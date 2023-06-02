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來源 GF Securities 廣發証券宣佈，其旗下全資子公司廣發控股（香港）擬以低於10億元人民幣總對價購買惠理集團部分股權

香港, 2023年6月2日 - (亞太商訊) - 6月1日，廣發証券股份有限公司（以下簡稱「廣發証券」）公告稱，其旗下全資子公司廣發控股（香港）有限公司（以下簡稱「廣發控股（香港）」）擬以低於10億元人民幣的總對價購買惠理集團有限公司（以下簡稱「惠理集團」）不超過3.69億股普通股，佔惠理集團截至公告披露日全部已發行股份約20.20%。



廣發証券表示，該交易是根據公司發展戰略，積極響應服務國家粵港澳大灣區戰略及人民幣國際化的部署，有助於增強公司境外資產管理業務的競爭能力，提升公司國際化水準。



該交易綜合考慮了中介機構出具的估值報告、惠理集團經營情況等因素，經交易各方磋商，確定交易價格為3港元/股，將以現金方式支付。截至公告披露日，交易各方已簽署股權購買協議。



根據公告，該交易完成尚須滿足股權購買協議約定的先決條件，存在不確定性。其先決條件包括但不限於：履行本次交易所必要的監管審批、備案等程序，以及完成惠理集團旗下各持牌子公司因股東變動所有必要的註冊備案等。該交易須待達成股權購買協定約定的先決條件後方可交割，最終購買的股份數量和比例以交割時為准。



廣發控股（香港）首席執行官林曉東表示：「作為中國管理資產規模最大的綜合類證券公司之一，廣發証券非常重視成為惠理集團的戰略股東。雙方的合作將進一步推動我們在財富和資產管理業務方面的競爭優勢，這也是我們全球化佈局的戰略舉措之一。我們相信在雙方的共同努力下，廣發証券將進一步推動在中國大灣區實現可持續的經濟增長和金融機遇。」



惠理集團聯席主席拿督斯裡謝清海表示：「引入新的戰略股東將有利於惠理集團在中國內地和香港的長遠發展。廣發証券作為行業領先的證券公司，在中國市場尤其是大灣區，擁有強大的實力和銷售渠道，使我們能夠為客戶提供更好的投資解決方案和服務渠道。我們有信心與廣發証券的戰略合作能夠產生協同效應，並為公司股東和投資者帶來長期和穩定的回報。」



關於廣發証券

廣發証券股份有限公司成立於1991年，是國內首批綜合類證券公司，先後於2010年和2015年分別在深圳證券交易所及香港聯合交易所主板上市（股票代碼：000776.SZ，1776.HK）。公司憑藉卓越的經營業績、持續完善的風險管理及優質的服務成功實現持續穩健發展，多年來是中國資本市場最具影響力的證券公司之一。截至2022年12月31日，公司在全國有338家分公司及營業部，分佈於全國31個省市自治區，資本實力及盈利能力在國內證券行業持續領先，總市值居國內上市證券公司前列。公司依託「廣發証券社會公益基金會」積極履行社會責任，聚焦扶貧濟困、助學興教兩大領域，主動踐行社會責任，公司美譽度和品牌影響力持續提升。



關於惠理集團

惠理集團成立於1993年，是一家於開曼群島註冊成立的有限公司，其股份於香港聯合交易所有限公司主板上市（股份代號：806.HK），主要從事資產管理業務，為機構和個人客戶提供投資服務和產品。惠理集團總部位於香港，並通過在馬來西亞、新加坡、英國、香港設立全資子公司持有當地金融監管機構發出的金融業務牌照。截至2022年末，惠理集團資產管理規模為61.45億美元。





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