾個月內,Michelle的懷孕檢測呈陽性。



Aliabadi 醫生在Michelle懷孕和分娩期間提供了經驗豐富、技術嫻熟且富有同情心的產科護理。 Miranda Ripper 是分娩和分娩方面的認證註冊護士專家——一名與 Aliabadi 博士一起工作的私人護士——在辦理入住手續時遇到了Michelle和她的丈夫,並在分娩和分娩期間一直陪伴在她身邊。 Miranda 擁有 25 年的護理臨床專業知識,幫助教育、指導和支持Michelle度過分娩和Dylan的出生。



CDC 對不孕症的定義是在 12 個月的無保護性行為後無法懷孕。由於眾所周知女性的生育能力會隨著年齡的增長而穩步下降,因此一些提供者會在 6 個月的無保護性行為後對 35 歲或以上的女性進行評估和治療。在美國,在 15 至 49 歲之前沒有生育的異性戀女性中,約有五分之一 (19%) 經過一年的嘗試仍無法懷孕(不孕症)。此外,該組中約有四分之一 (26%) 的女性難以懷孕或足月妊娠(生育能力受損)。



IMA ART 了解在決定最終尋求專業生育幫助之前的過程需要時間和耐心。 Michelle知道不育治療的壓力和體力消耗有多大。患者接受滿足其獨特需求的個人治療方案。該公司為其客戶提供由世界級生育專家、生殖律師、心理援助和卓越的禮賓服務組成的私人策劃網絡。加州試管嬰兒的成功率使其成為世界生育之都。



關於公司:IMA ART 是一項高價值的定制專業諮詢服務,在比佛利山莊提供豪華生育和代孕禮賓服務和解決方案。該公司提供一套專為忙碌的高淨值人士設計的謹慎生育選擇。在 www.imaartfertility.com 上了解更多信息。



