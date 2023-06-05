日清食品獲上調MSCI ESG評級至A



香港, 2023年6月5日 - (亞太商訊) - 日清食品有限公司 （「日清食品」或「本公司」，連同其附屬公司統稱「集團」；股份代號：1475）在MSCI最新的環境、社會及管治（「ESG」）評級中獲由「BBB」上調至「A」，以表彰其出色的ESG表現。



MSCI指數廣受全球投資經理青睞，其ESG評級結果已成為全球各大機構進行投資決策的重要依據。MSCI ESG評級主要參考企業披露資料及其他公開信息，以評核企業面對的ESG風險及相關管理策略，針對企業ESG表現及其於主要營運的影響進行全面評估。



根據MSCI的報告，日清食品在以下領域表現出色：包裝物料及廢物、原材料採購及管治，顯示集團的包裝物料及廢物回收率高於大部分同儕，各業務的收入鮮有依賴對環境產生重大影響的原材料，其可持續採購措施優於同業，同時採取高於同業的強力措施以降低整個供應鏈的碳強度。此外，MSCI更強調日清食品在企業管治及企業行為方面進步良多，讚揚其詳盡的商業道德及反貪污政策。



日清食品執行董事、董事長兼首席執行官安藤清隆先生表示：「我們很高興集團在發展ESG的持續努力獲業界認可。在日清食品，我們將繼續發揮自身的優勢，確保食品穩定供應，為建設更健康、更綠色的生活作出貢獻。展望未來，我們將繼續致力提升ESG表現，為股東創造可持續價值。」



有關日清食品有限公司

日清食品有限公司（「集團」；股份編號：1475）為一間在中國内地及香港知名的食品公司，旗下眾多品牌不僅知名度高，且廣受顧客喜愛，並為香港最大的即食麵公司。集團於1984年正式於香港設立營業據點。集團主要生產及銷售兩個核心企業品牌「日清」及「公仔」，以及多元化的家庭食品品牌組合，出品具標誌性和優質的即食麵、冷凍食品及其他食品。集團五個旗艦品牌「合味道」、「出前一丁」、「公仔麵」、「公仔點心」及「福」在香港亦是其各自食品類別中最受歡迎的選擇。中國内地市場方面，集團以創新技術推出「ECO杯」概念，銷售活動主要集中在中國内地的一線及二線城市。



日清食品被納入8項恒生指數，包括恒生綜合指數、恒生消費品製造及服務業指數、恒生港股通指數、恒生港股通中小型股指數、恒生港股通小型股指數、恒生港股通中國内地公司指數、恒生港股通非AH股公司指數及恒生小型股 （可投資） 指數。日清食品現可通過滬港通及深港通下港股通進行交易。詳情請瀏覽 www.nissingroup.com.hk。





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