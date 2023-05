Wednesday, 31 May 2023, 16:02 HKT/SGT Share: 珍酒李渡:把握醬香機遇 產能擴張助力市場卡位

香港, 2023年5月31日 - (亞太商訊) - 不知不覺間,作為“港股白酒第一股”的珍酒李渡(6979.HK)已經上市一月左右。公司股價漸穩。作為首支港股上市的內地白酒股,其稀缺屬性毋庸置疑。致力提供以醬香型為主的次高端及以上白酒產品的珍酒李渡,正越來越受到市場的關注。



珍酒李渡股價表現良好,除了市場投資機構用真金白銀加碼外,更與公司旗下旗艦品牌珍酒在消費端的良好表現密不可分。據一線經銷商回饋,在產區優勢加持和行銷創新賦能下,珍酒核心產品“珍三十”“珍十五”受到越來越多消費者青睞,動銷率明顯提升。



隨著白酒產業迎來調整期,規上企業白酒產量連續下滑,行業進入到品牌集中化發展階段。醬香型白酒卻逆勢增長,2022年產量增長接近兩成,未來5年預計醬香型白酒產量將突破80萬千升。作為一家已經成功卡位醬酒頭部賽道的酒企,珍酒李渡正在搶佔更多的市場份額。



卡位醬香風口



快速增長的業績是珍酒李渡受到市場關注的根本原因。2020年-2022年,珍酒李渡實現營收23.99億元、51億元和58.6億元;歸母淨利潤分別為5.2億元、10.32億元和10.3億元。



在珍酒李渡的品牌和產品構成中,珍酒、李渡、湘窖及開口笑4大品牌涵蓋了醬香型、濃香型和兼香型3大白酒品類。在這其中,2019年醬香型的珍酒收入只有13.46億元,2022年貢獻營收翻倍至38.23億元,占比超過65%,是公司業績增長的核心來源。



珍酒李渡上市彌補了股票市場只有貴州茅臺一家醬香型白酒公司的尷尬,而且也一併填補了港股沒有內地白酒上市公司的空白,一舉實現“一箭雙雕”。2017-2021年醬酒收入複合增速達15.8%,是增長最快的香型。資本市場只有貴州茅臺一家醬香型白酒上市公司,投資者無法分享醬香市場擴容帶來的紅利。



作為一家快速增長的、以醬香型為主的白酒公司,市場或許並沒有對珍酒李渡的稀缺性給予充分的認識。根據報告,2026年白酒市場規模將達到7695億元,4年複合年增長率達5.5%。其中,次高端及以上級別白酒的市場規模預期將在所有價格範圍的白酒品類中增速最快,複合年增長率將達12.4%。



珍酒李渡已戰略性地專注于次高端及以上白酒產品的行銷,並正進一步擴大其次高端及以上級別產品組合。並且,醬香型白酒是公司的主要增長引擎,而醬香型白酒為中國白酒市場中增長潛力最大的類型,市場規模預期增加至2026年的3217億元,4年複合年增長率達12.2%。



從資本市場的估值來看,珍酒李渡更具想像空間。2022年公司的收入介於今世緣與迎駕貢酒之間,淨利潤則與酒鬼酒相仿。A股市場這3家酒企市值較差者也超過300億元,在港股唯一上市白酒股且具有醬香稀缺屬性的珍酒李渡價值,尚待市場進一步挖掘。



醬香擴張助力市場擴張



不難發現,醬香型白酒的產量和收入都在快速增長中。產能利用率本就緊張的珍酒李渡急需擴大產能。



2020年-2022年珍酒李渡的實際產量分別為8959噸、11058噸和25694噸,產能利用率分別為86.1%、83.1%和92.4%,公司整體產能利用率保持在高位。作為核心的醬香型產品,珍酒同期的產量為4737噸、7222噸和20857噸,產能利用率分別為98.7%、103.2%和99.3%。



基本上100%的產能利用率和持續增長的市場需求,決定了珍酒必須擴大產能。此次上市珍酒李渡也將大部分資金投入產能擴張中,公司計畫至2024年新增26000噸基酒產能,其中16600噸為醬香型基酒。



優質醬酒投產到銷售有較長的時間跨度,所以產能儲備是未來企業競爭和品牌打造的重點。除了貴州茅臺領先較為明顯外,郎酒、習酒和珍酒都計畫擴充產能至10萬噸。



目前醬香型白酒已經形成“一超多強”品牌格局,競爭態勢逐漸明朗。龍頭茅臺遙遙領先,郎酒和習酒屬於第二梯隊,珍酒和國台酒業等屬於第三梯隊。品牌型醬酒企業將成為醬酒賽道主流力量,行業調整期貼牌醬酒市場份額被強勢品牌擠佔。



興業證券也指出,珍酒具有位於稀缺及頂級白酒產區的龐大產能,鞏固了核心競爭力及長遠增長潛力。同時隨著珍酒李渡產品組合逐漸轉向毛利率更高的次高端及以上級別白酒產品,市場層面的競爭優勢愈加明顯,未來也更具想像空間。



來源:證券市場周刊





