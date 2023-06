Thursday, 1 June 2023, 13:22 HKT/SGT Share: Mitrade投資教育移動APP“TradingACE”,踏入真實交易世界的王牌

澳大利亞墨爾本, 2023年6月1日 - (亞太商訊) - 全球領先的線上交易平臺 Mitrade ( https://mytd.cc/2Xb ) 正式上線其全新的投資教育APP “TradingACE”,該APP中“ACE”全稱是 “Academy for CFD Education”(又稱CFD教育學院 )旨在讓交易新手隨時隨地學習投資知識,輕鬆踏入差價合約(CFD)交易的世界。TradingACE 目前可在 Google Play ( https://mytd.cc/2Xe ) 商店(Android)和 AppStore ( https://mytd.cc/2Xf )(iOS)中下載。

TradingACE目前可在GooglePlay商店(Android)和AppStore(iOS)中下載。

差價合約(CFD)交易是一種衍生金融工具,交易者能夠從各種資產中獲利,包括 股票、商品、外匯和指數等。然而,如果想要拿捏好這複雜的 CFD 交易,便需要具備相當的理解能力和投資策略。



TradingACE 正是在瞬息萬變的 CFD 交易世界中,為不同層次的交易者提供所需的專業知識,隨時隨地準備進入真實的交易世界。 TradingACE這個全新投資教育APP的上線,也反映著CFD教育模式正在從傳統學習模式向移動互聯轉變。



TradingACE 具備以下功能,讓用戶得以盡展所長:



全面而互動的學習體驗



TradingACE 提供多種小型互動課程,涵蓋基本的CFD知識、交易技巧和特定市場的深入分析。這些課程由業內專家設計和策劃,借此帶來全面的學習體驗。



有趣而好玩的測試遊戲



TradingACE揉合了激發思考的測驗和遊戲,突破傳統學習方法的局限,説明使用者能對CFD交易概念有更深的理解。通過遊戲化的學習過程,用戶可以同時玩樂和學習。



模範真實市場行情的遊戲



TradingACE 其中一個特點為,具有模擬真實市場行情的案例分析和遊戲。這個遊戲結合了實際交易市場案例,使使用者能夠不冒任何風險的情況下鍛煉其交易知識。用戶可以在安全的環境中獲得寶貴的實踐經驗,完善其決策能力。



無縫的移動設備可訪問性



TradingACE 能相容 iOS ( https://mytd.cc/2Xf ) 和 Android ( https://mytd.cc/2Xe ) 平臺,確保用戶可以在智慧手機上使用該APP。 TradingACE 具有簡單易用的設計,可以從上次離開的地方繼續學習,保證得享無縫的學習體驗。這個方便的功能讓用戶能隨時隨地學習和實踐。



TradingACE 是 Mitrade ( https://mytd.cc/2Xb ) 致力於為用戶提供最佳投資知識學習體驗的成果,該APP承載著 Mitrade 努力為廣大用戶提供優秀投資教育資源的使命和美好初衷,確保 Mitrade 的使用者在進入真實交易世界時配備了必要的專業知識儲備,以在真實交易旅程中收穫成果。



關於Mitrade ( https://mytd.cc/2Ox ):



Mitrade 是領先的線上交易平臺,為交易者提供進入廣泛金融市場的途徑,包括外匯、指數、商品和加密貨幣。憑藉使用者友好的介面和強大的交易工具,Mitrade 使所有級別的交易者都能充滿信心和成功地進行交易。該平臺提供一套全面的功能,包括高級圖表、風險管理工具、教育資源和專門的客戶支援團隊。 Mitrade 致力於提供卓越的交易體驗,將尖端技術與以客戶為中心的方法相結合。欲瞭解更多資訊,請訪問 www.mitrade.com。



媒體垂詢,請聯繫:



品牌: Mitrade

連絡人:媒體團隊

電郵:branding@mitrade.com

網站:https://www.mitrade.com/





話題 Press release summary



部門 Exchanges & Software, 金融, Crypto, Exchange, Funds & Equities

http://www.acnnewswire.com

From the Asia Corporate News Network



Copyright © 2023 ACN Newswire. All rights reserved. A division of Asia Corporate News Network