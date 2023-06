惠理集團引入廣發證券為戰略投資者 推動業務發展和未來增長

香港, 2023年6月2日 - (亞太商訊) - 惠理集團有限公司(連同其附屬公司統稱「惠理」,股票代碼:806.HK)今日欣然宣佈引入廣發控股(香港)有限公司(「廣發香港」)為戰略投資者。 廣發香港是廣發證券股份有限公司(「廣發證券」)擁有的全資子公司。 廣發香港將從惠理兩大股東手中收購部分股權,交易完成後廣發香港將持有惠理20.20%股權。此次交易將使惠理進一步鞏固其作為亞洲和中國領先專業資產管理公司的地位,以滿足全球機構和個人投資者日益增長的投資需求。



廣發控股(香港)首席執行官林曉東表示:「作為中國管理資產規模最大的綜合類金融機構之一,廣發證券非常重視成為惠理集團的戰略股東。 雙方的合作將進一步推動我們在財富和資產管理業務方面的競爭優勢,這也是廣發證券全球化佈局的戰略舉措之一。 我們相信在雙方的共同努力下,廣發證券將能進一步推動在中國大灣區實現可持續的經濟增長和捕捉區內金融機遇。 」



惠理集團聯席主席兼聯席首席投資總監拿督斯里謝清海表示:「惠理作為亞洲最大的獨立資產管理公司之一,擁有超過30 年為客戶提供價值投資的經驗,我們十分高興與廣發證券達成戰略投資的協議,通過此次合作協議惠理不但能夠善用廣發證券強大的分銷網絡來接觸更多中國大陸,特別是大灣區投資者,同時亦能加強我們在中國不同資產類別的投資能力。我們有信心引入廣發證券作為戰略股東,可產生協同效應,為公司股東和投資者帶來長期穩定的回報。」



本次交易完成的先決條件包括就有關政府及監管機構獲得必要監管審批並完成註冊後,方告完成。確切的股權和代價將在交易完成後最終確定。



關於惠理集團

惠理集團成立於1993年,是一家於開曼群島註冊成立的有限公司,其股份於香港聯合交易所有限公司主板上市(股份代號:806.HK),主要從事資產管理業務,為機構和個人客戶提供投資服務和產品。 惠理集團總部位於香港,並通過在馬來西亞、新加坡、英國、香港設立全資子公司持有當地金融監管機構發出的金融業務牌照。 截至2022年末,惠理集團資產管理規模為61.45億美元。



關於廣發證券股份有限公司

廣發證券股份有限公司成立於1991年,是國內首批綜合類證券公司,先後於2010年和2015年分別在深圳證券交易所及香港聯合交易所主板上市 (股票代碼:000776.SZ, 1776.HK) 。 公司憑藉卓越的經營業績、持續完善的風險管理及優質的服務成功實現持續穩健發展,多年來是中國資本市場最具影響力的證券公司之一。 截至2022年12月31日,公司在全國有338家分公司及營業部,分佈於全國31個省市自治區,資本實力及盈利能力在國內證券行業持續領先,總市值居國內上市證券公司前列。 2015至2020年,廣發證券連續六年位居「胡潤品牌榜」中國券商前列。 公司依託「廣發證券社會公益基金會」積極履行社會責任,聚焦扶貧濟困、助學興教兩大領域,主動踐行社會責任,公司美譽度和品牌影響力持續提升。



媒體查詢

惠理集團有限公司

Alice Wong

alicewong@vp.com.hk

+852 9142 5238



哲基傑訊

Isaac Yau

isaac.yau@citigatedewerogerson.com

+852 3103 0112





話題 Press release summary



部門 金融

http://www.acnnewswire.com

From the Asia Corporate News Network



Copyright © 2023 ACN Newswire. All rights reserved. A division of Asia Corporate News Network