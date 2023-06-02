Friday, 2 June 2023, 22:00 HKT/SGT Share:

來源 Fonepay Payment Services Fonepay 和 LankaPay 簽署跨境互操作支付系統諒解備忘錄 合作將允許斯里蘭卡公民前往尼泊爾（反之亦然）並通過QR碼向各自網絡的不同商家進行即時付款。

加德滿都, 2023年6月2日 - (亞太商訊) - 尼泊爾最大的支付網絡 Fonepay 宣布與斯里蘭卡國家支付網絡 LankaPay 建立合作夥伴關係，共同開發可互操作的數字支付系統，使用戶能夠在兩國之間無縫交易。隨著這些支付網絡的整合預計將在未來三個月內完成，斯里蘭卡和尼泊爾公民可以通過基於移動的二維碼支付方式輕鬆、無縫、安全地在對方國家進行商戶支付。

Fonepay 和 LankaPay 簽署跨境互操作支付系統諒解備忘錄

Fonepay 和 LankaPay 是其國內市場的先驅和領先的數字支付網絡，為數百萬公民、企業、銀行、金融科技公司和政府提供支付技術基礎設施和支付程序，如基於移動應用程序的電子資金轉賬、基於移動的 QR 支付、在線 賬單支付等。



諒解備忘錄由首席執行官在首席嘉賓、斯里蘭卡駐加德滿都大使館臨時代辦 B. Nilusha Dilmini 女士以及銀行和支付服務行業的代表以及尼泊爾知名媒體的見證下簽署。



Diwas Kumar Sapkota 先生（Fonepay 首席執行官）對來賓和代表表示歡迎，他說：“此次合作表明我們致力於利用技術來釋放新機遇，增強金融包容性，並創造繁榮的數字經濟。”



Channa de Silva 先生（LankaPay 首席執行官）同樣對這次合作感到高興，他提到：“這標誌著我們在實現我國數字支付革命的使命中取得了重要里程碑。它反映了我們為我們的公司創建無縫和包容性支付生態系統的共同願景。 顧客。”



F1Soft Group（Fonepay 的母公司）集團戰略總監 Daniel D. Shrestha 先生表達了集團走向全球的意圖，他說：“這一舉措是我們戰略的一部分，旨在復制我們與合作夥伴共同取得的成功 BFI 自我們 2004 年在尼泊爾成立以來，現在在尼泊爾以外。”



F1Soft Group 已經開始齊心協力，在通過其產品提供全渠道銀行業務、通過 Foneloan 提供數字貸款以及向尼泊爾以外的新興市場提供其他數字支付解決方案等領域，提供 F1Soft 及其子公司的產品和服務線。



Fonepay 主席兼 F1Soft 集團總裁 Biswas Dhakal 先生在閉幕詞中說：“這標誌著 Fonepay 乃至整個國家在數字支付領域實現互操作性邁出了歷史性的一步。Fonepay 和 LankaPay 之間的互操作性 不僅僅是方便；它是經濟增長的催化劑。我們要感謝尼泊爾中央銀行支持我們實現與 Lankapay 建立跨境支付網絡的雄心。我們還敦促兩國政府合作 既然我們將在兩國之間建立可互操作的支付系統基礎，就加緊努力增加跨國旅遊、貿易和商業。”



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